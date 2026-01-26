"일본 축구 끝났다, 베트남보다 쉬워" 헛소리하던 中 해설가, 韓-베트남 대놓고 저격..."우린 준우승, 다른 나라는 3위 기뻐해"

안토니오 푸체 감독이 이끄는 중국 U-23(23세 이하) 대표팀은 25일(한국시각) 사우디아라비아 제다의 프린스 압둘라 알 파이살 스포츠시티에서 열린 일본과의 2026년 U-23 아시안컵 결승에서 0대4로 대패했다. 중국은 전반에만 2골을 실점했고, 후반에 두 골을 추가로 실점하며 무기력하게 패배를 받아들였다.
기대와는 전혀 다른 양상이었다. 중국은 결승전을 앞두고 기대감이 하늘을 찔렀다. 중국 언론은 'U-23 일본 대표팀은 5경기에서 12득점을 꼽고 있지만, 평균 연령은 불과 20세로 이번 대회에서 가장 젊고, 국제무대에서의 경험도 비교적 얕다. 무엇보다, 일본이 포제 중국이 과소평가되고 있다는 인식이 하이프레스 전술로 이어질 가능성이 높다. 이는 안토니오 감독이 가장 기대하고 있는 전개다'라며 중국의 선전을 기대했다.
사진=AFC
기대할 부분은 있었다. 중국은 이번 대회에서 조별리그에서 1승2무, 조 2위로 8강에 진출했다. U-23 아시안컵 최초로 토너먼트 진출에 성공했다. 8강 상대는 우즈베키스탄, 조별리그에서 한국을 0대2로 꺾는 이변을 보여준 팀이었다. 우즈벡은 중국의 선방에 막히며 승부차기 끝에 패했다. 중국의 첫 4강 진출이 성사된 순간이었다. 4강에서는 개최국 사우디아라비아를 제압한 '동남아 신화' 김상식 감독이 이끄는 베트남을 만났다. 어려운 경기가 예상됐으나, 3대0 대승에 성공하며 결승에 진출했다. 탄탄한 수비를 기반으로 경기력이 매 경기 올라왔기에 더욱 기대감이 커졌다.
지나친 자신감을 내비친 인물도 있었다. 중국 유명 축구 해설가 동루였다. 그는 "일본은 베트남보다 편하다. 중국은 반드시 이긴다. 일본을 이기고 자신의 주장을 증명할 것이다. 일본 축구는 끝났다"라고 말한 것으로 알려졌다. 기대와 달리 중국은 패배했다.
사진=대한축구협회
사진=대한축구협회
하지만 동루는 패배 이후 도리어 3, 4위 팀들을 향한 저격성 발언을 했다. 그는 "중국 대표팀이 대회 결승에 진출할 수 있다면, 0대5, 0대7로 대패해도 받아들일 수 있다"며 "왜? 결승전이기 때문이다. 중국이 결승을 가면 참패를 해도 받아들인다. 좋은 결과다. 준우승이기 때문이다. 이미 우리는 준우승을 완수했다. 베트남보다 좋은 성적이다. 베트남은 3위에 들어간 것을 기뻐했다. 우리는 2위에 올랐다"며 한국을 꺾고 3위를 차지한 베트남을 굳이 언급했다.
준우승으로 중국이 한국, 베트남보다 높은 성적으로 아시안컵을 마무리한 것은 사실이다. 다만 경기 상황과 상대 등을 고려하면, 중국의 준우승이 정말로 베트남보다 확실하게 기뻐해야 할 성적인지는 미지수다. 더욱이 중국은 결승에서 4골을 실점한 이후 일본 선수들을 향한 지나친 태클 등 경기 매너에서도 수준 낮은 모습을 보이기도 했다.
한편 중국 선수들은 준우승 성과와 함께 적지 않은 보너슬르 받는다고 알려졌다. 중국의 소후닷컴은 '중국 선수들은 주최 측과 스폰서로부터 최대 100만 위안 상당의 보너스를 받을 수 있다'고 전했다.