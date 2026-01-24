韓 역대 최초 굴욕, 결국 피하지 못했다→차마 웃지 못한 '적장' 김상식...이민성호, 승부차기 끝에 U-23 아시안컵 4위 마감

[스포츠조선 이현석 기자]유종의 미를 거두지 못했다. 이민성호는 베트남에 승부차기 끝에 무너지며 4위로 대회를 마감했다.
이민성 감독이 이끄는 대한민국 23세 이하(U-23) 축구 대표팀은 24일(한국시각) 사우디아라비아 제다의 킹 압둘라 스포츠 시티홀 스타디움에서 열린 베트남과의 2026년 아시아축구연맹(AFC) U-23 아시안컵 3-4위전에서 연장전까지 2대2로 겨뤘다. 승부차기에서 6대7로 패했다.
역대 전적에선 한국이 앞섰기에 기대감이 있었다. 이날 경기 전까지 한국은 6승3무로 U-23 레벨에서 베트남에 단 한 번도 패한 적이 없다. 이날 경기 한국은 첫 패배를 기록하며 쓰린 굴욕의 순간을 남기고 말았다. 한국은 U-23 아시안컵에서 2026년을 포함해 세 차례 3-4위전에 나섰으나, 단 한 번도 승리하지 못했다. 이날 승부차기에서 승리한 베트남의 김상식 감독도 경기 후 쉽사리 환호하지 못했다.
한국은 4-3-3 전술을 활용했다. 정승배, 정재상, 김도현이 최전방 공격수로 나섰다. 김동진, 배현서, 정지훈이 중원을 조율했다. 포백엔 강민준 조현태 신민하 장석환이 위치했다. 골문은 황재윤이 지켰다.
베트남은 5-4-1 전술로 맞섰다. 최전방에 응우옌 딘 박, 중원은 르 반 뚜안, 응우옌 따이 꺽 꿩, 응우옌 따이 손, 응우옌 꺽 비엣이 섰다. 수비진은 보 안 꽝, 응우옌 피 호앙, 르 반 하, 응우옌 낫 민, 응우옌 득 안이 구성했다. 골문은 까오 반 빈이 지켰다.
한국은 전반 킥오프 이후 거세게 베트남을 몰아붙이고자 했다. 킥오프 직후 배현서가 상대 페널티박스 안으로 침투해 태클에 결러넘어졌지만, 페널티킥은 선언되지 않았다. 한국은 공을 몰고 경기를 주도하고자 했다. 전반 13분 김도현의 중거리 슛은 조금 높게 뜨고 말았다.
베트남도 조금씩 기회를 노렸다. 전반 18분 한국 페널티 지역 박스 앞에서 프리킥을 얻었다. 이후 흘러나온 공을 타이 손이 마무리했으나, 골대를 벗어났다. 한국은 천천히 기회를 노렸다. 전반 27분 김동진의 패스를 받은 정재상이 박스 안에서 이를 백힐로 내줬다. 강민준은 강력한 슈팅을 시도했으나, 반 빈의 선방에 막히며 아쉬움을 삼켰다.
결정적인 실점 위기를 벗어난 베트남이 기회를 선제골로 연결했다. 전반 30분 역습 상황에서 공을 잡은 응우옌 딘 박은 직접 돌파 이후 박스 안으로 패스를 건넸다. 공을 잡은 응우옌 꺽 비엣의 슈팅이 그대로 골망을 흔들었다. 한국은 실점 직후인 전반 34분 박스 안 상대 파울로 페널티킥이 선언됐으나, 주심은 VAR 판독 결과 이를 취소하며 득점 기회를 잡지는 못했다.
한국은 전반 추가시간까지 유의미한 장면을 만들기 위해 분투했으나, 기회를 잡지 못했다. 전반은 베트남의 1-0 리드로 끝났다.
한국은 후반 시작과 함께 변화를 줬다. 김동진, 정지훈, 조현태가 빠지고, 이현용, 강성진, 이찬욱이 투입됐다. 전방에서 빠르게 베트남 수비를 몰아붙이며 기회를 노렸다. 후반 5분 강민준의 패스를 받은 정승배가 다시 강민준에게 패스를 돌려줬다. 침투한 강민준은 문전 앞으로 공을 전달했으나, 김도현의 슈팅은 수비에 막혔다. 튕겨나온 공을 이찬욱이 재차 중거리 슛으로 마무리했으나 골대를 벗어났다.
동점골이 나왔다. 후반 24분 김태원이 박스 안에서 돌아나오며 페널티박스 아크 좌측에서 망설임 없이 곧바로 중거리 슛을 시도했다. 공은 그대로 골문 구석에 박혔다. 하지만 동점골에 기뻐한 시간은 그리 길지 않았다. 후반 26분 베트남은 한국 페널티 박스 정면에서 얻은 프리킥을 응우옌 딘 박이 환상적인 슈팅으로 마무리했다. 공은 한국 골문을 갈랐다.
한국이 추격을 위해 사력을 다하는 상황에서 베트남에도 변수가 터져나왔다. 후반 41분 응우옌 딘 박이 이찬욱에게 무리한 태클을 시도했다. 이를 바로 옆에서 확인한 주심은 곧바로 퇴장을 선언했다. 수적 우위를 점한 한국은 끝까지 추격을 포기하지 않았다. 후반 44분 코너킥 상황에서 올라온 공을 이현용이 슈팅으로 연결했으나 수비에 막혔다.
패배의 그림자가 드리웠던 순간 신민하가 팀을 구했다. 후반 추가시간 7분 신민하는 박스 안으로 올라온 크로스를 가슴으로 받아 직접 슈팅으로 마무리했다. 공은 그대로 골망을 흔들며 경기를 원점으로 돌렸다. 후반은 2-2로 마무리되고, 연장에 돌입했다.
연장에도 한국이 주도권을 잡았다. 연장 전반 7분 김태원이 박스 안에서 크로스를 헤더로 마무리했으나, 골키퍼 선방에 막혔다. 득점 없이 연장 전반을 마친 두 팀은 연장 후반으로 향했다. 연장 후반 2분 이건희가 올린 크로스가 이현용의 헤더로 연결됐다. 다만 공은 골대를 조금 벗어났다. 두 팀은 득점 없이 연장전을 마치며 승부를 마무리짓기 위한 승부차기로 향했다.
두 팀 모두 1번부터 6번 키커까지 모두 순조롭게 성공시켰다. 쉽사리 끝나지 않을 것 같은 랠리가 이어졌다. 7번 키커에서 희비가 엇갈렸다. 한국은 배현서가 실축한 반면 베트남은 응우옌 탄 난이 성공시키며 긴 승부차기에 마침표를 찍었다.