FC서울과 아쉬운 이별. 린가드 인기폭발. 英 매체 "세리에 A 겨울이적시장 유력, EPL 2개팀도 러브콜"
|
|
|출처=제시 린가드 SNS
[스포츠조선 류동혁 기자] 제시 린가드는 최근 2년 간 K리그 무대에 커다란 임팩트를 남겼다.
그리고 지난해 12월 린가드는 FC 서울과 2+1 계약에서 연장 옵션 발동을 포기했다. 결국 한국행을 떠났다.
2년 간 총 67경기에 출전, 19골-10도움을 기록했고, 지난 시즌에는 팀 주장을 맡는 등 책임감 있는 모습을 보여줬다.
FC 서울에서 헌신한 그는 FC 서울 올해의 선수에 선정되기도 했다. 그리고 FA가 됐다.
그의 차기 행선지는 당연히 주목된다. 축구 종가 영국, 그리고 맨체스터 유나이티드에서도 손꼽히는 재능이었던 린가드였다.
그의 실력은 여전히 살아있다. 수많은 러브콜이 들어온다.
이탈리아 세리에 A가 유력하지만, EPL에서도 그를 원하는 팀들이 있다.
영국 대중지 데일리 메일은 29일(한국시각) '제시 린가드는 세리에 A 구단들과 협상을 진행 중이다. 협상은 상당히 진전된 것으로 알려졌다'고 했다.
또 '웨스트햄 유나이티드, 에버턴 등 EPL 클럽들과의 접촉도 있다. 단, 린가드는 몸싸움이 치열한 EPL보다는 기술적 축구를 구사하는 세리에 A로 마음이 기울고 있다'고 했다. 류동혁 기자 sfryu@sportschosun.com
Copyright (c) 스포츠조선 All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지.