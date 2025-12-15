한국산 뮌헨 킬러 등장! '뮌헨은 이재성이 두렵다' 멀티골 이후 1년만 …

[스포츠조선 강우진 기자]대한민국 국가대표 이재성이 독일 분데스리가 최강팀 바이에른 뮌헨을 상대로 또다시 골을 터뜨렸다. 지난 시즌에 이어 올시즌도 뮌헨에게 이재성은 악몽이다.
이재성은 15일(한국시각) 독일 뮌헨의 알리안츠 아레나에서 열린 2025~2026시즌 분데스리가 14라운드 원정 경기에서 선발 출전했다. 이재성의 소속팀 마인츠는 이재성의 활약을 바탕으로 뮌헨과 2대2 무승부를 거뒀다.
<저작권자(c) 연합뉴스, 무단 전재-재배포, AI 학습 및 활용 금지>
이날 이재성과 뮌헨의 김민재는 나란히 선발로 출전했다. 많은 한국팬들의 기대를 모은 코리안더비가 성사된 것이다. 이재성은 풀타임 활약했고, 김민재는 73분을 소화한 뒤 교체됐다.
이재성은 1-1로 팽팽하던 후반 22분 승부의 균형을 깼다. 스테판 벨이 골문으로 쇄도하는 이재성에게 로빙 스루패스를 연결했다. 이재성은 달려가면서 골문 반대쪽으로 헤더 슈팅을 시도했다. 이 슈팅은 완벽한 궤적을 그리면서 골문 안으로 들어갔다. 마누엘 노이어 골키퍼조차 반응할 수 없는 코스였다. 이재성은 이번 득점으로 2025~2026시즌 분데스리가 2호골에 성공했다. 모든 대회를 통틀어 4골 1도움을 기록 중이다.
이재성의 골로 마인츠가 극적인 승리를 거머쥐는듯 했지만, 경기 막판 집중력이 문제였다. 후반 41분 마인츠가 페널티킥을 허용했다. 뮌헨에서 키커로 나선 선수는 해리 케인이었다. 케인은 골문 왼쪽 구석으로 강력한 슈팅을 차 넣으며 승부를 원점으로 돌렸다.
이날 경기에서 승점 1점을 획득한 마인츠는 여전히 분데스리가에서 꼴찌를 기록 중이다. 이번 시즌 14경기에서 1승 4무 9패(승점 7점)에 그치고 있다. 뮌헨은 개막 14경기 무패(12승 2무, 승점 38점)으로 선두 자리를 확고히 했다.
이재성은 뮌헨만 만나면 훨훨 날고 있다. 작년 이맘때에도 뮌헨을 상대로 멀티골을 폭발 시키며 맹활약했다. 지난해 12월 14일 마인츠는 이재성의 활약으로 뮌헨을 2대1로 꺾었다.