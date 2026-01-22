[오피셜]측면에 속도를 더했다! FC안양, '건대 음바페' 최건주 영입..."팀에 도움 되는 선수 되고파"

[스포츠조선 이현석 기자]FC안양이 측면 공격수 최건주를 영입했다.<스포츠조선 1월 12일 단독보도>
건국대 재학 시절 'U리그 음바페'로 불렸던 최건주는 지난 2020년 안산그리너스FC를 통해 프로 무대에 데뷔했다. 안산에서 세 시즌 동안 86경기에 나서 13골 5도움을 기록하며 본인의 가치를 증명한 그는 2023시즌을 앞두고 --부산아이파크로 팀을 옮겼다. 이후 2024시즌 여름, 대전하나시티즌으로 이적하며 K리그1 무대를 밟은 그는 2026시즌을 앞두고 안양에 합류하게 됐다. 통산 기록은 K리그 159경기 20골 8도움.
최건주는 빠른 스피드를 기반으로 저돌적인 돌파가 돋보이는 측면 공격수다. 뛰어난 개인기와 더불어 활발한 움직임 등이 높게 평가되는 선수로서, 최건주의 영입이 유병훈 감독의 2026시즌 공격진 구상에 큰 도움이 되리라는 기대다.
안양에 합류한 최건주는 "FC안양에 오게 되어 굉장히 설레고, 팀에 도움이 되는 선수가 되고 싶다. 빨리 동계훈련을 잘 마무리해서 경기장에서 좋은 모습을 보일 수 있게끔 잘 준비하겠다. 많은 사랑과 응원을 부탁 드린다"고 소감을 밝혔다.
한편 FC안양은 지난 12일부터 태국 촌부리에서 2026시즌 1차 전지훈련을 진행 중이다.