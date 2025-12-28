"눈물의 첫 골!" 리버풀 '1억 1600만 파운드 스타' 英 BBC 평점 폭발…자책골 정정 불운→EPL 17경기 만의 '데뷔골'

기사입력 2025-12-28 13:47


"눈물의 첫 골!" 리버풀 '1억 1600만 파운드 스타' 英 BBC 평…
사진=AFP 연합뉴스

"눈물의 첫 골!" 리버풀 '1억 1600만 파운드 스타' 英 BBC 평…
사진=REUTERS 연합뉴스

[스포츠조선 김가을 기자]플로리안 비르츠(리버풀)가 감격의 득점포를 가동했다.

리버풀은 28일(이하 한국시각) 영국 안필드의 안필드에서 열린 울버햄턴과의 2025~2026시즌 잉글랜드 프리미어리그(EPL) 홈경기에서 2대1로 이겼다. 리버풀은 전반 41분 라이언 흐라번베르흐, 1분 뒤 비르츠의 연속 득점으로 2-0 리드를 잡았다. 울버햄턴은 후반 6분 산티아고 부에노의 득점이 나왔지만, 경기를 뒤집기엔 부족했다. 리버풀은 최근 3연승 행진을 달리며 10승2무6패(승점 32)를 기록했다. 4위로 올라섰다.

영국 언론 BBC는 '비르츠는 감동적인 시간을 보냈다. 최근 몇 주 동안 비르츠는 더 많은 기량을 발휘하고 있다. 비르츠는 올 시즌을 앞두고 1억 1600만 파운드의 이적료로 리버풀에 합류했다. 이러한 가격표에는 높은 기대치가 따른다. 그의 상황이 이제야 나아지고 있다'고 보도했다.

비르츠는 레버쿠젠(독일)을 떠나 리버풀에 합류했다. 독일 국가대표 공격형 미드필더로 큰 관심을 받았다. 하지만 EPL은 물론이고 유럽챔피언스리그(UCL) 등 공식전에서 좀처럼 득점을 기록하지 못했다.

운도 따라주지 않았다. 비르츠는 지난 4일 홈에서 치른 선덜랜드와의 대결에서 득점했다. 그는 팀이 0-1로 밀리던 후반 36분 중앙에서 커티스 존스의 패스를 받아 상대 수비를 제치고 왼발슛을 성공했다. EPL 데뷔 13경기 만에 기록한 첫 득점이었다. 하지만 비르츠의 골은 노르디 무키엘레(선덜랜드)를 맞고 득점이 된 것으로 확인됐다. 비르츠의 골은 지워지고 무키엘레의 자책골로 정정됐다. 비르츠는 EPL 17경기를 포함, 공식전 23번째 경기만에 드디어 득점포를 가동했다.


"눈물의 첫 골!" 리버풀 '1억 1600만 파운드 스타' 英 BBC 평…
사진=AFP 연합뉴스

"눈물의 첫 골!" 리버풀 '1억 1600만 파운드 스타' 英 BBC 평…
사진=AFP 연합뉴스
BBC는 '비르츠는 득점 뒤 여유있는 모습을 보였다. 그에게 기쁨과 안도가 생겼다. 비르츠가 경기력을 발휘하고 있다는 사실에서 아르네 슬롯 리버풀 감독은 어느 정도 위안을 얻을 것'이라고 했다. BBC는 비르츠에게 양 팀 최고 평점인 8.09를 줬다.

비르츠는 "EPL이 세계에서 가장 힘든 리그라는 것을 안다. 중원에서 뛰는 동안 몸싸움, 주변 선수들과 적응해야 한다. 경기를 치를수록 조금씩 더 나아지는 느낌이다. 앞으로도 계속 그런 느낌을 유지하고 싶다. 위고 에키티케의 패스가 정말 좋았다. 정말 고맙다"고 말했다.


김가을 기자 epi17@sportschosun.com

Copyright (c) 스포츠조선 All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지.

Copyright (c) 스포츠조선 All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지.

:) 당신이 좋아할만한 뉴스

연예 많이본뉴스
1.

‘심정지 20분’ 김수용, “결국 영안실로”→구급대원 “희망 없었다” (동치미)

2.

'이수와 이혼' 린, 침묵 깼다...의미심장 새벽글 "부서지더라도 품고 싶던 사람"

3.

78세 이상벽, 101세 모친상·이지연 조모상..“정정하시고 맥주도 드셨는데”

4.

'72억 주택 매입' 손연재, '돈자랑 지적' 의식했나...수수한 "LA 착장 모음" 공개

5.

[SC리뷰] 박서진, 결국 아버지 몰래 배 팔았다…아찔한 엔딩 ('살림남')

스포츠 많이본뉴스
1.

'승부욕의 화신'도 평소에는 빵순이(?) → "표정관리 안 되는데 빵 맛있어"

2.

'역대 최초 FA 4번 역사를 창조했다' 강민호, 삼성과 2년 20억 도장 'FA로만 211억 벌었다' [공식발표]

3.

[단독]"정정용을 위한 선물" 라데시마 전북 현대, K리그 최강 NO.1·NO.2 GK 구축! '정정용 제자+포텐 폭발' 이주현 '전격영입'…김정훈은 안양행

4.

"한국 축구 오열각" 이대론 다음시즌 프리미어리거 전멸한다…'11연패' 황희찬의 울버햄튼, 조기강등 확률 '99.7%'

5.

김하성-김혜성-이정후. 키움에서도 못봤다. WBC에서 메이저리거 센터라인 만나나

스포츠 많이본뉴스
1.

'승부욕의 화신'도 평소에는 빵순이(?) → "표정관리 안 되는데 빵 맛있어"

2.

'역대 최초 FA 4번 역사를 창조했다' 강민호, 삼성과 2년 20억 도장 'FA로만 211억 벌었다' [공식발표]

3.

[단독]"정정용을 위한 선물" 라데시마 전북 현대, K리그 최강 NO.1·NO.2 GK 구축! '정정용 제자+포텐 폭발' 이주현 '전격영입'…김정훈은 안양행

4.

"한국 축구 오열각" 이대론 다음시즌 프리미어리거 전멸한다…'11연패' 황희찬의 울버햄튼, 조기강등 확률 '99.7%'

5.

김하성-김혜성-이정후. 키움에서도 못봤다. WBC에서 메이저리거 센터라인 만나나

  • 등록번호 : 서울 아01720
  • 등록일자 : 2011년 7월 29일
  • 발행일자 : 2000년 11월 1일
  • 주소 : 서울 양천구 목동동로 233-1
  • 전화번호 : 02-3219-8114,8266

  • 발행인 : 박진형
  • 편집인 : 박재호
  • 청소년보호책임자 : 이재훈
Copyright (c) 스포츠조선 All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지.