“구단 전체가 엉망 그 자체” 손흥민 주장 후계자 또또또 논란...극장골 넣고 광고판 ‘뻥’→다쳐서 교체 OUT?

[스포츠조선 김대식 기자]크리스티안 로메로가 주장으로서 모범을 보이지 못했던 탓일까. 쓸데없는 논란까지 휘말렸다.
토트넘은 25일(한국시각) 영국 번리의 터프 무어에서 열린 번리와의 2025~2026시즌 잉글랜드 프리미어리그(EPL) 23라운드에서 2대2로 비겼다. 이번 무승부로 토트넘은 중위권과의 격차가 더 벌어졌다.
충격적인 경기력 속에 팀을 패배에서 구한 건 주장 로메로였다. 토트넘은 전반 38분 코너킥 상황에서 미키 판 더 펜의 선제골로 앞서갔다. 하지만 전반 종료 직전 악셀 튀앙제브한테 실점을 내줬다. 토트넘은 후반 31분 라일 포스터한테 실점을 허용해 패배 위기에 몰렸다. 사비 시몬스의 골대 불운까지 따른 토트넘은 후반 45분 로메로의 극장골로 승점 1점을 겨우 챙겼다.
로이터연합뉴스
로메로는 골 세리머니 과정에서 사고를 쳤다. 너무 흥분해버린 로메로는 발로 광고판을 걷어차면서 세리머니를 펼쳤다. 로메로는 곧바로 통증을 호소하지는 않았지만 시간이 지나자 몸에 불편감을 호소했다. 결국 경기 종료를 1분 앞두고 로메로는 라두 드라구신과 교체됐다.
경기 후 영국 더 선은 '로메로가 토트넘에서 극적인 동점골을 터뜨린 뒤, 세리머니 과정에서 광고판을 걷어찬 직후 교체되면서 논란이 일었다. 그러나 토마스 프랭크 감독은 로메로가 스스로를 다쳤다는 일부 팬들의 주장에 대해 이를 일축했다'고 보도했다.
매체는 '로메로는 경기 종료 직전인 후반 90분에 득점하며 팀을 패배에서 구해냈다. 그의 골로 번리는 눈앞에 둔 승리를 놓쳤다. 하지만 문제의 장면은 그 직후 발생했다. 로메로는 원정 응원석을 향해 달려가며 격정적으로 세리머니를 펼쳤고, 포효한 뒤 강한 힘으로 광고판을 걷어찼다. 이 장면 직후 로메로는 고통스러워하는 듯한 모습으로 몸을 비틀었고, 프랭크 감독은 곧바로 그를 교체했다'며 당시 상황을 설명했다.
AFP연합뉴스
팬들은 로메로가 광고판 세리머니를 하는 과정에서 부상을 입었다고 생각했다. 어처구니없는 상황이기에 팬들은 로메로의 부주의한 행동을 비판했다. 팬들은 '수술하고 6개월 결장하겠다'부터 시작해 '끝이 없는 서커스다', '구단 전체가 엉망이다', '우리는 심각한 상황이다. 100% 강등 싸움이다'라는 반응을 보였다.
하지만 프랭크 감독은 로메로가 골 세리머니 과정에서 부상을 입은 건 아니라고 밝혔다. 그는 "로메로는 경기 막판에 경련이 있었다"며 교체 이유를 설명했다. 로메로가 주장이 된 후로 모범적인 모습을 자주 보였다면 일어나지도 않았을 해프닝이다.