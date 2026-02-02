[오피셜]'대한민국 고교생이 포르투갈 직행' 강릉중앙고 유망주 박주영, 파수스 공식 합류+'옷피셜' 공개

[스포츠조선 윤진만 기자]강릉중앙고 출신 유망주 박주영(19)이 포르투갈 2부 파수스 드 페헤이라에 정식 입단했다. '옷피셜'(유니폼 오피셜)이 떴다.

박주영을 관리하는 에이전트사 '디제이매니지먼트'는 2일, "박주영이 파수스와 1군 계약을 체결했다. 이번 계약은 연령별 팀이 아닌 1군 스쿼드에 직접 합류하는 형태로, 한국 고교 선수에게는 매우 이례적인 성과"라고 밝혔다.

박주영은 강릉중학교를 거쳐 강릉중앙고에서 주 공격 자원으로 활약하며, 올해 금강대기 전국고교축구대회 우승을 이끌었다. 빠른 스피드와 뛰어난 돌파 능력, 공격적인 전술 이해도를 바탕으로 팀의 공격을 이끌며 꾸준히 주목을 받았다.

박주영은 지난해 7월 파수스 구단의 초청을 받아 포르투갈 현지를 방문해 입단 테스트를 진행했다. 테스트 기간 동안 기술, 스피드, 결정력 등 전반적인 경기력에서 높은 평가를 받았으며, 구단으로부터 즉시 합격 통보를 받아 1군 계약이 성사됐다. 계약 기간과 세부 조건은 비공개다.

이태규 강릉중앙고 감독은 "박주영은 측면에서 기술과 스피드를 모두 갖춘 매우 좋은 선수로, 경기 이해도와 활동량, 팀을 위한 헌신이 뛰어난 선수"라며 "강릉중앙고 출신 선수가 해외 프로 무대에서 1군 계약을 맺었다는 점은 후배들에게도 큰 자긍심이 될 것"이라고 밝혔다.


박주영이 입단한 파수스는 포르투갈 2부 최다 우승 기록을 보유한 명문 클럽이다. 구단은 박주영의 스피드와 1대1 돌파 능력, 측면 공격 전개에서의 기여도를 높이 평가하며 팀 전력에 즉각적인 도움이 될 수 있는 자원으로 판단해 영입을 결정한 것으로 전해졌다.

한편, 박주영은 비자 발급 절차를 모두 마친 뒤 1월 중 팀에 공식 합류를 완료했으며, 이후 선수 국제이적절차(ITC)와 1군 팀 등록까지 모두 마무리했다. 현재는 공식 경기 출전이 가능한 상태로, 이번 주 리그 경기에서 데뷔전을 치를 가능성도 높다. 구단은 박주영의 컨디션과 팀 전술 적응 상황을 종합적으로 고려해 출전 여부를 최종 결정할 예정이다.

박주영은 "어릴 때부터 꿈꿔온 유럽 무대에서 첫걸음을 내딛게 되어 매우 기쁘다"며 "지도자분들과 함께해준 팀 동료들 덕분이라 생각하고, 팀에 빠르게 적응해 더 성장한 모습으로 한국 축구에 긍정적인 사례가 되고 싶다"고 소감을 말했다.
윤진만 기자 yoonjinman@sportschosun.com

