'GOOD BYE' 과르디올라! '차기 감독' 알론소vs마레스카 경쟁…파브레가스·콤파니·데 제르비도 후보 올라

기사입력 2026-02-03 05:40


'GOOD BYE' 과르디올라! '차기 감독' 알론소vs마레스카 경쟁…파…
과르디올라 감독이 맨시티를 떠날 것이란 이야기가 나온다. 사진=BR 풋볼

'GOOD BYE' 과르디올라! '차기 감독' 알론소vs마레스카 경쟁…파…
<저작권자(c) 연합뉴스, 무단 전재-재배포, AI 학습 및 활용 금지>

[스포츠조선 강우진 기자]2025~2026시즌이 펩 과르디올라 감독의 맨체스터 시티 마지막 시즌이 될 수 있다는 이야기가 나오고 있다. 과르디올라 감독을 이을 후보로는 사비 알론소와 엔조 마레스카 등이 거론된다.


'GOOD BYE' 과르디올라! '차기 감독' 알론소vs마레스카 경쟁…파…
AFP연합뉴스
영국 텔레그래프는 2일(한국시각) '과르디올라 감독의 마지막 시즌이 될 수 있다는 관측이 커지는 가운데, 그의 후임 후보로 사비 알론소가 올랐다'고 보도했다. 맨시티는 현재 잉글랜드 프리미어리그(EPL)에서 승점 47점으로 2위에 올라있다. 선두 아스널과의 승점차는 6점이다. 이번 시즌 특히나 경기력이 떨어지는 모습을 보인 맨시티다. 과르디올라의 미래에 대한 의문은 커지고 있다.


'GOOD BYE' 과르디올라! '차기 감독' 알론소vs마레스카 경쟁…파…
로이터연합뉴스
매체는 '업계에서는 과르디올라가 10년에 이르는 집권을 끝으로 물러날 것이라는 인식이 점점 확산되고 있다'며 '구단 역시 그의 퇴임 가능성에 대비한 준비에 착수했다는 분위기가 감지되고 있다'고 전했다. 과르디올라 감독은 2016년 부임 이후 EPL에서 6번의 우승 트로피를 들었다. 과르디올라와 맨시티의 계약기간은 오는 2027년 여름까지다.


'GOOD BYE' 과르디올라! '차기 감독' 알론소vs마레스카 경쟁…파…
<저작권자(c) 연합뉴스, 무단 전재-재배포, AI 학습 및 활용 금지>
과르디올라가 팀을 떠난다면 후임 감독으로 엔조 마레스카가 고려될 수 있다. 마레스카는 과거 과르디올라의 코치로 있었다. 마레스카는 지난달 첼시에서 경질되기 전 맨시티 측 관계자들과 접촉한 것으로 알려졌다.


'GOOD BYE' 과르디올라! '차기 감독' 알론소vs마레스카 경쟁…파…
AFP 연합뉴스
지난 1월 레알 마드리드에서 경질된 사비 알론소도 감독 후보 중 하나다. 그는 리버풀의 관심도 받고 있다. 아르네 슬롯 리버풀 감독이 경질 위기에 놓여 있어 감독 교체가 불가피하다면 알론소가 1순위 후보로 떠오를 수 있다. 맨시티는 마크 게히와 앙투안 세메뇨 영입 경쟁에서 리버풀을 이겼다. 알론소까지 뺏긴다면 리버풀은 큰 좌절을 맛볼 수 있다.

이밖에도 이탈리아 세리에A의 코모를 맡고 있는 세스크 파브레가스, 독일 분데스리가 바이에른 뮌헨의 뱅상 콤파니, 프랑스 리그1 마르세유의 로베르토 데 제르비 등이 맨시티 차기 감독 후보에 올라있다.


강우진 기자 kwj1222@sportschosun.com



Copyright (c) 스포츠조선 All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지.

Copyright (c) 스포츠조선 All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지.

:) 당신이 좋아할만한 뉴스

연예 많이본뉴스
1.

'지연과 이혼' 황재균, '여자관계' 폭로나왔다 "만나는 아나운서 계속 바뀌어"

2.

임지연, 2년 만에 10kg 쪘다 "당뇨 전단계 진단도 받아" ('당신이아픈사이')

3.

故서희원 1주기..구준엽, 직접 심경 밝혔다 "한없이 눈물 흘러..죽도록 보고 싶어" [전문]

4.

윤택, '나는 자연인이다' 조작 의혹에 "3백만원 내야 출연 가능"..농담으로 일축

5.

남창희, 라디오서 깜짝 발표..."♥그분과 2월 22일 결혼"

스포츠 많이본뉴스
1.

'박준현 드디어 입 열었다' 충격 학폭 논란, 새 국면 맞이하나...이제 법의 차례다

2.

'충격' 프로 출신 코치의 불륜 논란, 폭로자 급 태세 전환...그런데 코치 사과는 왜 빠졌나

3.

세상에 호날두도 이런 짓은 안 한다...연봉 3500억 발롱도르 수상자 '태업 선언'→곧바로 배신 계획 '사우디 라이벌 이적 합의'

4.

'충격' 프로야구 선수 출신이 마약 밀수 총책...투수 아닌 외야수였다

5.

"멈추지 않는 도전, 투혼의 금빛으로!" 밀라노-코르티나패럴림픽 선수단 결단식..."금1 동1 목표! 코르티나 하늘에 태극기를!"[현장 리포트]

스포츠 많이본뉴스
1.

'박준현 드디어 입 열었다' 충격 학폭 논란, 새 국면 맞이하나...이제 법의 차례다

2.

'충격' 프로 출신 코치의 불륜 논란, 폭로자 급 태세 전환...그런데 코치 사과는 왜 빠졌나

3.

세상에 호날두도 이런 짓은 안 한다...연봉 3500억 발롱도르 수상자 '태업 선언'→곧바로 배신 계획 '사우디 라이벌 이적 합의'

4.

'충격' 프로야구 선수 출신이 마약 밀수 총책...투수 아닌 외야수였다

5.

"멈추지 않는 도전, 투혼의 금빛으로!" 밀라노-코르티나패럴림픽 선수단 결단식..."금1 동1 목표! 코르티나 하늘에 태극기를!"[현장 리포트]

  • 등록번호 : 서울 아01720
  • 등록일자 : 2011년 7월 29일
  • 발행일자 : 2000년 11월 1일
  • 주소 : 서울 양천구 목동동로 233-1
  • 전화번호 : 02-3219-8114,8266

  • 발행인 : 박진형
  • 편집인 : 박재호
  • 청소년보호책임자 : 이재훈
Copyright (c) 스포츠조선 All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지.