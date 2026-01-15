'진정한 승자' 中 14억 대륙 환호, 단 1골로 사상 첫 '8강'+"한국·일본 다 피해"…'韓 꺾은' 우즈벡과 격돌[U-23 아시안컵]

|
|
|
[스포츠조선 윤진만 기자월드컵 진출이 좌절된 중국 축구가 사상 첫 아시아축구연맹(AFC) U-23 아시안컵 8강 진출에 환호했다.
중국은 이날 사우디아라비아 리야드의 알 샤밥 클럽 스타디움에서 열린 태국과의 2026년 아시아축구연맹(AFC) U-23 아시안컵 조별리그 D조 최종전(3차전)에서 0대0으로 비겼다.
|
중국 포털 '시나닷컴'은 "안토니오 중국 U-23 대표팀 감독은 이미 3경기 무실점이라는 기록으로 이 길에 깊은 발자취를 남겼다. 덧없는 환상보다 명확한 포지셔닝, 철저한 전술적 규율, 그리고 승패에 대한 현실적인 시각이 훨씬 중요하다는 걸 보여줬다. 마법을 부린 건 아니다. 단지 중국 축구의 현실적인 운영 체제를 구축했을 뿐"이라고 밝혔다.
안토니오 감독은 "선수들이 정말 자랑스럽다. 선수들은 항상 다음 라운드에 진출할 수 있다는 믿음을 갖고 있었다. 믿음은 축구에서 매우 중요한 요소"라며 "남은 경기에서도 최선을 다해야 하지만, 지금은 기쁨을 만끽할 때"라고 소감을 말했다.
중국 입장에선 조 1위를 놓친 건 아쉬울 법하지만, 대진상으론 유리하다. '소후닷컴'은 "중국은 한국, 일본과 맞붙지 않게 됐다"라고 적었다.
|
이날 승리했다면 조 1위로 8강에서 한국을 상대할 뻔했던 중국은 C조 1위를 차지한 우즈베키스탄과 오는 17일 8강전을 펼칠 예정이다. 한국은 D조 1위 호주와 격돌한다.
중국은 D조 2위를 차지하면서 대진상 우즈벡을 꺾고 준결승전에 오르더라도 '디펜딩 챔피언' 일본을 피하게 됐다. 중국-우즈벡전 승자는 김상식 감독이 이끄는 베트남과 아랍에미리트 승자와 준결승에서 만난다. 한국 혹은 일본과는 오직 결승(혹은 3-4위전)에서만 마주할 수 있다.
반면, 한국은 호주를 꺾어도 준결승에서 일본과 '미리보는 결승전'을 치를 가능성이 있다. 한국-호주전 승자는 일본-요르단전 승자와 준결승에서 맞붙는다. 우즈벡전 패배 여파다.
|
한편, D조 최종전을 끝으로 8강 대진이 모두 완성됐다. '식사마' 김상식 감독이 이끄는 베트남은 B조 2위 아랍에미리트, C조 1위 우즈베키스탄은 D조 2위 중국, B조 1위 일본은 A조 2위 요르단, D조 1위 호주와-C조 2위 대한민국이 각각 격돌한다.
윤진만 기자 yoonjinman@sportschosun.com