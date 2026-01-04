깜짝 소식! "손흥민도 토트넘 돌아와라" 메시(39세, 리버풀), 선수 …

영국의 리버풀월드는 4일(한국시각) '리버풀이 미국 메이저리그사커(MLS) 개막 전에 메시를 단기 임대하는 방안을 검토 중이다'고 보도했다.
리버풀월드는 '리버풀은 2026년 MLS 개막 전에 메시를 단기 임대하는 방안을 추진하고 있다. MLS는 2월 중순에 개막하며, 메시는 현재 인터 마이애미 소속이다. 그의 전성기는 끝났을 수 있지만, 리버풀은 그를 단기 임대로 데려오기 위해 경쟁하고 있다. 임대 기간이 4~5주 정도로 짧기에 MLS 시즌을 위해 미국으로 돌아가는 상황을 고려하면 위험 부담이 적은 결정이다'고 전했다.
로이터연합뉴스
올겨울 이적시장을 앞두고 MLS 스타들의 이적 가능성이 거론?〈? 앞서 손흥민도 토트넘 복귀 가능성이 등장했었다. 발단은 베컴룰이다. 앞서 2007년 7월 레알 마드리드를 떠나 LA갤럭시에 입단한 데이비드 베컴은 이듬해 시즌을 마친 뒤 AC밀란 단기 임대를 요구했다. 미국 메이저리그사커(MLS) 휴식기이자 팀 훈련 기간인 1~3월 사이에 유럽에서 뛰길 원했다. AC밀란이 베컴에게 관심을 보였고, LA갤럭시는 베컴의 단기 임대를 허용했다. 이후에도 베컴은 한 차례 추가 임대로 AC밀란으로 향하기도 했다.
베컴의 사례처럼 메시나, 손흥민도 MLS 휴식기 동안 유럽 복귀를 고려할 수 있다. 다만 손흥민은 이적에 선을 그었다. 그는 "내가 항상 가지고 있는 신념, 생각 등은 항상 내가 뛰고 있는 팀에 최선을 다하는 거다"며 "루머에 대해서 사실이 아니라 말씀드릴 수 있고 따로 어디에 간다고 말한 적이 없다. 이런 얘기 나오는 거 자체가 구단에 실례가 될 수 있다고 생각한다. 이 자리를 통해서 사실이 아니라는 걸 말씀드리고 싶다"고 밝혔다.
로이터연합뉴스
메시는 어떤 마음일지 알 수 없다. 막대한 임대료와 적극적인 구애로 상황이 달라질 가능성도 있다. 메시가 리버풀 유니폼을 입는다면 데뷔 이후 최초의 잉글랜드 프리미어리그(EPL) 진출이다.
MLS에 겨울이 찾아오며, 스타들의 단기 임대를 노리는 구애의 손길이 늘고 있다. 리버풀의 파격적인 구애가 어떤 결말로 이어질지도 귀추가 주목된다.