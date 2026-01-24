'두 살 동생' 일본에 무너져 결승 좌절→베트남과 3-4위전도 굴욕패, 이민성 감독 "아직 완성 단계가 아냐"

이민성 감독이 이끄는 대한민국 23세 이하(U-23) 축구 대표팀은 24일(한국시각) 사우디아라비아 제다의 킹 압둘라 스포츠 시티홀 스타디움에서 열린 베트남과의 2026년 아시아축구연맹(AFC) U-23 아시안컵 3-4위전에서 연장전까지 2대2로 겨뤘다. 승부차기에서 6대7로 패했다.
역대 전적에선 한국이 앞섰기에 기대감이 있었다. 이날 경기 전까지 한국은 6승3무로 U-23 레벨에서 베트남에 단 한 번도 패한 적이 없다. 한국은 첫 패배를 기록하며 쓰라린 굴욕의 순간을 남기고 말았다. 한국은 U-23 아시안컵에서 2026년을 포함해 세 차례 3-4위전에 나섰으나, 단 한 번도 승리하지 못했다.
사진=대한축구협회
전반에 선제 실점을 허용했다. 반 30분 역습 상황에서 공을 잡은 응우옌 딘 박은 직접 돌파 이후 박스 안으로 패스를 건넸다. 공을 잡은 응우옌 꺽 비엣의 슈팅이 그대로 골망을 흔들었다. 한국은 실점 직후인 전반 34분 박스 안 상대 파울로 페널티킥이 선언됐으나, 주심은 VAR 판독 결과 이를 취소하며 득점 기회를 잡지는 못했다. 전반은 베트남의 1-0 리드로 마무리됐다.
동점골이 나왔다. 후반 24분 김태원이 박스 안에서 돌아나오며 페널티박스 아크 좌측에서 망설임 없이 곧바로 중거리 슛을 시도했다. 공은 그대로 골문 구석에 박혔다. 하지만 동점골에 기뻐한 시간은 그리 길지 않았다. 후반 26분 베트남은 한국 페널티 박스 정면에서 얻은 프리킥을 응우옌 딘 박이 환상적인 슈팅으로 마무리했다. 공은 한국 골문을 갈랐다.
패배의 그림자가 드리웠던 순간 신민하가 팀을 구했다. 후반 추가시간 7분 신민하는 박스 안으로 올라온 크로스를 가슴으로 받아 직접 슈팅으로 마무리했다. 연장에서 득점이 터지지 않은 두 팀은 승부차기에 돌입했다. 양 팀 모두 6번 키커까지 모두 성공했으나, 7번 키커에서 한국이 실축한 반면, 베트남은 성공하며 희비가 엇갈렸다.
사진=대한축구협회
이 감독은 "아쉬운 결과다"며 "더 침착했어야 했다. 상대는 수적 열세였다. 라인을 내린 상대를 공략할 플레이가 보완이 부족했다"고 했다. 그럼에도 "아직 우린 완성 단계가 아니라고 생각한다. 계속 발전해 나가야 하는 팀이다"고 했다.
이번 대회 전반적인 평가에 대해서는 "쉽게 실점한 수비가 아쉬웠다. 레바논전, 호주전처럼 득점 상황에서 좋았던 모습도 많았다. 하프스페이스 공략이나, 파이널 서드에서의 움직임을 개선한다면 더 좋은 팀이 될 것이다"고 했다.
한편 한국을 상대로 승리한 김상식 베트남 감독은 "선수들이 많이 지쳐 있었는데도 정신적으로 강한 모습을 보였다. 끝까지 버티며 승리를 따낸 선수들을 축하하고, 자랑스럽게 생각한다"며 "오늘 경기가 우리 선수들이 한 단계 더 성장하고 발전하는 계기가 될 것이다"고 강조했다.