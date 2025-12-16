'손흥민 사랑해' 미국까지 따라왔다! 이젠 적으로 만나자…메시 곁에서 MLS컵 2연패 조력

기사입력 2025-12-16 16:00


'손흥민 사랑해' 미국까지 따라왔다! 이젠 적으로 만나자…메시 곁에서 M…
사진=SNS

'손흥민 사랑해' 미국까지 따라왔다! 이젠 적으로 만나자…메시 곁에서 M…
사진=인터 마이애미

[스포츠조선 강우진 기자]손흥민의 과거 파트너 세르히오 레길론이 미국 메이저리그사커(MLS)로 향한다

영국 토트넘 홋스퍼 뉴스는 16일(한국시각) "세르히오 레길론은 토트넘에서 뚜렷한 족적을 남기는 데 어려움을 겪었지만, 이제 MLS에서 새로운 커리어를 시작한다"라고 보도했다.


'손흥민 사랑해' 미국까지 따라왔다! 이젠 적으로 만나자…메시 곁에서 M…
사진=인터 마이애미
레길론은 지난 여름이적시장 방출되며 5년에 걸친 토트넘 생활에 마침표를 찍었다. 이 기간 그는 아틀레티코 마드리드, 브렌트포드, 맨체스터 유나이티드에서 임대 생활을 경험했다. 레길론은 토트넘에서 새 계약을 하는 데 실패했고, 팀을 떠난 이후 한동안 무소속 신분으로 남아 있었다.

레길론의 토트넘 퇴단 이후, AS모나코가 그와 연결됐으며, 그 외 여러 클럽들이 자유계약 신분이 된 그에게 관심을 보였다는 보도가 있었다. 그러던 중 인터 마이애미가 레길론과 계약했다. 오는 2027시즌까지 레길론과 함께하며 1년 연장 옵션이 포함돼 있다.


'손흥민 사랑해' 미국까지 따라왔다! 이젠 적으로 만나자…메시 곁에서 M…
사진=인터 마이애미
이는 레길론이 다음 시즌부터 리오넬 메시를 돕게됐다는 의미이기도 하다. 메시는 지난 시즌 MLS컵에서 우승하며 다음 시즌에도 큰 기대를 걸고 있다.

레길론은 "계속해서 승리하고, 경쟁하기 위해 왔다"라며 "내 목표는 계속해서 이기는 것이고, 아직 얻지 못한 트로피들을 차지하며, 이곳에서 우승하는 것이다"라고 전했다.


'손흥민 사랑해' 미국까지 따라왔다! 이젠 적으로 만나자…메시 곁에서 M…
사진=인터 마이애미
레길론은 손흥민을 존경하는 선수로 잘 알려져 있다. 토트넘 시절 왼쪽 풀백으로 왼쪽 측면 공격수인 손흥민과 호흡을 맞췄다. 손흥민이 득점하면 가장 먼저 달려와 축하해줄 정도로 손흥민을 좋아하는 선수다. 그런 레길론이 이제는 손흥민의 적수가 된다. 손흥민은 MLS LAFC(로스앤젤레스 FC)에서 뛰고 있다. 인터 마이애미는 동부 콘퍼런스 팀으로 서부 콘퍼런스에 있는 손흥민과 리그에서 마주칠 일은 없다. 다만 시즌 막판 동부와 서부 최강 팀을 가리는 MLS컵에서 격돌할 가능성이 있다. 다음 시즌 레길론이 메시에게 큰 힘이 되면서 인터 마이애미의 2연패에 큰 공을 세울수 있을지 관심이 집중되고 있다.


강우진 기자 kwj1222@sportschosun.com



Copyright (c) 스포츠조선 All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지.

Copyright (c) 스포츠조선 All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지.

:) 당신이 좋아할만한 뉴스

연예 많이본뉴스
1.

[SC현장]♥함은정과 결혼 후 첫 작품…김병우 감독, '대홍수'에 김다미 모성애 담는다(종합)

2.

박나래 '주사이모', '무도'서 이미 언급했다 "박명수, 전진에게 수면제 조제"

3.

롭 라이너 감독 부부 살해한 친아들 체포..“아버지와 유대관계 없어”

4.

위메이드의 MMORPG '미르M', 내년 1월 중국에 정식 출시

5.

"박나래, 정신 혼미..기대려는 男 조심해야" 1년 전 관상가 조언도 재조명

스포츠 많이본뉴스
1.

김하성 '삼수생' 결단! 또 1년 계약이라니 → 294억짜리 도박이 시작된다

2.

'정훈 은퇴 선언' 롯데 나머지 베테랑들 거취는 어떻게 되나?

3.

'대충격' 존 테리, 호텔 25층서 '극단적 선택' 생각했다…"그날 동료들이 날 데려가지 않았다면…"

4.

키움 횡재, 20승 에이스 알칸타라 단돈 90만달러 재계약...논란의 가나쿠보도 확정 [공식발표]

5.

부산 KCC 이지스, 2025~2026시즌 시티 에디션 유니폼 착용

스포츠 많이본뉴스
1.

김하성 '삼수생' 결단! 또 1년 계약이라니 → 294억짜리 도박이 시작된다

2.

'정훈 은퇴 선언' 롯데 나머지 베테랑들 거취는 어떻게 되나?

3.

'대충격' 존 테리, 호텔 25층서 '극단적 선택' 생각했다…"그날 동료들이 날 데려가지 않았다면…"

4.

키움 횡재, 20승 에이스 알칸타라 단돈 90만달러 재계약...논란의 가나쿠보도 확정 [공식발표]

5.

부산 KCC 이지스, 2025~2026시즌 시티 에디션 유니폼 착용

  • 등록번호 : 서울 아01720
  • 등록일자 : 2011년 7월 29일
  • 발행일자 : 2000년 11월 1일
  • 주소 : 서울 양천구 목동동로 233-1
  • 전화번호 : 02-3219-8114,8266

  • 발행인 : 박진형
  • 편집인 : 박재호
  • 청소년보호책임자 : 이재훈
Copyright (c) 스포츠조선 All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지.