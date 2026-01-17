제주SK, 2000년생 브라질 윙포워드 네게바 장착 "기대에 실력으로 부응"...권창훈X박창준과 리그 최강 측면 기대감↑

기사입력 2026-01-17 12:05


사진제공=제주SK

[스포츠조선 전영지 기자제주SK FC(이하 제주SK)가 브라질 출신 2000년생 윙포워드 네게바의 임대 영입을 16일 공식 발표했다.

네게바는 스피드와 돌파 능력을 두루 갖춘 오른쪽 측면 공격수로 최근 3년간 브라질 세리에B 보타포고(2023년), 쿠이아바(2024년), 아바이FC(2025년, 임대)에서 뛰며 99경기에서 5골 3도움을 기록했다. 1m75, 80kg의 탄탄한 체격에서 나오는 저돌적인 드리블이 장점이다. 전술 변화에 따라 공격형 미드필더, 왼쪽 측면 윙포워드 등 멀티 포지션도 가능해 앞서 영입된 권창훈, 박창준 등과 함께 새 시즌 제주SK의 측면 공격력을 한층 업그레이드해줄 자원으로 손꼽히다. 세르지우 코스타 감독 역시 네게바를 높게 평가하고 활용 방안에 대한 구체적인 계획을 수립한 것으로 알려졌다. 또 첫 해외 진출 무대에 같은 브라질 출신으로 K리그 첫 시즌에 성공적인 적응을 마친 간판 미드필더 이탈로가 네게바의 빠른 팀 적응을 도울 예정이다.

제주의 상징인 말을 타고 입단 오피셜 사진을 찍은 네게바는 "항상 해외무대에서 뛰는 것을 꿈꿔왔는데 제주SK가 그 기회를 줘서 정말 기쁘다. 그동안 제주SK에서 브라질 선수들이 좋은 활약을 보여줬다고 들었다"면서 "그 기대에 실력으로 부응할 것이다. 제주SK 팬들의 함성을 빨리 듣고 싶다"는 입단 소감을 전했다.
전영지 기자 sky4us@sportschosun.com



