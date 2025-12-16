[오피셜] 홍명보호 월드컵 초대형 변수 등장, '손흥민 스승' 친한파 사…

14일 서울월드컵경기장에서 열린 대한민국 축구대표팀과 파라과이의 평가전. 오현규가 후반 팀의 두번째 골을 터뜨리고 환호하고 있다. 상암=허상욱 기자wook@sportschosun.com/2025.10.14/
[스포츠조선 김대식 기자]국가대표 주전 스트라이커 오현규의 입지가 달라질 변수가 발생했다.
오현규가 뛰고 있는 KRC 헹크는 15일(한국시각) 공식 홈페이지를 통해 토르스텐 핑크 감독을 경질했다. 구단은 '우리는 핑크 감독과의 협력을 종료하기로 결정했다. 그의 코치였던 세바스티안 한과 고란 콘티치 역시 구단을 떠난다'고 발표했다.
구단은 '헹크는 야심찬 구단으로, 시즌 시작에 앞서 명확한 목표를 설정해 두었다. 그러나 구단 수뇌부는 최근 이어진 기복 있는 성적과 불규칙한 경기력을 고려할 때, 더 이상 성공을 향한 올바른 궤도에 올라 있지 않다고 판단했다. 핑크 감독이 그동안 보여준 헌신과 성과에 대해 분명한 감사의 뜻을 전하고자 한다. 그는 구단이 어려운 시기에 지휘봉을 잡았으며, 첫 시즌 동안 짧은 시간 안에 새로운 역동성과 에너지를 불어넣는 데 성공했다. 이는 선수단 내부뿐만 아니라 구단 전반, 나아가 모든 관중석에까지 긍정적인 영향을 미쳤다'며 핑크 감독을 경질한 이유를 밝혔다.
이어 '헹크는 이제 설정된 스포츠적 목표를 달성하는 데 가장 적합한 새로운 감독을 물색할 예정이다. 새 감독이 부임할 때까지는 도메니코 올리비에리와 미셸 히베이루 코치가 임시로 1군 팀을 이끈다. 또한 헬스 앤 퍼포먼스 총괄인 데번 마에스가 선수단의 체력 관리 업무를 한시적으로 맡게 된다'고 덧붙였다.
지난 시즌 리그 3위에 머물렀던 헹크가 이번 시즌 7위로 우승 경쟁에서 벌써부터 멀어지자 헹크는 시즌 도중에 경질 버튼을 눌렀다. 핑크 감독의 경질이 오현규에게 어떤 변수로 작용할 것인지를 지켜봐야 한다.
핑크 감독의 경질은 오현규에게 절대로 좋은 소식은 아니다. 핑크 감독은 친한파 사령탑이다. FC바젤에서는 박주호를 지도했으며 함부르크 시절에는 손흥민의 스승이었다. 손흥민의 잠재력을 잘 이끌어줬다는 평가를 받았다. 이외도 김승규, 오현규 등을 지도해 한국 선수의 스타일을 잘 알고 있다. 오현규를 이번 시즌 믿어주고 기용해준 점도 긍정적이었다.
그런 핑크 감독이 나갔기 때문에 오현규의 입지에 변화가 생길 수도 있다. 오현규는 27경기 10골 2도움으로 나쁘지 않은 활약을 보여주고 있지만 새로운 감독이 부임한 뒤에도 오현규가 무조건 주전 스트라이커라는 보장은 절대로 없다.
겨울 이적시장을 앞두고 새 사령탑이 선임된다면, 그 감독이 오현규와 전혀 다른 스타일의 공격수를 원한다면 상황은 충분히 달라질 수 있다. 만약 오현규의 입지에 부정적인 변화가 생긴다면 이는 2026년 북중미 월드컵을 앞둔 홍명보호에 초대형 변수다.
홍명보 감독은 손흥민과 오현규를 번갈아가면서 스트라이커로 기용하고 있다. 두 선수를 같이 내보내는 경우도 있지만 손흥민과 오현규를 상황에 따라서 맞춰 기용하는 중이다. 오현규는 최근 홍명보 감독의 믿음에 부합하는 활약을 국가대표팀에서도 해줬다. 조규성이 빠르게 득점력을 되찾지 못한다면 오현규가 이번 월드컵에서 주전 스트라이커가 될 가능성이 높다. 오현규가 소속팀에서도 꾸준히 출전하면서 득점력을 유지하는 게 홍명보호에는 최선이다.