'6억원대 1등 포함 2284건 적중'…축구토토 승무패 83회차 적중결과…

서울올림픽기념국민체육진흥공단(이사장 하형주)이 발행하는 체육진흥투표권 스포츠토토의 수탁사업자 한국스포츠레저가 공식 인터넷 발매 사이트 '베트맨'을 통해 지난 20일부터 22일까지 진행된 잉글랜드 프리미어리그(EPL) 및 이탈리아 세리에A 14경기를 대상으로 실시한 축구토토승무패83회차의 적중결과를 발표했다.
◇축구토토승무패83회차, EPL 및세리에A서 다수 무승부 경기 속출
이와 반대로 승부가 엇갈린 경기들을 살펴보면, EPL에서는 토트넘-리버풀전에서 원정팀 리버풀이 2대1 승리를 거뒀고, 애스턴 빌라-맨유전에서는 홈팀 빌라가 2대1로 승리를 거뒀다.
이어, 세리에A에서는 피오렌티나가우디네세를 상대로 화끈한 공격력을 선보이며, 5대1로 승리했고, 아탈란타는제노아 원정에서 귀중한 1골을 성공시켜, 1대0으로 승점 3점을 일궈냈다.
한편, 축구토토승무패 84회차는 24일 오전 8시부터 26일 오후 11시까지 발매되며, 레스터시티-왓포드(1경기), 노리치시티-찰턴(2경기), 옥스퍼드-사우샘프턴(3경기), 아스널-브라이턴(10경기), 웨스트햄-풀럼(13경기)전 등 2025~2026시즌 잉글랜드 챔피언십 및 프미리어리그 경기들이 선정됐다.
한국스포츠레저 관계자는 "이번 회차에서는 EPL과 세리에A 주요 경기에서 무승부 결과가 다수 발생하며, 1건의 1등 적중이 발생하는데 그쳤다"라며, "다음 회차 역시 촘촘한 연말 리그 일정이 이어지는 가운데 치러지는 경기들인 만큼, 팀 전력과 최근 흐름을 종합적으로 고려한 선택이 필요할 것"이라고 밝혔다.
축구토토승무패 83회차 적중결과와 84회차 대상경기 정보는 베트맨과 토토가이드 페이지 등을 통해 확인할 수 있으며, 구매자는 '체육진흥투표권 적중 결과 조회용 QR코드 서비스'를 통해 실시간 적중 여부를 간편하게 확인할 수 있다.
윤진만 기자 yoonjinman@sportschosun.com
