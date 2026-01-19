'대반전!' 이강인,엔리케 거부에도 PSG 탈출길 열렸다! 西언론 '이강인이 아틀레티코행 원해, 최종 판단은 선수의 몫!'

[스포츠조선 박찬준 기자'골든보이' 이강인(파리생제르맹)의 스페인 복귀가 점점 현실화 되는 분위기다.
이강인의 아틀레티코 마드리드행 가능성은 스페인 언론을 통해 제기됐다. 17일(한국시각) 스페인 이적시장 전문가로 꼽히는 마테오 모레토는 '아틀레티코 마드리드가 이강인 영입을 위해 움직이고 있다. 이미 파리에 가서 접촉했고 계약을 위한 기반을 다졌다'고 전했다. 모레토는 이강인이 마요르카에서 활약할 당시부터 높은 평가를 했으며, PSG 이적 전 '이강인이 마요르카를 떠날 것'이라고 일찌감치 전하기도 했다. 최근에는 직접 만나기도 했다. 로마노, 이강인과 함께 찍은 사진을 업로드하기도 했다. 그만큼 이강인 소식에 정통하다는 점에서 의미있는 보도다.
공신력이 높은 두 스페인 언론 역시 이강인의 아틀레티코행 가능성을 전했다. 스페인 '마르카'는 '아틀레티코가 이강인 영입에 속도를 내고 있다. 이강인이 여러 이적시장에서 레이더망에 포함된 오랜 타깃이다. 이강인이 PSG를 떠나고 싶다는 의사를 드러내면서 영입 가능성이 커졌다'고 보도했다. 스페인 '아스' 역시 '마테우 알레마니 아틀레티코 스포츠 디렉터가 PSG와 릴의 경기를 직접 관전했다. 이번 겨울이적시장에서 아틀레티코가 공격진 보강의 최우선 타깃으로 삼고 있는 이강인 영입 협상을 가속화하기 위한 행보였다'고 전했다.
알려진대로 아틀레티코는 과거부터 이강인을 원했다. 이강인이 마요르카에서 뛸때부터 꾸준히 그를 지켜봤다. 2023년 1월 공식 제안을 건넸다. 마요르카가 거절하자 여름 다시 한번 이강인의 영입을 시도했다. 이 과정에서 디에고 시메오네 감독이 직접 전화까지 건 것으로 알려졌다. 아틀레티코가 현금과 유망주를 포함한 딜을 제안했지만, 전액 현금을 원한 마요르카와 의견차를 좁히지 못했다. 이강인은 결국 더 좋은 조건을 제시한 PSG로 향했다. 이후에도 아틀레티코는 이강인에 대한 관심을 이어갔다. 이강인이 이적설이 휩싸일때마다 아틀레티코의 이름이 거론됐다.
다시 한번 아틀레티코가 움직였다. 이번에는 보다 적극적이다. 아틀레티코는 최근 자코모 라스파도리를 아탈란타로 보냈다. 2선 전포지션을 소화할 수 있는 라스파도리를 보내며 새로운 공격수를 찾아 나섰고, 그게 바로 이강인이다. 마르카는 '시메오네 감독은 이번 이적시장에서 보강과 관련해 '양보다 질'을 강조했다. 이강인은 라스파도리를 대체할 최적의 후보로 자리잡았다'고 했다.
알레마니 디렉터가 움직였다. 알레마니 디렉터는 2017년부터 2020년까지 발렌시아의 CEO로 활약했다. 이강인을 누구보다 잘 아는 인물이다. 아스는 '이강인은 알레마니 디렉터의 영입 리스트 1순위에 올라 있다. 알레마니 디렉터는 그를 잘 알고 있다'고 했다. 마르카에 따르면, 알레마니 디렉터는 이미 파리를 직접 방문해 협상 테이블을 차린 것으로 전해졌다. 마르카는 '임대 또는 완전 이적 둘 다 논의되고 있다'고 했다.
아틀레티코 입장에서 실탄은 충분하다. 아틀레티코는 이번 겨울 라스파도리는 물론 코너 갤러거까지 보냈다. 갤러거는 최근 토트넘 이적을 확정지었다. 이적료는 4000만유로에 달했다. 두 선수를 합쳐 6500만유로의 수익을 얻었다. 이강인의 현재 시장가치가 2500만유로로 추정되지만, PSG는 이보다 큰 금액을 원하고 있다. 4000만유로에서 5000만유로 정도를 원하는 것으로 알려졌는데, 부담이 되기는 하지만 현재 아틀레티코가 충분히 감당할 수 있는 금액이기도 하다.
이제 공은 PSG로 넘어갔다. 이강인은 PSG의 새로운 중심으로 자리매김하고 있다. 지난 시즌 입지가 줄어들며, 이적설까지 나왔던 이강인은 잔류 후 확달라진 모습을 보여주고 있다. 'PSG의 에이스'라는 극찬까지 받고 있다. 하지만 이강인은 여전히 확고한 주전이 아니다. 호시탐탐 이적을 노리는 이유다. 마르카는 '과거에는 높은 연봉과 PSG의 거부로 불가능했지만, 지금은 제한적인 출전 시간 탓에 이강인이 이적을 원하고 있으며 연봉 요구도 낮추고 있다'고 했다.
아틀레티코는 PSG와의 좋은 관계를 이용해 영입을 노리겠다는 계획이지만, 상황은 여의치 않다. 프랑스 이적시장의 전문가로 꼽히는 로익 탄지는 '아틀레티코의 관심에도 불구하고, PSG는 올 겨울 이강인을 이적시킬 의사가 전혀 없다'고 전했다. 특히 엔리케 감독이 공격 전포지션을 소화할 수 있는 이강인의 존재를 높이 평가하는 것으로 알려졌다. 주전급 백업 자원으로서의 가치를 높이 보고 있다. 풋메르카토는 '알레마니 디렉터가 협상을 진행하고 있지만, 이 거래는 아틀레티코의 손아귀에서 벗어나고 있다'고 보도했다.
'레퀴프'는 여기서 한발 더 나갔다. 재계약 가능성까지 제기했다. 레퀴프는 'PSG는 이강인의 이적 가능성에 선을 긋고 있다. 엔리케 감독은 이강인을 잔류시키겠다는 의지가 확고한 상황이며, 향후 몇 주 내 계약 연장 협상이 시작될 가능성이 높은 것으로 전해진다'고 했다. 이강인과 PSG의 계약은 2028년까지다. PSG가 이강인을 장기 프로젝트의 핵심으로 분류하고 있는만큼, 현 상황에서 페인 복귀가 쉽지 않다는게 프랑스의 분위기였다.
하지만 반전이 있었다. 최종 결정권이 PSG가 아닌 이강인에게 있었다. 18일 아스는 '아틀레티코가 이강인을 영입 1순위로 꼽고 있다. PSG도 결코 쉽게 보내줄 생각이 없다'며 '아틀레티코 수뇌부도 이를 잘 알고 있다. 동시에 이강인도 아틀레티코 이적에 호감을 갖고 있다는 점도 인지하고 있다. 이제 결정은 선수의 몫'이라고 했다. 이어 '아틀레티코의 러브콜은 이강인을 자극하고 있다. 출전 시간을 보장 받고 중요한 역할을 맡을 수 있다는 점을 알고 있다. 이적을 성사시킬 여러 방안이 존재한다'며 '최종 결정권은 이강인에게 있다. 모든 것은 미정이지만 이적시장 마감까지는 시간이 있다. 이런 규모의 거래는 서두르지 않고 천천히 진행된다'고 했다.