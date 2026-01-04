충격적이다! 쓰러진 황희찬, 방출설→강등 99%→득점포→부상 아웃…'악재…

충격적이다! 쓰러진 황희찬, 방출설→강등 99%→득점포→부상 아웃…'악재의 연속' 부활 직전이었는데
|사진=쿠팡플레이 중계화면 캡처
[스포츠조선 강우진 기자]황희찬이 오랜만에 득점에 성공하면서 소속팀 울버햄튼은 올 시즌 20경기 만에 잉글랜드 프리미어리그(EPL) 첫 승리를 올렸다.
울버햄튼은 4일(한국시간) 영국 울버햄튼 몰리뉴스타디움에서 열린 웨스트햄과의 2025~2026시즌 EPL 20라운드에서 3대0으로 승리했다. 황희찬은 선발로 출전해 1골 1도움을 올렸다. 지난해 8월 열린 에버튼과의 EPL 3라운드 이후 리그 17경기 만에 득점을 올렸다.
황희찬은 전반 4분 페널티박스 왼쪽에서 돌파한 뒤 골문 앞쪽으로 낮고 빠른 패스를 연결했다. 이를 존 아리아스가 문전으로 쇄도하면서 마무리했다.
황희찬은 전반 31분에는 직접 골을 넣었다. 마테우스 마네가 페널티킥을 얻어냈고, 키커로 나선 것은 황희찬이었다. 황희찬은 과감하게 골문 중앙으로 슈팅하면서 리그 2호골에 성공했다. 울버햄튼은 전반 41분 마네의 쐐기골까지 터지면서 웨스트햄에게 3대0 완승을 거뒀다.
좋은 활약을 보인 황희찬이지만, 후반 16분 변수가 발생했다. 황희찬은 오른쪽 허벅지 통증을 호소했고, 예르겐 스트란드 라르센과 교체됐다. 직전 경기 맨체스터 유나이티드전에서도 부상으로 교체를 당했던 황희찬이다. 두 경기 연속으로 좋지 않은 몸 상태를 보이며 우려의 목소리는 커지고 있다.
황희찬은 웨스트햄과의 경기전 방출 이야기까지 나올 정도로 상황이 좋지 못했다. 무엇보다 이번 시즌을 끝으로 새 둥지를 찾아야 하는 상황이다. 축구 통계 매체 옵타에 따르면 울버햄튼은 웨스트햄전 승리 전까지 강등 확률이 무려 99.79%였다. 사실상 이번 시즌 강등이 유력한 셈이다.
황희찬이 부상에서 빠르게 회복하는 것이 중요하다. 이번 시즌 최대한 많은 공격 포인트를 쌓고, 유럽팀들의 관심을 얻어내야 한다. 팀을 옮기더라도 경쟁력 있는 리그를 꾸준히 누비려면 남은 시즌 꾸준한 활약이 필수적이다.
강우진 기자 kwj1222@sportschosun.com
