[오피셜]측면에 속도를 더했다! FC안양, '건대 음바페' 최건주 영입..."팀에 도움 되는 선수 되고파"

기사입력 2026-01-22 18:06


[오피셜]측면에 속도를 더했다! FC안양, '건대 음바페' 최건주 영입.…

[오피셜]측면에 속도를 더했다! FC안양, '건대 음바페' 최건주 영입.…

[오피셜]측면에 속도를 더했다! FC안양, '건대 음바페' 최건주 영입.…

[스포츠조선 이현석 기자]FC안양이 측면 공격수 최건주를 영입했다.<스포츠조선 1월 12일 단독보도>

건국대 재학 시절 'U리그 음바페'로 불렸던 최건주는 지난 2020년 안산그리너스FC를 통해 프로 무대에 데뷔했다. 안산에서 세 시즌 동안 86경기에 나서 13골 5도움을 기록하며 본인의 가치를 증명한 그는 2023시즌을 앞두고 --부산아이파크로 팀을 옮겼다. 이후 2024시즌 여름, 대전하나시티즌으로 이적하며 K리그1 무대를 밟은 그는 2026시즌을 앞두고 안양에 합류하게 됐다. 통산 기록은 K리그 159경기 20골 8도움.

최건주는 빠른 스피드를 기반으로 저돌적인 돌파가 돋보이는 측면 공격수다. 뛰어난 개인기와 더불어 활발한 움직임 등이 높게 평가되는 선수로서, 최건주의 영입이 유병훈 감독의 2026시즌 공격진 구상에 큰 도움이 되리라는 기대다.

안양에 합류한 최건주는 "FC안양에 오게 되어 굉장히 설레고, 팀에 도움이 되는 선수가 되고 싶다. 빨리 동계훈련을 잘 마무리해서 경기장에서 좋은 모습을 보일 수 있게끔 잘 준비하겠다. 많은 사랑과 응원을 부탁 드린다"고 소감을 밝혔다.

한편 FC안양은 지난 12일부터 태국 촌부리에서 2026시즌 1차 전지훈련을 진행 중이다.


이현석 기자 digh1229@sportschosun.com

Copyright (c) 스포츠조선 All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지.

Copyright (c) 스포츠조선 All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지.

:) 당신이 좋아할만한 뉴스

연예 많이본뉴스
1.

구혜선, '헤어롤 특허' 따고 뭐하나 했더니...엉뚱한 근황 "인형뽑기 승률 연구"

2.

강원래, 하반신 마비 25년 차 일상…"발톱 빠져도 통증 못 느껴"

3.

문채원, 대구 사투리 지우려 '1년 묵언수행'..."이 악물고 고쳤다"

4.

'합숙맞선' 김태인, '상간녀 낙인'에 칼 뽑았다… "왜곡 보도, 법적 대응"

5.

임형주, 서울 한복판 '400평 대저택' 지었다.."집안에 엘리베이터-공연장 설치"

스포츠 많이본뉴스
1.

고깃집 알바생이 '대기업 연봉' 인생역전! → 불꽃야구+독립리그 출신, 롯데 박찬형의 기적은 이제 시작이다

2.

"깊은 구덩이에 빠진 기분이었지만…" 잠시 길을 잃었던 국대 출신 만능공격수, 다시 날 수 있다는 한자락 '희망'[수원인터뷰]

3.

4년간 296경기 93홀드 41세 '헌신좌'에게 LG의 선물 2+1년 16억 다년계약. 홍창기는 1년 계약만[공식발표]

4.

[공식발표]'김주원 3억5000만원 최고액 확정' NC 훈풍! 억대 연봉 릴레이

5.

"반갑다 흥민아" 18살 소년으로 돌아간 SON, 美 프리시즌에 함부르크 시절 동료와 깜짝 조우 '함박웃음'

스포츠 많이본뉴스
1.

고깃집 알바생이 '대기업 연봉' 인생역전! → 불꽃야구+독립리그 출신, 롯데 박찬형의 기적은 이제 시작이다

2.

"깊은 구덩이에 빠진 기분이었지만…" 잠시 길을 잃었던 국대 출신 만능공격수, 다시 날 수 있다는 한자락 '희망'[수원인터뷰]

3.

4년간 296경기 93홀드 41세 '헌신좌'에게 LG의 선물 2+1년 16억 다년계약. 홍창기는 1년 계약만[공식발표]

4.

[공식발표]'김주원 3억5000만원 최고액 확정' NC 훈풍! 억대 연봉 릴레이

5.

"반갑다 흥민아" 18살 소년으로 돌아간 SON, 美 프리시즌에 함부르크 시절 동료와 깜짝 조우 '함박웃음'

  • 등록번호 : 서울 아01720
  • 등록일자 : 2011년 7월 29일
  • 발행일자 : 2000년 11월 1일
  • 주소 : 서울 양천구 목동동로 233-1
  • 전화번호 : 02-3219-8114,8266

  • 발행인 : 박진형
  • 편집인 : 박재호
  • 청소년보호책임자 : 이재훈
Copyright (c) 스포츠조선 All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지.