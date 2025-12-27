[오피셜]손흥민 초대박 공식발표! 자랑스런 한국인 'FIFA 인정' …월…

[스포츠조선 강우진 기자]2026 북중미 월드컵을 앞두고, 손흥민이 세계적인 선수들과 어깨를 나란히 했다.
FIFA(국제축구연맹)는 27일 월드컵 공식 사회관계망서비스(SNS) 계정을 통해 "당신이 처음 샀던 유니폼 뒷면에 적힌 이름은 누구였습니까?"라는 게시물을 올렸다.
이 게시물에는 각 나라를 대표하는 선수들의 등번호와 이름이 적힌 사진이 함께 올라왔다. 케빈 더브라이너(벨기에), 해리 케인(잉글랜드), 로베르토 레반도프스키(폴란드), 루카 모드리치(크로아티아), 킬리안 음바페(프랑스), 크리스티아누 호날두(포르투갈), 리오넬 메시(아르헨티나), 네이마르 주니어(브라질) 그리고 손흥민(대한민국)이다. 수많은 국가와 선수들 중에서 단 9명의 선수만이 언급됐고, 이 중에 손흥민이 포함됐다는 것이 그의 세계적인 위상을 짐작게 한다. 이 게시물은 이날 기준 18만개의 '좋아요'를 기록하면서 세계적인 관심을 받고 있다.
손흥민은 한국 축구 대표팀 소속으로 140경기를 치르며 54골을 넣었다. 한국 축구의 전설로 불리는 차범근(136경기)의 기록을 한참 넘어선 출전 기록을 갖게 됐다. 손흥민은 2026년 북중미 월드컵을 이끌 한국 대표팀의 주장이기도 하다.
이번 월드컵에 대한 손흥민의 각오는 대단하다. 그는 지난 여름 이적시장에서 10년간 활약한 토트넘 홋스퍼(잉글랜드 프리미어리그)를 떠나 미국 메이저리그사커(MLS) LAFC(로스앤젤레스 FC)로 이적했다. 토트넘에서 2024~2025시즌 유럽축구연맹(UEFA) 유로파리그 우승 트로피를 든 뒤 아름다운 이별을 한 것이다. 손흥민이 미국으로 떠난 이유는 여러 가지가 있지만, 그중 하나가 월드컵이었다. 이번 월드컵이 북중미에서 열리는 만큼 현지 적응이 수월한 팀으로의 이적을 선택한 것으로 보인다.
이번 월드컵은 손흥민의 커리어에 있어서 마지막 월드컵이 될 수 있다. 내로라하는 선수들과 함께 FIFA의 인정을 받은 손흥민이 또 한 번 월드컵에서 기적을 써 내려갈 수 있을지 관심이 집중되고 있다.