이 정도면 해볼만 한데? 홍명보호 2차전 상대 '개최국' 멕시코, 귀화 선수 합류에도 '극악의 결정력'...파나마에 '자책골' 1-0 신승

하비에르 아기레 감독이 이끄는 멕시코는 23일(한국시각) 파나마 파나마시티의 로멜 페르난데스 스타디움에서 열린 파나마와의 친선경기에서 1대0 신승을 거뒀다. 멕시코는 이날 승리로 A매치 6경기 무승의 수렁에서 탈출했다. 멕시코는 9월에 한국, 일본과 격돌해 모두 비긴 것을 시작으로, 10월에는 콜롬비아와 에콰도르에 1무1패, 11월에는 우루과이와 파라과이에 1무1패를 기록하는 등 부진한 모습이었다.
멕시코는 이날 4-3-3 전형으로 나섰다. 유럽파가 빠진 상황에서 북중미에서 활약 중인 선수들로만 명단을 꾸렸다. 브라이언 구티에레스, 헤르만 베르테라메, 로베르토 알바라도가 스리톱을 이뤘고 , 마르셀 루이스, 루이스 로모, 오베드 바르가스가 중원에 포진했다. 브라이언 곤잘레스, 에두아르도 아길라, 빅토르 구즈만, 리차드 레데스마가 포백을 이뤘고, 호세 랑헬 골키퍼가 골문을 지켰다.
<저작권자(c) 연합뉴스, 무단 전재-재배포, AI 학습 및 활용 금지>
눈길을 끈 것은 구티에레스와 레데스마였다. 둘은 미국 대표팀 출신이다. 레데스마는 미국 연령별 대표를 거쳐, 미국 A대표팀에도 이름을 올렸다. 구티에레스 역시 미국 대표로 A매치를 2경기나 소화한 선수다. 나란히 멕시코 클럽 구달라하라에서 뛰고 있는 구티에레스와 레데스마는 멕시코축구협회의 제안을 받아 소속 국가협회를 미국에서 멕시코로 변경했다.
FIFA 규정에 따라 복수 국적을 보유한 선수가 청소년 대표팀 또는 제한적인 성인 대표 경력만 있을 경우, 단 한 차례에 한해 대표팀 소속을 변경할 수 있다. 해당 절차가 승인되면 이후에는 다시 다른 국가대표팀으로 변경할 수 없으며, 새로 선택한 국가대표팀으로만 A매치 출전이 가능하다.
최근 부진한 경기력으로 고민하던 멕시코는 귀화 카드로 변화를 모색하고 있다. 특히 레데스마의 경우, 아기레 감독이 가장 고민하고 있는 오른쪽 풀백 문제를 해결할 수 있는 승부수라는 평가를 받고 있다. 아기레 감독은 대표팀 감독 부임 후 오른쪽 풀백 자리에 무려 6명을 테스트 했다. 레데스마는 PSV에인트호번 등에서 뛴 수준급 풀백이다.
두 선수가 새롭게 가세했지만, 멕시코는 이날도 아쉬운 경기력을 보였다. 경기 내내 한수아래의 파나마를 거세게 몰아붙였지만, 결정력이 아쉬웠다. 멕시코는 후반 추가시간 파나마 수비수 페랄타가 걷어낸다는 볼이 그대로 득점으로 연결되며, 자책골로 어려운 승리를 챙겼다. 스페인 일간지 '엘 파이스'는 '멕시코가 월드컵 해의 첫 경기를 승리로 장식했지만 공격 전개는 둔했고, 확실한 해결사는 보이지 않았다'고 지적했다.
한국은 멕시코와 2026년 북중미월드컵 A조 2차전을 치른다. 개최국인만큼 부담스러운 상대지만, 최근 경기력을 보면 분명 해볼만 한 상대다. 물론 유럽파가 가세하지 않았지만, 새로운 귀화 선수의 합류에도 큰 변화는 느껴지지 않았다. 고지대 적응만 잘한다면, 맞불 전략도 꾸려볼만 하다. 홍명보호는 멕시코, 남아공, 유럽 플레이오프 D조 승자와 함께 A조에 속했다.