아쉽다 김민재! 빛바랜 뮌헨 100번째 기념경기…선발 85분, 아욱스에 '1-0→1-2' 충격의 리그 첫 패[분데스리가 리뷰]

뮌헨은 24일(한국시각) 독일 뮌헨의 알리안츠 아레나에서 열린 아우크스부르크와의 2025~2026시즌 독일분데스리가 19라운드 홈 경기에서 1대2 역전패했다.
전반 23분 뮌헨의 일본 센터백 이토 히로키의 선제골로 전반을 1-0 앞선 뮌헨은 후반 30분 아르투르 차베스에게 동점골을 내줬고, 후반 36분엔 한노아 마센고에게 역전골을 헌납했다.
김민재는 이날 선발 출전해 팀이 1-2로 끌려가던 후반 40분 펠리페 차베스와 교체돼 벤치로 물러났다. 뮌헨 100번째 경기는 팀의 패배로 다소 빛이 바랐다. 김민재는 2023년 여름 나폴리에서 뮌헨으로 이적해 2023~2024시즌 컵대회 포함 36경기, 2024~2025시즌 43경기를 각각 뛰었고, 올 시즌엔 21경기째 나섰다.
앞서 18경기 연속 리그에서 패배없이 단독 선두를 질주하던 뮌헨은 리그 첫 패배로 승점 50(16승2무1패)에 머물렀다. 한 경기 덜 치른 2위 보루시아 도르트문트(승점 39)와는 11점차다. 컵대회 포함 5연승 질주도 끊겼다.
반면 '분데스리가의 잔류왕' 아우크스부르크는 5경기 연속 무승을 끊고 뮌헨 적지에서 귀중한 승점 3을 따내며 강등권과의 격차를 벌렸다. 5승4무10패 승점 19로 15위에서 13위로 점프했다.
김민재는 지난 위니옹전에 이어 '독일 국대 센터백' 요나탄 타와 다시 뮌헨의 뒷문을 지킨다. 다른 포지션에는 소폭 로테이션을 가동했다. 이토 히로키, 알폰소 데이비스가 양 풀백을 맡고, 요나스 우르비히가 골문을 지켰다. 알렉산더 파블로비치, 레온 고레츠카가 중앙 미드필더 듀오로 나섰고, 마이클 올리세, 레나르트 칼, 루이스 디아스, 케인이 공격진을 꾸렸다. 세르주 나브리와 하파엘 게레이루는 부상으로 명단 제외됐다.
전반을 무실점으로 버틴 뮌헨 수비진은 후반 와르르 무너졌다. 후반 30분 코너킥 상황에서 뮌헨 골키퍼 우르비히가 높은 공을 펀치하려고 달려나갔다가 공을 제대로 처리하지 못한 채 도리어 차베스에게 헤더로 동점골을 내줬다.
흐름을 내준 뮌헨은 후반~ 미티트리오스 지안놀리스가 순간적으로 뮌헨 진영 왼쪽을 파고든 뒤 문전으로 크로스를 찔렀고, 이를 마센고가 논스톱 슛으로 밀어넣었다.
당황한 뱅상 콩파니 뮌헨 감독은 수비수 김민재를 빼고 18세 미드필더 차베스를 투입하며 마지막 반전을 노렸지만, 여의치 않았다. 경기는 그대로 뮌헨의 1대2 충격패로 끝났다. 김민재는 85분간 태클 성공 3개, 클리어링 4개, 리커버리 6개, 지상 경합 성공 3개, 공중볼 경합 성공 2개, 반칙 3개, 패스 성공률 97% 등을 기록했지만, 팀의 2실점으로 평점은 6.6(이하 소파스코어)에 그쳤다.
한편, 김민재의 대표팀 동료 이재성(마인츠)은 김민재 덕을 보지 못했다. 강등권에 머무르며 강등 사투 중인 마인츠는 같은시각 볼프스부르크와의 홈 경기에서 승리하고, 뮌헨이 '잔류 싸움 라이벌' 아우크스부르크를 잡아주는 그림을 그렸다.
이재성을 선발 투입한 마인츠는 전반 3분만에 모하메드 아무라에게 선제골을 내주고, 이재성이 얻어낸 페널티킥을 키커로 나선 필립 티에츠가 놓치며 최악의 전반전을 보냈다.
하지만 후반 23분 티에츠가 '보은의 골'로 동점을 만들었고, 28분 슈테판 벨, 38분 아미리의 연속골이 터지며 3대1 대역전승을 거뒀다. 이재성은 후반 추가시간 96분 윌리암 빅과 교체될 때까지 96분간 그라운드를 활발히 누볐고, 팀은 3대1로 승리했다. 2경기만에 승리한 16위 마인츠는 승점 15(3승6무1패)를 기록, 잔류권인 15위 베르더 브레멘(승점 18)을 3점차로 추격했다. 아우크스부르크가 패했다면 1점차로 좁힐 수 있었다.
96분간 슈팅 1개, 피파울 2개, 인터셉트 1개, 태클 성공 1개, 지상경합 성공 4회, 리커버리 3회 등을 기록한 이재성은 팀내에서 두번째로 높은 평점 7.1을 받았다. 윤진만 기자 yoonjinman@sportschosun.com