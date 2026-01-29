교통사고 '날벼락' 아이러니→프랭크 '생명 연장', 콜로 무아니 결승골…토트넘, 프랑크푸르트에 2-0 쾌승→UCL 4위, 16강 직행

기사입력 2026-01-29 09:07


교통사고 '날벼락' 아이러니→프랭크 '생명 연장', 콜로 무아니 결승골……
사진캡처=더선

교통사고 '날벼락' 아이러니→프랭크 '생명 연장', 콜로 무아니 결승골……
로이터 연합뉴스

교통사고 '날벼락' 아이러니→프랭크 '생명 연장', 콜로 무아니 결승골……
EPA 연합뉴스

[스포츠조선 김성원 기자]'토마스 프랭크의 쇼를 계속 이어갈 수 있도록 해준 건 다름 아닌 랑달 콜로 무아니였다.' 영국 '더선'의 헤드라인이다.

교통사고로 뒤늦게 합류한 콜로 무아니가 프랭크 토트넘 감독의 구세주가 됐다. 토트넘은 29일(이하 한국시각) 독일 프랑크푸르트의 도이체 방크 파르크에서 열린 프랑크푸르트와의 2025~2026시즌 유럽챔피언스리그(UCL) 리그 페이즈 최종전에서 콜로 무아니와 도미닉 솔란케의 연속골을 앞세워 2대0으로 승리했다.

리그컵과 FA컵에서 조기에 탈락한 토트넘은 잉글랜드 프리미어리그(EPL)에서 14위에 위치, 강등 걱정을 하고 있다. UCL은 다르다. 승점 17점(5승2무1패)을 기록, 4위로 16강에 직행했다.

36개팀이 참가하는 UCL 리그 페이즈에선 팀당 8경기씩을 치른다. 1∼8위 팀은 16강에 직행하고, 9∼24위는 플레이오프(PO)를 통해 16강행을 가린다. 상대가 프랑크푸르트(승점 4)인 것이 호재였다. 프랑크푸르트는 이미 탈락이 확정돼 동력이 없었다.

콜로 무아니는 27일 독일 원정을 위해 공항으로 향하던 중 타이어 펑크로 인해 추돌사고를 겪었다. 공개된 사진에는 콜로 무아니의 차량 앞부분이 심하게 파손됐다. 앞유리도 금이 갔고, 운전석 에어백도 터졌다.

윌손 오도베르도 콜로 무아니와 함께 있었다. 둘은 끝내 전용기를 놓쳤다. 토트넘 선수단은 둘을 제외하고 독일로 향했다. 콜로 무아니와 오도베르는 사고를 수습한 후에야 원정길에 올랐다.


교통사고 '날벼락' 아이러니→프랭크 '생명 연장', 콜로 무아니 결승골……
AP 연합뉴스

교통사고 '날벼락' 아이러니→프랭크 '생명 연장', 콜로 무아니 결승골……
EPA 연합뉴스
프랭크 감독은 선택지가 없었다. 선수들의 줄부상으로 프랑크푸르트전에서 가용 가능한 필드 플레이어는 11명 뿐었다. 그는 프랑크푸르트전 공식기자회견에서 두 선수의 경기 출전 여부를 묻는 질문에 "내가 아는 바로는 출전이 가능하다. 아직 두 선수와 직접 이야기를 나누지는 못했지만 괜찮다고 들었다. 사고에 연루된 다른 모든 사람들도 무사하다"며 "타이어가 터져서 둘이 조금 늦어졌다. 출전 가능할 것으로 예상한다"고 밝혔다.

콜로 무아니와 오도베르는 선발 출격했다. 콜로 무아니는 후반 시작을 알리는 휘슬이 울린 후 65초 만에 선제 결승골을 터트렸다. 사비 시몬스의 크로스를 크리스티안 로메로가 헤더로 떨궈줬고, 콜로 무아니가 해결했다.


솔란케는 후반 28분 오도베르 대신 교체 출전했다. 그는 투입된 지 4분 만에 쐐기골을 작렬시켰다. 프랭크 감독의 생명은 또 연장됐다.


교통사고 '날벼락' 아이러니→프랭크 '생명 연장', 콜로 무아니 결승골……
EPA 연합뉴스
토트넘은 25일 강등권인 번리와의 EPL 23라운드에서 2대2로 비겼다. 토트넘 팬들은 프랭크 감독을 향해 "내일 아침에 해고당할 거야"라며 거센 저주를 또 퍼부었다. 영국의 'BBC'는 당시 '경기 종료 휘슬이 울린 후 프랭크 감독은 다시 한번 팬들의 격렬한 분노를 온몸으로 느꼈다'며 '프랭크를 향한 끊임없는 반감은 사라지지 않을 것이며, 토트넘이 변화를 줄지 여부가 아니라 언제 변화를 줄지가 관건'이라고 꼬집었다.

분위기는 또 달라졌다. 'BBC'는 이날 '이번 승리가 모든 팬들을 만족시키지는 못할 수도 있다. 일부 팬들은 유리한 대진 덕분이라고 할 수 있다. 하지만 16강 진출은 적어도 프랭크 감독에게 시간을 벌어줄 수 있을 것'이라고 강조했다.
김성원 기자 newsme@sportschosun.com

Copyright (c) 스포츠조선 All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지.

Copyright (c) 스포츠조선 All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지.

:) 당신이 좋아할만한 뉴스

연예 많이본뉴스
1.

박시은♥진태현, "왜 성인만 입양하냐" 오해에 "자연스럽게 인연 이어진 것"(남겨서뭐하게)

2.

'47세' 정가은, 이혼 후 택시기사하더니...재혼 가능성 "딸이 '좋은 아빠' 원해"

3.

김지연, 전남편 이세창 언급.."재혼했지만 딸과 만남은 지속, 현 아내도 이해"

4.

옥주현, 또 '옥장판' 소환되자 정면 대응…"내 죄는 옥주현이라는 것"

5.

차은우 '200억' 탈세 할 때 소속사는 '85억' 추징금...그럼에도 손절은 'NO'

스포츠 많이본뉴스
1.

"우승하러 왔다" 손흥민 미국행 사기 당한 수준, LAFC 우승 생각 진심 없나...SON 원맨팀 막장 계획? 핵심 자원 '無영입'

2.

'한국인 영입' 무조건 초대박! 이강인(토트넘, 24) 실망감만 안겼다…손흥민+이영표의 기억→"1월 이적 사실상 무산"

3.

미쳤다! 韓 21번째 프리미어리거 포기는 없다...국가대표 공격수 오현규, 풀럼행 아직 몰라 "1순위 영입 협상 타결 NO"

4.

희소식! "ATL 김하성, 5월 중 복귀 가능" 이론적으로는 더 빨리 돌아올수도?

5.

오현규 대반전! 풀럼 아니고,'리즈 유나이티드 이적'이 현실적…포스텍마저 호평 일색 "성공하려는 의지 강해"

스포츠 많이본뉴스
1.

"우승하러 왔다" 손흥민 미국행 사기 당한 수준, LAFC 우승 생각 진심 없나...SON 원맨팀 막장 계획? 핵심 자원 '無영입'

2.

'한국인 영입' 무조건 초대박! 이강인(토트넘, 24) 실망감만 안겼다…손흥민+이영표의 기억→"1월 이적 사실상 무산"

3.

미쳤다! 韓 21번째 프리미어리거 포기는 없다...국가대표 공격수 오현규, 풀럼행 아직 몰라 "1순위 영입 협상 타결 NO"

4.

희소식! "ATL 김하성, 5월 중 복귀 가능" 이론적으로는 더 빨리 돌아올수도?

5.

오현규 대반전! 풀럼 아니고,'리즈 유나이티드 이적'이 현실적…포스텍마저 호평 일색 "성공하려는 의지 강해"

  • 등록번호 : 서울 아01720
  • 등록일자 : 2011년 7월 29일
  • 발행일자 : 2000년 11월 1일
  • 주소 : 서울 양천구 목동동로 233-1
  • 전화번호 : 02-3219-8114,8266

  • 발행인 : 박진형
  • 편집인 : 박재호
  • 청소년보호책임자 : 이재훈
Copyright (c) 스포츠조선 All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지.