"멋진 헤더골!" 日 깜짝 놀란 '김상식 매직'…베트남 돌풍, 2018년 이후 8년 만의 4강 진출 'KIM, 교체 카드' 칭찬

김상식 감독이 이끄는 베트남 23세 이하(U-23) 대표팀은 17일(이하 한국시각) 사우디아라비아 제다의 프린스 압둘라 알파이살 스타디움에서 열린 아랍에미리트(UAE)와의 2026년 아시아축구연맹(AFC) U-23 아시안컵 8강전에서 연장 접전 끝 3대2로 이겼다.
팽팽했다. 베트남은 전반 39분 응우옌 레 팟의 선제골로 앞서갔다. 불과 3분 뒤 UAE가 주니어 은디아예의 득점으로 1-1 동점을 만들었다. 베트남이 후반 17분 응우옌 딘 박의 득점으로 다시 한 번 리드를 잡았다. UAE는 후반 23분 만수르 알 멘할리의 득점으로 다시 균형을 맞췄다. 결국 경기는 연장전으로 이어졌다. 베트남의 집중력이 더 좋았다. 베트남은 연장 전반 막판 팜 민 푹의 득점으로 승리했다.
사진=AFC 공식 계정 캡처
경기 뒤 AFC는 공식 홈페이지를 통해 '베트남은 두 차례 앞서 나갔다가, 동점을 허용하는 모습을 보였다. 그러나 김 감독은 교체 카드를 통해 역전을 허용하지 않았다. 그의 전술적 감각은 우즈베키스탄-중국전 승자와의 준결승전에서 다시 한 번 테스트될 예정이다. 그는 베트남의 결승행 진출을 목표로 한다'고 칭찬했다.
베트남은 이번 대회에서 매서운 힘을 발휘하고 있다. 조별리그 A조에서 요르단(2대0)-키르기스스탄(2대1)-사우디아라비아(1대0)를 연당라 제압하며 전승을 완성했다. 세 경기에서 5득점-1실점의 안정된 경기력을 선보였다. 베트남은 8강에서도 UAE를 잡고 4강에 오르며 환호했다.
사진=AFC 공식 계정 캡처
김 감독은 UAE전 뒤 "선수들의 헌신과 노력에 감사하다. 120분 동안 선수들의 보여준 모습이 정말 자랑스럽다. 이번 경기를 통해 베트남 축구는 훌륭한 기준이 된 것이라고 믿고 싶다. 우리가 UAE 선수들보다 더 많이 밀어붙어야 한다고 말했다. 선수들이 정확히 그렇게 해줘서 감사하다"고 말했다.
일본도 깜짝 놀란 모습이다. 일본 축구 전문 매체 풋볼채널은 '베트남이 연장 접전 끝에 2018년 이후 처음으로 4강전에 올랐다. 이날 베트남은 멋진 헤더골을 앞세워 승리했다. 두 팀은 동점을 거듭하며 연장전까지 치렀다. 베트남은 연장전에서 팜 민 푹의 결승골로 승리했다. 이로써 베트남은 준우승을 차지했던 2018년 이후 4개 대회 만에 준결승에 진출했다'고 보도했다.