"공격수가 15명 있더라도 살라 컴백은 환영" 리버풀 감독의 확 달라진 기류...이집트왕, 네이션스컵 3위 결정전→안필드 복귀 임박
[스포츠조선 전영지 기자"공격수가 15명이라 하더라도 살라의 복귀는 반가울 것."
아르네 슬롯 리버풀 감독이 '이집트왕' 모하메들 살라의 복귀를 앞두고 격한 환영의 뜻을 표했다.
살라는 지난 한달간 아프리카 네이션스컵에서 이집트 대표팀의 공격을 이끌었다. 주말 나이지리아와의 3위 결정전 후 다음주 머지사이드 복귀 예정이다.
아르네 슬롯 리버풀 감독은 "공격수가 15명이라 하더라도 살라를 다시 맞게 돼 기쁘다"는 소감을 전했다.
1992년생 살라는 아프리카 네이션스컵 출국 직전 격정 인터뷰를 통해 "누군가 나를 클럽에서 원하지 않는다"고 주장하면서 "슬롯 감독과는 더 이상 관계가 없다"며 섭섭한 마음을 토로한 바 있다.
이후 살라는 인터 밀란과의 원정 경기(1대0 승)에서 명단 제외됐으나, 4일 후 브라이턴전에 교체 출전해 어시스트를 기록했다.
인터 밀란전을 앞두고 리버풀에서 421경기 250골을 기록한 살라가 클럽 마지막 경기를 치렀는지 "전혀 모른다"며 냉랭한 태도를 취했으나 이제 그를 다시 기쁘게 맞을 준비가 된 것으로 보인다.
슬롯 감독은 "살라는 토요일 이집트 대표팀의 중요한 경기에 출전한 뒤 우리 팀으로 복귀할 것"이라며 "그가 돌아온다는 사실에 기쁘다. 모(살라)는 이 클럽과 나에게 매우 중요한 선수"라고 말했다. "공격수가 15명이라 하더라도 그가 돌아온다면 기쁠 일인데 현재 우리 상황은 그렇지가 않다"고 덧붙였다.
살라가 아프리카 네이션스컵 출전을 위해 팀을 떠난 이후 리버풀은 6경기 무패(3승) 행진을 이어가고 있으며, 토요일(현지 시각 오후 3시) 안필드에서 번리와 맞대결을 펼친다.
하지만 역대 최고 이적료로 영입한 알렉산더 이삭이 왼쪽 다리 골절 수술로 수개월간 결장하게 되면서 슬롯 감독은 살라의 복귀가 더없이 반가울 수밖에 없다.
리버풀은 번리와의 리그 홈경기 후 내주 유럽챔피언스리그 마르세유 원정을 떠난다. 살라가 이 경기에 출전할지 아니면 휴식 후 24일 본머스 원정에 나설지에 대한 결정은 아직 내려지지 않았다.
슬롯 감독은 "우리는 지금 마르세유 원정 출전에 대해 함께 이야기하고 있다"면서 "우리는 살라와 함께 그곳에서 기대되는 것, 여기서 기대되는 것에 대해 논의 중이다. 하지만 무엇보다도 그는 토요일에 대표침에서 중요한 경기를 치러야 하며, 다음 주에 복귀할 것"이라고 말했다.
지난달 공개적으로 불화가 발생한 후 살라와 나눈 대화에 대해 슬롯 감독은 "살라와 저 사이에서, 전화로든 여기서든 일어나는 모든 일은 우리 둘 사이에만 남는 것이다. 내가 나눈 모든 사적인 대화를 공유할 필요는 없다고 생각한다"며 말을 아꼈다.
또 슬롯 감독은 이삭, 코너 브래들리, 지오반니 레오니 등 장기 부상자 외에는 리버풀에 추가 부상자는 없다고 확인했다.
슬롯 감독의 기자회견의 포인트는 살라가 다음 주 복귀하면 '기쁘게' 맞이하겠다는 점이다.
리버풀의 부상 문제 속에 살라의 복귀는 더욱 중요해졌다. 돌아온 살라가 다시 슬롯 감독의 신임으로 주전 자리를 꿰찰지 아니면 주전 자리를 보장받지 못해도 적응할지는 두고 봐야할 일이다.
전영지 기자 sky4us@sportschosun.com
