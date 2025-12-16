"충격!" 분노 폭발 '멱살잡이' 나왔다…맨유 에이스 '대규모 난투극' …

영국 언론 익스프레스는 16일(이하 한국시각) '브루노 페르난데스(맨유)가 본머스와의 경기에서 큰 싸움에 휘말렸다. 앙투안 세메뇨(본머스)는 디오고 달로트(맨유)의 목을 잡았다'고 보도했다.
맨유는 16일 영국 맨체스터의 올드 트래포드에서 열린 본머스와의 2025~2026시즌 잉글랜드 프리미어리그(EPL) 홈경기에서 4대4로 비겼다. 맨유는 7승5무4패(승점 26)를 기록하며 20개 팀 중 6위에 랭크됐다.
그야말로 '난타전'이었다. 맨유는 전반 13분 아마드 디알로의 선제골로 앞서갔다. 본머스는 전반 40분 세메뇨의 득점으로 1-1 균형을 맞췄다. 맨유는 전반 추가 시간 코너킥 상황에서 카세미루의 득점으로 2-1 리드를 되찾았다. 맨유가 전반을 2-1로 앞섰다.
후반 시작과 동시에 본머스가 득점포를 가동했다. 이바니우송의 동점골이 나왔다. 분위기를 탄 본머스는 후반 7분 마커스 태버니어의 골로 역전에 성공했다. 맨유는 물러서지 않았다. 후반 32분 페르난데스의 환상 프리킥 득점으로 동점을 만들었다. 2분 뒤 마테우스 쿠냐의 역전골까지 나왔다. 하지만 본머스가 후반 39분 엘리 주니오르 크라우피의 득점으로 다시 한 번 동점을 만들었다. 두 팀의 경기는 4대4로 막을 내렸다.
사진=AFP 연합뉴스
사진=AFP 연합뉴스
아찔한 장면이 있었다. 경기가 1-1로 팽팽하던 전반 42분이었다. 공중볼 다툼 과정에서 세메뇨가 달로트의 행동에 분노했다.착지 과정에서 비매너 행동을 했다는 것이다. 익스프레스는 '세메뇨가 달로트와 격렬한 대결을 벌였다. 세메뇨는 바닥에 쓰러진 뒤 달로트의 행동에 불만을 품은 듯 보였다. 두 선수의 싸움에 브루노 페르난데스, 메이슨 마운트 등 선수들이 합류하며 대규모 난투극이 벌어졌다'고 했다.
게리 네빌 스카이스포츠 해설 위원은 "확실히 위험한 일이다. 세메뇨가 달로트의 목을 졸라매려다 놓은 것 같다. 경고를 주는 게 맞다고 생각한다"고 말했다.
한편, 맨유는 22일 애스턴 빌라와 원정 경기를 치른다. 승리가 절실하다. 맨유는 곧 아마드를 비롯해 브라이언 음뵈모, 누사이르 마즈라위 등이 아프리카 네이션스컵에 출전할 예정이다. 한동안 경기에 나서지 못한다.