[공식발표]토트넘 아닌 손흥민의 우승! '선수로서는 유일'…2025년 전세계 축구계 8대 기적 선정

기사입력 2025-12-27 17:00


[공식발표]토트넘 아닌 손흥민의 우승! '선수로서는 유일'…2025년 전…
사진=트랜스퍼마르크트

[공식발표]토트넘 아닌 손흥민의 우승! '선수로서는 유일'…2025년 전…
<저작권자(c) 연합뉴스, 무단 전재-재배포, AI 학습 및 활용 금지>

[스포츠조선 강우진 기자]손흥민의 유로파리그 우승이 독일 매체가 뽑은 2025년 축구계 8대 기적에 포함됐다.

독일 매체 트랜스퍼마르크트는 26일(한국시각) 2025년 축구계 8대 기적을 소개하면서 손흥민의 유럽축구연맹(UEFA) 유로파리그 우승을 포함했다. 2010~2011시즌 독일 분데스리가 함부르크에서 프로 생활을 시작한 손흥민은 트로피와는 거리가 먼 선수였다. 무관이라는 타이틀이 항상 그의 발목을 잡았고, 조롱거리가 되기도 했다. 손흥민은 지난 5월 2024~2025시즌 UEFA 유로파리그 결승전에서 맨체스터 유나이티드(잉글랜드)를 꺾고 우승을 차지했다. 토트넘의 주장으로서 선수단을 대표해 트로피를 머리 위로 힘차게 들어 올리며 구단의 레전드로 자리매김했다.


[공식발표]토트넘 아닌 손흥민의 우승! '선수로서는 유일'…2025년 전…
사진=EPL
손흥민은 잉글랜드 프리미어리그(EPL)의 대형 클럽 중 하나인 토트넘에서 약 10년을 보냈다. 모든 대회를 통틀어 454경기를 뛰면서 173골 101도움을 올렸다. 2021~2022시즌에는 아시아 선수로서는 최초로 EPL에서 득점왕에 오르며 세계적인 스타로 발돋움했다.

손흥민은 팀이 아닌 개인 선수로는 유일하게 8대 기적에 올랐다. 토트넘 역시 지독한 무관으로 유명한 팀이었지만, 그보다도 손흥민이 트로피를 든 장면을 더 유의미하다고 판단한 셈이다.


[공식발표]토트넘 아닌 손흥민의 우승! '선수로서는 유일'…2025년 전…
사진=트랜스퍼마르크트
매체가 손흥민과 함께 선정한 2025년 8대 기적에는 2024~2025시즌 EFL컵에서 우승한 뉴캐슬 유나이티드 포함됐다. 뉴캐슬은 이 우승으로 56년 만에 트로피를 따냈다.

4부 리그 팀 그림즈비 타운이 리그컵에서 맨유에 승리한 경기도 여기에 포함됐다. 지난 8월 그림즈비 타운은 맨유와 승부차기까지 가는 접전 끝에 승리했다. 맨유의 절망적인 상황을 한눈에 보여주는 경기 결과에 세계적인 관심이 집중됐다.

이 밖에도 퀴라소의 첫 FIFA(국제축구연맹) 월드컵 본선행, 볼로냐의 코파이탈리아 우승, 김민재의 소속팀 바이에른 뮌헨의 16연승, 92년 만에 더치컵을 들어 올린 고어헤드 이글스, 크리스탈 팰리스의 첫 FA컵 우승이 8대 기적으로 선정됐다.


강우진 기자 kwj1222@sportschosun.com



Copyright (c) 스포츠조선 All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지.

Copyright (c) 스포츠조선 All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지.

:) 당신이 좋아할만한 뉴스

연예 많이본뉴스
1.

故 전태관, 신장암 투병 끝 별세..아내 사망 후 건강 급격히 악화 '오늘(27일) 7주기'

2.

얼굴에 검은 칠하고 땀 줄줄..유재석, 정준하 진심에 뭉클 "정말 감동"

3.

하원미, 日 다녀온 ♥추신수에 깜짝 "생리대 한가득 사와, 여자 있나 생각"

4.

정은표, 이경규 폭탄 발언에 뜨끔..“쇼윈도 부부 눈치 채다니 무서운 분”

5.

김종민, 19년 차 앞두고 불거진 부정행위 의혹..."허위 제보" 결백 주장 ('1박2일')

스포츠 많이본뉴스
1.

충격 단독! 딸 있는 EPL 스타, '스트립 클럽'서 난장판 크리스마스 파티…"여성들 소파 위서 춤췄다"

2.

'4~6주 아웃' 김정호 공백 → "젊은 선수들 잘해요" 사령탑의 자신감…결국은 '고비' 하나가 관건 [수원브리핑][

3.

59일전 부상 악몽의 현장? 담담한 사령탑 "3일전 실수 반복하면 안돼" [수원브리핑]

4.

[류동혁의 이슈분석] 10전전승 'KCC 천적' LG. KCC 풀전력 가동하면 LG 압도할까? 결국 '허 훈 변수'가 핵심이다

5.

"정말 저 빼는 건가요?" 맨유 또 논란 발생했다…'베테랑' 카세미루 교체 OUT 분노 폭발 "정말 놀란 것 같다"

스포츠 많이본뉴스
1.

충격 단독! 딸 있는 EPL 스타, '스트립 클럽'서 난장판 크리스마스 파티…"여성들 소파 위서 춤췄다"

2.

'4~6주 아웃' 김정호 공백 → "젊은 선수들 잘해요" 사령탑의 자신감…결국은 '고비' 하나가 관건 [수원브리핑][

3.

59일전 부상 악몽의 현장? 담담한 사령탑 "3일전 실수 반복하면 안돼" [수원브리핑]

4.

[류동혁의 이슈분석] 10전전승 'KCC 천적' LG. KCC 풀전력 가동하면 LG 압도할까? 결국 '허 훈 변수'가 핵심이다

5.

"정말 저 빼는 건가요?" 맨유 또 논란 발생했다…'베테랑' 카세미루 교체 OUT 분노 폭발 "정말 놀란 것 같다"

  • 등록번호 : 서울 아01720
  • 등록일자 : 2011년 7월 29일
  • 발행일자 : 2000년 11월 1일
  • 주소 : 서울 양천구 목동동로 233-1
  • 전화번호 : 02-3219-8114,8266

  • 발행인 : 박진형
  • 편집인 : 박재호
  • 청소년보호책임자 : 이재훈
Copyright (c) 스포츠조선 All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지.