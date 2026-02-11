[현장라인업]'울산 감독' 김현석 1호 라인업 공개, 돌아온 야고-에이스 이동경 멜버른전 공격 선봉 출격…고승범 명단 제외

울산 HD 김현석호가 본격 출항했다. 첫 항해를 함께할 1호 라인업이 공개됐다.울산은 11일 오후 7시 문수축구경기장에서 열리는 멜버른 시티(호주)와의 2025~2026시즌 아시아챔피언스리그 엘리트(ACLE) 리그 스테이지 7차전 홈경기를 앞두고 선발 명단을 발표했다.올해 울산 지휘봉을 잡은 김현석 감독은 공격적인 4-3-3 포메이션을 꺼내들었다. 임대를 마치고 돌아온 야고가 최전방에 포진한다. 윙으로 변신한 강상우와 '에이스' 이동경이 양 측면 공격을 맡는다. 보야니치, 이규성이 중앙 미드필더로 듀오로 나서 공격형 미드필더 이희균과 미드필드진에서 호흡을 맞춘다. 윤종규 서명관 김영권 심상민이 포백을 꾸린다. 조현우가 어김없이 골문을 지킨다. 말컹, 페드링요, 트로야크, 허율 이진현 이재익 장시영 조현택 최석현 백인우 등이 벤치 대기한다. 구단에 이적을 요청한 주력 미드필더 고승범은 예상대로 엔트리에서 빠졌다.울산은 이번 라운드를 통해 16강 조기 진출을 노린다. 현재 2승2무2패 승점 8로 ACLE 리그 스테이지 동부 지구 8위에 랭크했다. 이날 5위 멜버른(승점 10)을 꺾고 같은 시각 9위 강원(승점 7)이 홈에서 11위 상하이 선화(승점 4)에 패하면 리그 스테이지 최소 8위를 확보해 최종 8라운드 결과와 상관없이 16강 티켓에 진출한다. 울산=윤진만 기자 yoonjinman@sportschosun.com