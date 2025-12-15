'대한민국 에이스 부활!' 환상 헤더 이재성, 노이어 또 뚫었다...김민…

'대한민국 에이스 부활!' 환상 헤더 이재성, 노이어 또 뚫었다...김민재와 코리안 더비서 2-2 무 '최하위 마인츠 대이변'
[스포츠조선 김대식 기자]최근 어려운 시기에 빠진 이재성이 팀을 구했다.
이재성이 활약하고 있는 마인츠는 15일(한국시각) 독일 뮌헨의 알리안츠 아레나에서 열린 김민재의 바이에른 뮌헨과의 2025~2026시즌 독일 분데스리가 14라운드 경기에서 2대2 무승부를 거뒀다. 강등 위기에 빠진 마인츠는 1위 바이에른을 상대로 이변을 만들면서 희망의 씨앗을 심었다.
마인츠는 최근 심각하다. 리그에서 9월 중순에 거둔 승리가 마지막이다. 이후 마인츠는 패전의 패전을 거듭했고, 그 결과 순위는 최하위로 떨어졌다. 바이에른을 만나기 전까지 리그 13경기에서 단 1승이었다. 감독은 경질됐고, 강등의 기운이 점점 덮쳐오기 시작했다
바이에른 원정에서 마인츠의 완패가 예상됐던 경기. 김민재와 이재성 모두 선발로 나서면서 코리안 더비가 성사됐다. 바이에른은 해리 케인, 마이클 올리세 등을 선발로 내보내면서 1.5군을 준비했다.
전반 20분 케인이 결정적인 찬스를 놓쳤다. 올리세가 오른쪽에서 케인에게 정확한 크로스를 배달했다. 케인이 머리로 제대로 찍었지만 골키퍼 선방에 막혔다. 2분 뒤에는 세르주 그나브리에게 찬스가 왔지만 힘이 약했다. 이어진 올리세의 기가 막힌 슈팅은 골키퍼 손 끝에 걸렸다.
결국 바이에른이 마인츠를 뚫어냈다. 전반 29분 케인의 대각선 패스를 그나브리가 가운데로 다시 연결했고, 바이에른의 신성 레나르트 칼이 밀어 넣었다. 이때까지만 해도 예상대로 바이에른의 완승으로 가는 분위기였다.
전반 종료 직전 마인츠가 얻어낸 프리킥, 문전으로 정확하게 공이 배달됐다. 뒤에서 뛰어든 카츠페르 포툴스키가 헤더로 마무리하면서 1대1로 전반전이 마무리됐다.
예상치 못한 흐름으로 흘러가자 바이에른은 후반전에 더 고삐를 당겼다. 후반 첫 찬스가 8분에 그나브리에게 찾아왔지만 그나브리의 슈팅은 하늘로 향했다. 후반 15분에도 그나브리에게 결정적인 기회가 왔지만 또 날린 그나브리였다. 그나브리는 후반 19분에 일대일 기회까지 놓쳤다.
계속해서 위기를 마주하던 마인츠를 구한 건 이재성이었다. 후반 22분 이재성은 순간적으로 페널티박스 안으로 침투했다. 스테판 벨이 침투하는 이재성에게 정확한 패스를 찔러줬다. 이재성은 마누엘 노이어가 막을 수 없는 궤적의 헤더로 마인츠의 역전을 이끌어냈다. 이제 다급해진 쪽은 바이에른이었다.
이에 빈센트 콤파니 바이에른 감독은 김민재를 빼고 니콜라 잭슨까지 투입하면서 전원 공격 테세를 취했다. 후반 30분 잭슨에게 기회가 왔지만 잭슨의 골 결정력은 여전했다. 바이에른을 패배 위기에서 구한 건 역시 케인이었다. 후반 40분 알렉산다르 파블로비치의 패스를 받는 과정에서 케인은 페널티킥을 얻어냈다. 직접 마무리까지 성공하며 케인은 동점골을 터트렸다.
바이에른은 기세를 살려 역전까지도 노려봤지만 역전까지는 실패했다. 1위의 자존심을 최소한으로 지킨 바이에른과 강등권 탈출 씨앗을 심은 마인츠였다. 마인츠의 이재성이 팀을 위기 속에서 구해내는 한 방을 터트렸다.
승점 겨우 7점인 마인츠지만 아직 희망은 있다. 강등권 탈출까지는 승점 6점, 최하위 탈출까지는 승점 4점이면 가능하다. 흐름을 탈 수만 있다면 충분히 중하위권까지는 올라설 수 있다.
김민재는 리그에서 2경기 연속 선발로 나섰다. 2실점했지만 김민재의 잘못은 아니었다.
