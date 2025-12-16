'한번 더 속아준다' 토트넘 추락 못 막는 프랭크 감독, 이사회 재신임으로 경질 모면. 하지만 여전히 위기다

기사입력 2025-12-16 14:14


'한번 더 속아준다' 토트넘 추락 못 막는 프랭크 감독, 이사회 재신임으…
<저작권자(c) 연합뉴스, 무단 전재-재배포, AI 학습 및 활용 금지>

[스포츠조선 이원만 기자] 이번에는 간신히 자리를 유지했다. 그러나 안심할 수는 없는 상황이다. 팀을 상승세로 돌리지 못하면 또 위기가 찾아올 것이 뻔하다.

토마스 프랭크 토트넘 홋스퍼 감독이 경질 위기를 간신히 모면했다. 다분히 행운이 따른 결과라고 볼 수 있다. 토트넘 이사회에서는 좀처럼 부진의 늪에서 벗어나지 못하고 있는 프랭크 감독에게 한번 더 기회를 주기로 했다. 사실상 명예회복과 현직 유지를 위한 '마지막 기회'라고 볼 수 있다.

글로벌 스포츠매체 디애슬레틱 영국판은 16일(이하 한국시각) '경질 위기에 있던 프랭크 감독이 토트넘 이사회의 논의 끝에 재신임을 받았다'고 보도했다. 이어 이 매채는 '구단 내부적으로는 성적이 부진한 프랭크 감독의 경질에 관한 의견이 있었다. 그러나 토트넘의 최대주주인 루이스 가문이 프랭크 감독에 대한 신임을 유지하면서 시간을 더 주려고 했다'고 설명했다.


'한번 더 속아준다' 토트넘 추락 못 막는 프랭크 감독, 이사회 재신임으…
<저작권자(c) 연합뉴스, 무단 전재-재배포, AI 학습 및 활용 금지>
결국 토트넘 내에서 프랭크 감독의 입지는 이제 벼랑 끝으로 몰렸다고 볼 수 있다. 구단 내부에서는 이미 프랭크 감독의 경질에 대한 요구가 컸다. 이 안건이 구체적으로 이사회에 올라 논의됐다. 하지만 마지막 의사결정의 순간, 프랭크 감독은 구원의 동아줄을 만난 셈이다. 토트넘을 실질적으로 소유하고 있는 루이스 가문이 '명예회복'의 기회를 더 주기로 했다.

디애슬레틱은 '구단 측은 프랭크 감독이 팀을 되살리기 위해 노력 중이며, 시간이 더 필요할 수 있다고 인정했다. 프랭크 감독은 과거 브렌트포드에서도 초반에는 부진했지만, 후에 팀을 성공적으로 이끌었던 적이 있다'고 덧붙였다.


'한번 더 속아준다' 토트넘 추락 못 막는 프랭크 감독, 이사회 재신임으…
사진=더 선
프랭크 감독은 브렌트포드에서의 큰 성공에 힘입어 지난 6월 엔제 포스테코글루 전 감독의 후임으로 토트넘 지휘봉을 잡았다. 프랭크 감독은 지난 2018년 10월에 당시 챔피언십(2부리그)에 속해있던 브렌트포드 감독직을 맡았다. 2020~2021시즌에는 브렌트포드를 무려 86년 만에 잉글랜드 프리미어리그(EPL)로 승격시켰다. 이게 프랭크 감독 커리어 최대업적이다.

프랭크 감독은 EPL 무대에서는 평범한 편이었다. 브렌트포드를 이끌고 2021~2022시즌부터 EPL에서 활동했는데 차례로 13위, 9위, 16위, 10위를 기록했다. 꾸준히 EPL에 잔류했다는 점은 인정받을 만 하지만, 단 한번도 팀을 상위권에 올려놓지 못했다.

하지만 토트넘은 2024~2025시즌 유로파리그 우승을 이끈 포스테코글루 감독을 경질하고 프랭크 감독을 데려왔다. EPL 순위가 17위에 머물렀다는 게 결정적인 이유였다. EPL 순위 상승이 프랭크감독의 숙제였다.


그러나 현재 토트넘은 리그 11위(6승4무6패, 승점 22)에 머물러 있다. 지난 시즌보다는 좀 높지만, 만족할 만한 성적이라고 볼 순 없다. 디애슬레틱은 '프랭크 감독은 지난 시즌 17위에 머문 팀 순위를 끌어올려야 하는 임무를 맡았다. 하지만 최근 팀 경기력이 들쭉날쭉하면서 팬들의 불만이 커지고 있다'고 평가했다.


'한번 더 속아준다' 토트넘 추락 못 막는 프랭크 감독, 이사회 재신임으…
<저작권자(c) 연합뉴스, 무단 전재-재배포, AI 학습 및 활용 금지>

'한번 더 속아준다' 토트넘 추락 못 막는 프랭크 감독, 이사회 재신임으…
<저작권자(c) 연합뉴스, 무단 전재-재배포, AI 학습 및 활용 금지>
특히 지난 14일 노팅엄포레스트와의 16라운드 원정에서 0대3으로 완패하면서 경질설이 극도로 커졌다. 무엇보다 선수들을 제대로 통제하지 못하고 있다는 지적이 크다. 프랭크 감독이 지휘봉을 잡은 이후 토트넘 선수들은 계속 돌출행동을 보이는 가 하면, 팬들과도 대립하고 있다. 때문에 노팅엄전 패배 이후 한때 위르겐 클롭 전 리버풀 감독이 후임으로 현지 매체에 거론되기도 했다.

하지만 이번 이사회 결정으로 인해 당분간 프랭크 감독 경질설은 수면 아래로 가라앉을 전망이다. 그렇다고 완전히 사라졌다고 볼 순 없다. 성적 부진이 이어질 경우 언제든 수면 위로 떠오를 가능성이 크다. 그때는 지금보다 더 큰 혼란이 불가피할 전망이다.


이원만 기자 wman@sportschosun.com

Copyright (c) 스포츠조선 All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지.

Copyright (c) 스포츠조선 All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지.

:) 당신이 좋아할만한 뉴스

연예 많이본뉴스
1.

박나래, 수척해진 얼굴로 등장 "법적절차 진행중, 더 이상 입장 없다"

2.

‘블핑’ 로제인 척 사진 찍고 사인..중국 인플루언서 논란

3.

'50억家' 야노시호, 추성훈 상위 1% 블랙카드에 "난 골드카드, 이해 안가"

4.

임동혁 ‘극단 선택 암시’ 글에 경찰 출동..“생명 지장 없어”

5.

임동혁, 새벽 5시 극단 선택 암시 글..전처 관련 폭로→“그동안 감사했습니다” [전문]

스포츠 많이본뉴스
1.

[속보]대체 왜? "다년 계약 거절" 김하성 또 재수 선택, 연봉만 58억 올랐다

2.

김하성 '삼수생' 결단! 또 1년 계약이라니 → 294억짜리 도박이 시작된다

3.

日 대충격! 한국에선 흔한 일인데.. '1R 예약' 159km 괴물 유망주가 MLB 도전 선언 → "충격의 결단이다"

4.

2군 평정하고 롯데,LG,KT,두산으로 돌아간 상무 4총사. 퓨처스 성공사례 될까. 1군 벽 부딪칠까

5.

[공식발표]오현규 초비상! 손흥민 키운 '친한파' 감독 경질→팀 내 입지 '안갯속'…월드컵 앞두고 갑작스런 변화 큰 부담

스포츠 많이본뉴스
1.

[속보]대체 왜? "다년 계약 거절" 김하성 또 재수 선택, 연봉만 58억 올랐다

2.

김하성 '삼수생' 결단! 또 1년 계약이라니 → 294억짜리 도박이 시작된다

3.

日 대충격! 한국에선 흔한 일인데.. '1R 예약' 159km 괴물 유망주가 MLB 도전 선언 → "충격의 결단이다"

4.

2군 평정하고 롯데,LG,KT,두산으로 돌아간 상무 4총사. 퓨처스 성공사례 될까. 1군 벽 부딪칠까

5.

[공식발표]오현규 초비상! 손흥민 키운 '친한파' 감독 경질→팀 내 입지 '안갯속'…월드컵 앞두고 갑작스런 변화 큰 부담

  • 등록번호 : 서울 아01720
  • 등록일자 : 2011년 7월 29일
  • 발행일자 : 2000년 11월 1일
  • 주소 : 서울 양천구 목동동로 233-1
  • 전화번호 : 02-3219-8114,8266

  • 발행인 : 박진형
  • 편집인 : 박재호
  • 청소년보호책임자 : 이재훈
Copyright (c) 스포츠조선 All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지.