'빚만 2조5480억' 맨유 설마 강등 철퇴? 경영진 교체에도 해결되지 …

[스포츠조선 박상경 기자] 맨체스터 유나이티드의 부채 규모가 사상 최고치를 기록했다고 영국 일간지 데일리메일이 13일(한국시각) 전했다.
최근 맨유가 내놓은 재무 보고서에 따르면, 구단 부채 총 규모는 12억9000만파운드(약 2조5480억원)에 달하는 것으로 드러났다. 선수 이적료 부채와 재정 부채가 모두 증가한 것으로 드러났다. 지난 시즌 부진에서 벗어나기 위해 여름 이적시장에서 벤자민 세스코, 브라이언 음붸모, 마테우스 쿠냐, 세네 라멘스를 영입하기 위해 1억500만파운드(약 2073억원)의 자금을 끌어 쓴 반면, 현금성 자산은 1억4960만파운드(약 2954억원)에서 8050만파운드(약 1590억원)로 절반 가까이 줄어 들었다. 이런 가운데 짐 래트클리프가 이끄는 이네오스가 글레이저 가문에게 맨유 지분을 인수하면서 떠안은 각종 부채가 해결되지 않은 채 오히려 증가하면서 부채 상승으로 이어졌다.
AFP연합뉴스
래트클리프는 맨유 인수 후 대대적인 구조조정에 착수했다. 1000명이 넘던 맨유 구단 직원을 40% 가까이 해고했고, 무료 점심 제공 등 직원 복지도 축소했다. 그러나 이런 노력에도 높은 선수 주급과 부채 등으로 인해 실적이 개선되지 않고 있다. 지난 시즌 프리미어리그 15위에 그친 데 이어 유로파리그에서 토트넘 홋스퍼에 패해 준우승에 그치는 등 성적 부진이 입장권 및 머천다이즈, 중계권료 매출 감소로도 이어졌다.
결국 이런 재정 부담은 선수단 규모 축소로 연결될 조짐이다. 데일리메일은 '팀내 최고 연봉자인 카세미루는 내년 여름 계약이 만료되나, 맨유는 계약 연장 옵션을 발동하지 않고 있다. 올 시즌 계약이 만료되는 해리 매과이어 역시 새 계약 조건을 받지 못했다'고 전했다.
맨유는 올 시즌 프리미어리그 15경기를 치른 현재 승점 25로 6위를 달리고 있다. 4위 크리스탈팰리스(승점 26)와 큰 격차를 보이지 않으면서 상위권 도약 가능성을 이어가고 있다. 그러나 부채로 인한 재정 부담과 선수단 구조 조정 가능성이 제기되는 건 분명 좋지 못한 신호다. 구단 경영을 위한 조정은 불가피한 조치지만, 결국 전력 약화와 강등 철퇴라는 최악의 상황으로 이어질 수도 있다. 부채 규모가 확대돼 재정이 악화될 경우 승점 삭감 등 협회 차원의 징계 가능성이 대두될 수도 있다. 프리미어리그 최다 우승팀으로 잉글랜드 축구를 대표하는 브랜드였던 맨유의 씁쓸한 현실이다.