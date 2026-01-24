"초대박" '韓 축구 역사상 최고 경력' 김민재, 상상 초월 커리어 예고...나폴리→바이에른 뮌헨→이번엔 EPL 빅클럽! "이미 영입 후보"

독일 유력 기자 크리스티안 폴크는 23일(한국시각) '첼시가 김민재에게 관심을 보이고 있다'고 보도했다.
폴크는 '첼시는 몇몇 수비수들을 영입 후보 명단에 슌올려놓았는데, 김민재도 명단에 포함되어 있다. 바이에른 뮌헨은 김민재가 현재 팀에서 주전으로 뛰지 못하는 상황에 만족한다면 괜찮다고 밝혔습니다. 하지만 만약 김민재가 출전 시간을 늘리기 위해 이적을 원한다면, 바이에른은 협상에 나설 의향이 있다. 첼시는 김민재의 이적료를 회수하기 위한 좋은 협상 상대가 될 수 있다'고 전했다.
로이터연합뉴스
2024~2025시즌 이후부터 줄곧 바이에른 뮌헨 방출 명단의 주인공 중 한 명이었던 김민재는 이번 겨울 이적시장에서도 어김없이 큰 관심을 받고 있다. 이미 지난해 여름에는 독일 언론들이 대놓고 김민재의 이적을 점쳤다. 독일의 스포르트빌트는 '여름 이적 계획은 승인됐다. 다욧 우파메카노는 2026년 이후까지 재계약 협상을 진행 중이다. 김민재에 대해서는 해외 구단들의 제안을 기다릴 방침이다'고 인정하기도 했다.
구애도 끊이지 않았다. 특히 세리에A의 관심이 컸다. 인터 밀란과 AC밀란, 전 소속팀이었던 나폴리까지 다양한 팀이 후보로 거론됐다. 이탈리아 유력 언론인 가제타는 '인터밀란이 김민재를 계속 탐색하고 주시하고 있다. 뱅자민 파바르가 떠난다면 김민재는 팀에 합류할 수 있을 것이다'고 주장하기도 했다.
로이터연합뉴스
이번 겨울 이적시장에서 김민재를 노리는 행선지는 라리가와 EPL이다. 먼저 파격적인 레알 마드리드 이적설이 나왔다. 스페인의 데펜사 센트랄은 '레알 마드리드가 2500만 유로(약 420억원)에 김민재를 영입할 수 있다'며 '바이에른 뮌헨 소속 센터백 김민재가 레알 이적 제안을 받은 것을 알려졌다. 바이에른 수뇌부는 김민재를 레알로 이적시키려하고 있다. 뱅상 콤파니 감독은 그를 유용한 선수로 여기지만, 김민재는 바이에른에서 주전 자리를 잃었기에 이적을 환영할 수 있다'고 설명했다.
곧이어 터진 소식이 첼시 이적설이다. 첼시는 올 시즌 다시금 마레스카 감독을 경질하며, 새 판을 짜야하는 상황이다. 로세니어 감독이 정식 감독으로 부임했고, 선수단과 전술 변화는 불가피하다. 수비진 또한 보강이 필요하다. 그 후보 중 한 명으로 김민재가 꼽혔다. 경험과 유럽 최정상급 팀에서 활약해본 기량에 주목했다. 김민재는 향후 몇 년 동안 활약하며 첼시 유망주들에게 경험도 선사할 수 있는 선수다.
로이터연합뉴스
영국의 풋볼토크는 '센터백 영입이 엔조 마레스카와 수뇌부가 갈등을 빚은 주요 원인이었다. 첼시가 센터백이 절실하게 필요한 상황임은 분명하다. 리암 로세니어 감독 후에도 센터백 영입에 투자를 할 것으로 보인다. 소식에 따르면 첼시가 바이에른 수비수 김민재 영입을 검토 중이라고 알려졌다. 바이에른에서 집지가 좁아진 김민재는 반등을 위해 이적할 가능성이 있다'고 전했다.
이런 상황에서 독일 유력 기자가 다시 한번 김민재를 향한 첼시의 관심을 밝히며, 겨울 이적시장 마감을 앞두고 김민재의 거취에 다시금 관심이 쏠리게 됐다. 만약 겨울 이적이 이뤄지지 않더라도, 첼시의 영입 의지가 이어진다면 올여름 김민재가 다시 한번 대형 구단으로 이적하는 모습을 볼 가능성도 충분하다.
한국 축구 역사상 가장 뛰어난 클럽 커리어를 보유하고 있는 김민재가 또 하나의 이정표를 고려 중이다. 첼시가 김민재를 품는 구단이 될 수 있을지도 귀추가 주목된다.