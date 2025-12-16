'한번 더 속아준다' 토트넘 추락 못 막는 프랭크 감독, 이사회 재신임으…

[스포츠조선 이원만 기자] 이번에는 간신히 자리를 유지했다. 그러나 안심할 수는 없는 상황이다. 팀을 상승세로 돌리지 못하면 또 위기가 찾아올 것이 뻔하다.
토마스 프랭크 토트넘 홋스퍼 감독이 경질 위기를 간신히 모면했다. 다분히 행운이 따른 결과라고 볼 수 있다. 토트넘 이사회에서는 좀처럼 부진의 늪에서 벗어나지 못하고 있는 프랭크 감독에게 한번 더 기회를 주기로 했다. 사실상 명예회복과 현직 유지를 위한 '마지막 기회'라고 볼 수 있다.
글로벌 스포츠매체 디애슬레틱 영국판은 16일(이하 한국시각) '경질 위기에 있던 프랭크 감독이 토트넘 이사회의 논의 끝에 재신임을 받았다'고 보도했다. 이어 이 매채는 '구단 내부적으로는 성적이 부진한 프랭크 감독의 경질에 관한 의견이 있었다. 그러나 토트넘의 최대주주인 루이스 가문이 프랭크 감독에 대한 신임을 유지하면서 시간을 더 주려고 했다'고 설명했다.
결국 토트넘 내에서 프랭크 감독의 입지는 이제 벼랑 끝으로 몰렸다고 볼 수 있다. 구단 내부에서는 이미 프랭크 감독의 경질에 대한 요구가 컸다. 이 안건이 구체적으로 이사회에 올라 논의됐다. 하지만 마지막 의사결정의 순간, 프랭크 감독은 구원의 동아줄을 만난 셈이다. 토트넘을 실질적으로 소유하고 있는 루이스 가문이 '명예회복'의 기회를 더 주기로 했다.
디애슬레틱은 '구단 측은 프랭크 감독이 팀을 되살리기 위해 노력 중이며, 시간이 더 필요할 수 있다고 인정했다. 프랭크 감독은 과거 브렌트포드에서도 초반에는 부진했지만, 후에 팀을 성공적으로 이끌었던 적이 있다'고 덧붙였다.
사진=더 선
프랭크 감독은 브렌트포드에서의 큰 성공에 힘입어 지난 6월 엔제 포스테코글루 전 감독의 후임으로 토트넘 지휘봉을 잡았다. 프랭크 감독은 지난 2018년 10월에 당시 챔피언십(2부리그)에 속해있던 브렌트포드 감독직을 맡았다. 2020~2021시즌에는 브렌트포드를 무려 86년 만에 잉글랜드 프리미어리그(EPL)로 승격시켰다. 이게 프랭크 감독 커리어 최대업적이다.
프랭크 감독은 EPL 무대에서는 평범한 편이었다. 브렌트포드를 이끌고 2021~2022시즌부터 EPL에서 활동했는데 차례로 13위, 9위, 16위, 10위를 기록했다. 꾸준히 EPL에 잔류했다는 점은 인정받을 만 하지만, 단 한번도 팀을 상위권에 올려놓지 못했다.
하지만 토트넘은 2024~2025시즌 유로파리그 우승을 이끈 포스테코글루 감독을 경질하고 프랭크 감독을 데려왔다. EPL 순위가 17위에 머물렀다는 게 결정적인 이유였다. EPL 순위 상승이 프랭크감독의 숙제였다.
그러나 현재 토트넘은 리그 11위(6승4무6패, 승점 22)에 머물러 있다. 지난 시즌보다는 좀 높지만, 만족할 만한 성적이라고 볼 순 없다. 디애슬레틱은 '프랭크 감독은 지난 시즌 17위에 머문 팀 순위를 끌어올려야 하는 임무를 맡았다. 하지만 최근 팀 경기력이 들쭉날쭉하면서 팬들의 불만이 커지고 있다'고 평가했다.
특히 지난 14일 노팅엄포레스트와의 16라운드 원정에서 0대3으로 완패하면서 경질설이 극도로 커졌다. 무엇보다 선수들을 제대로 통제하지 못하고 있다는 지적이 크다. 프랭크 감독이 지휘봉을 잡은 이후 토트넘 선수들은 계속 돌출행동을 보이는 가 하면, 팬들과도 대립하고 있다. 때문에 노팅엄전 패배 이후 한때 위르겐 클롭 전 리버풀 감독이 후임으로 현지 매체에 거론되기도 했다.
하지만 이번 이사회 결정으로 인해 당분간 프랭크 감독 경질설은 수면 아래로 가라앉을 전망이다. 그렇다고 완전히 사라졌다고 볼 순 없다. 성적 부진이 이어질 경우 언제든 수면 위로 떠오를 가능성이 크다. 그때는 지금보다 더 큰 혼란이 불가피할 전망이다.