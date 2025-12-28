"YANG, 공을 라인으로 넘겼다!" 英 BBC 언급…韓 축구 '윙백 경…

"YANG, 공을 라인으로 넘겼다!" 英 BBC 언급…韓 축구 '윙백 경쟁' 가져올까, 양현준 포지션 변경 뒤 '첫 득점'

기사입력 2025-12-28 10:47


사진=셀틱 구단 공식 SNS 캡처

사진=셀틱 구단 공식 SNS 캡처

[스포츠조선 김가을 기자]양현준(23·셀틱)이 포지션 변경 뒤 시즌 첫 골을 기록했다.

셀틱은 28일(이하 한국시각) 스코틀랜드 리빙스턴의 세트 페어 아레나에서 열린 리빙스턴과의 2025~2026 스코틀랜드 프리미어십 19라운드 원정 경기에서 4대2로 역전승했다. 이날 승리로 최근 리그 2연승을 달린 2위 셀틱은 12승2무4패(승점 38)를 기록했다. 한 경기를 더 치른 선두 하트 오브 미들로시언(12승5무2패)을 승점 3차로 추격했다.

승리의 중심엔 양현준이 있었다. 이날 3-4-3 포메이션의 오른쪽 윙백으로 선발 출전했다. 그는 팀이 1-2로 밀리던 전반 10분 동점골을 기록했다. 리빙스턴의 페널티지역 왼쪽에서 낮게 깔린 크로스가 문전으로 향했다. 수비수에게 막혀 공이 흐르자 오른쪽에 있던 양현준이 달려들었다. 양현준과 공격수 조니 케니가 상대 수비수들과 뒤엉켜 치열한 공 쟁탈전을 벌였다. 양현준이 집중력을 갖고 오른발 끝으로 밀어 넣어 골문을 열었다. 양현준의 올 시즌 정규리그 첫 득점이었다. 양현준은 이번 시즌 스코틀랜드 리그컵과 유로파리그(UEL)에서만 1골씩 기록했다. 정규리그에서는 12경기 만에 첫 골을 넣었다.

무엇보다 양현준은 공격수에서 수비수로 포지션을 바꾼 뒤로 처음 가동한 득점포였다. 양현준은 지난 4일 윌프리드 낭시 감독이 셀틱 사령탑으로 부임한 이후 수비수로 뛰었다. 낭시 감독은 주로 3-4-3 전술을 구사하면서 양현준을 오른쪽 윙백으로 기용하고 있다.

양현준은 이날 후반 26분 콜비 도너번과 교체될 때까지 71분을 뛰면서 슈팅을 세 차례나 시도했다. '공격 본능'을 감추진 않았다.

경기 뒤 영국 언론 BBC는 '양현준은 난투극을 벌인 끝에 공을 라인으로 넘겼다'고 했다. 평점은 5.86이었다.


18일 서울월드컵경기장에서 열린 대한민국과 가나의 A매치 평가전. 홍명보 감독이 생각에 잠겨 있다. 상암=박재만 기자 pjm@sportschosun.com/2025.11.18/
양현준은 위르겐 클린스만 감독 체제에 이어 홍명보 대한민국 축구 A대표팀 감독의 부름도 받았다. 두 감독 모두 양현준을 윙백으로 테스트한 바 있다. 최근 옌스 카스트로프(보루시아 묀헨글라트바흐)도 윙백으로 뛰고 있다. 대표팀 윙백 경쟁이 새로운 긴장감을 불러넣을 가능성도 있다.

한편, 이날 전반에만 6골이 나왔다. 특히 경기 시작 후 10분 만에 네 골이나 터질 정도였다. 전반 3분 리빙스턴의 크리스티안 몬타노가 선제골을 넣었다. 셀틱은 3분 뒤 베니아민 뉘그렌의 득점으로 균형을 찾았다. 리빙스턴은 전반 8분 몬타노의 추가 득점이 나왔지만, 양현준의 골로 2-2 동점을 만들었다. 셀틱은 이후 안정을 찾았다. 전반 31분 뉘그렌의 득점으로 리드를 잡았고, 전반 39분에는 상대 핸드볼 반칙으로 얻은 페널티킥을 아르네 엥겔스가 성공하며 우위를 지켰다.

김가을 기자 epi17@sportschosun.com

Copyright (c) 스포츠조선 All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지.