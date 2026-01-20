역대급 희소식! 이강인(AT 마드리드, 24) 합류 '미친 집착', "LEE 영입 낙관적"…시메오네 감독 '핵심 포지션 보강' 가속화

[스포츠조선 강우진 기자아틀레티코 마드리드가 이강인(24)을 간절히 원하고 있다. 사실상 집착에 가까울 정도로 이강인을 영입하겠다는 의지를 불태우고 있다.
프랑스 톱메르카토는 20일(한국시각) '디에고 시메오네 아틀레티코 마드리드 감독은 이적시장에서의 구단 철학을 언급하며, 양보다 질을 우선시하겠다고 강조했다'라며 '이 과정에서 PSG의 공격형 미드필더 이강인이 우선 타깃으로 떠올랐다'라고 보도했다.
AP 연합뉴스
아틀레티코 마드리드는 이번 겨울 이적시장에서 여러 핵심 포지션을 보강하기 위해 계획을 가속화하고 있다. 1월 이적시장은 시즌 전반기 동안 드러난 약점을 보완하는 데 힘을 쏟는 시기다. 대대적인 변화를 꾀하기보다는 꼭 필요한 보강만 이뤄진다.
현재 아틀레티코 마드리드가 최우선으로 보강을 원하는 포지션은 공격진과 미드필드다. 두 포지션 모두 소화할 수 있는 이강인이 타깃으로 떠오를 수밖에 없는 이유다.
사진=PSG
이강인은 오래전부터 아틀레티코 마드리드의 관심 대상이었다. 이강인은 지난 2023년 PSG에 합류했다. 이전에는 스페인 라리가 발렌시아에서 뛰었다. 마요르카에서도 활약하면서 라리가에 적응하는 데 문제없다는 평가가 나온다. 시메오네 감독은 최근 아탈란타로 이적한 자코모 라스파도리의 잠재적인 대체자로 이강인을 염두에 두고 있다.
로이터 연합뉴스
아틀레티코 마드리드 수뇌부 측은 이강인이 루이스 엔리케 감독 체제에서 제한적인 출전 시간을 부여받고 있다는 점을 공략하고 있다. 이강인을 데려올 수 있다고 확신하는 수준이다.
마테우 알레마니 아틀레티코 마드리드 스포츠 디렉터는 현재 파리에 머물며 PSG와 이강인의 이적을 논의하기 위한 접촉을 시작한 것으로 알려졌다. 알레마니는 발렌시아에서 CEO로 있을 때 이강인과 함께한 경험이 있다. 당시 이강인은 클럽 내에서 가장 기대되는 유망주 중 한 명으로 평가받았다. 당시 이강인의 계약에는 8000만유로(약 1380억원)의 바이아웃 조항이 포함돼 있었다.
한편, 아틀레티코 마드리드는 이강인 영입과 별개로 울버햄튼의 미드필더 주앙 고메스 역시 영입 후보로 주시하고 있다. 바르셀로나의 마르크 카사도도 리스트에 올라와 있다고 전해졌다.