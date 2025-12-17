"롤모델은 손흥민" 이런 발언 금지...웃음가스 연쇄범 문제아, 토트넘 …

[스포츠조선 김대식 기자]토트넘은 다가오는 겨울 이적시장에서 이브 비수마를 처리하지 못할 수도 있다.
영국 풋볼 인사이더는 17일(한국시각) 단독 보도라며 '1월 이적시장을 앞두고 토트넘 미드필더 비수마에 대한 프리미어리그(EPL) 구단들의 관심이 식었다고 소식통이 전했다'고 보도했다.
매체는 '비수마는 9월 당시 에버턴과 웨스트햄 유나이티드의 관심을 받았지만, 두 구단 모두 이번 겨울에 관심을 본격화할 가능성은 낮은 것으로 알려졌다. 소식통에 따르면 두 구단 모두 비수마를 다가오는 이적시장의 '최우선 과제'로 보지 않고 있으며, 각자 스쿼드의 다른 포지션 보강이 필요하다는 판단'이라며 비수마는 EPL 구단으로는 이적하기 어려울 것이라고 전망했다.
비수마는 최근 몇 시즌 동안 토트넘의 최고 문제아다. 2023~2024시즌을 앞두고 비수마는 웃음가스로 알려진 아산화질소를 흡입하는 영상으로 논란을 야기했다. 영국에서는 형사 처벌이 가능한 행위다. 당시 토트넘은 내부 징계를 통해 비수마 사건을 처리했다.
포스테코글루 감독 체제에서 비수마는 그렇게 밀려나기 시작했다. 토마스 프랭크 감독이 온 뒤에 비수마는 사고뭉치로 전락했다. 포스테코글루 감독 시절부터 잦은 지각으로도 문제가 됐던 비수마는 프랭크 감독 밑에서도 똑같은 잘못을 저질렀다. 프랭크 감독은 비수마를 내부적으로 또 징계했고, 이번 시즌 비수마는 단 1경기도 뛰지 못하고 있다. 실력도 문제지만 태도도 문제다.
개인 SNS에서 토트넘 게시글을 모두 삭제하면서 또 논란을 자초한 비수마는 최근에도 웃음가스를 흡입하는 영상이 공개됐다. 공개 사과하면서 잘못했다고 빌었지만 토트넘에서의 미래는 사실상 끝났다. 비수마는 롤모델이 손흥민이라고 밝힌 바 있지만 프로페셔널한 태도는 전혀 배우지 못했다.
하지만 이렇게 문제를 자주 일으키는 선수를 영입하고 싶어하는 팀은 없을 것이다. 비수마는 이번 겨울 이적시장에서 팔아야 이적료를 조금이라도 받을 수 있는데 토트넘으로서는 비상이 걸렸다.
결국 토트넘은 비수마의 계약을 연장하는 방안까지 고려 중이다. 풋볼 인사이더는 '토트넘은 다음 달 비수마를 매각하지 못할 경우, 여름에 자유계약으로 잃는 대신 계약 1년 연장 옵션을 발동하는 대비책으로 더 기울 전망이다. 프랭크 감독은 계약이 다음 여름 만료되는 비수마에게 토트넘에서의 복귀 가능성이 없다는 점을 분명히 했고, 계약 1년 연장은 오직 이적 가치 보호를 위한 조치에 불과하다는 입장이다. 토트넘의 최우선 시나리오는 1월 매각이지만, 향후 몇 주간 관심이 다시 살아나지 않는다면 예비 계획을 실행할 수밖에 없는 상황'이라고 설명했다.
자유계약으로 선수를 내보내면 선수한테만 좋은 일이 일어나기 때문에 1년 계약을 연장해서 이적료를 챙기려는 토트넘이다. 어쩔 수 없는 선택처럼도 보이지만 비수마 영입에 이적료가 필요하다는 점에서 매각 난이도를 다시 높이는 일이 될 수 있다.