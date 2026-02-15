이젠 정말 'GOOD BYE' 살라! '리버풀의 전설' 매각 결정…사우디가 유일한 행선지→FA는 막는다
|모하메드 살라의 매각이 유력해지고 있다. 사진=365스코어
[스포츠조선 강우진 기자]잉글랜드 프리미어리그(EPL)와 리버풀의 전설 모하메드 살라가 리버풀을 떠날 것으로 보인다. 리버풀이 그의 매각을 결정했다는 이야기가 나오고 있다.
스페인 피차헤스는 14일(한국시각) '리버풀은 아르네 슬롯 감독의 지휘 아래 이번 시즌이 끝나면 살라의 이적을 허용하기로 결정했다'고 보도했다. 수개월간의 고민 끝에 구단은 살라와의 계약이 만료되기 전, 결별하는 것이 적기라고 판단하고 있다. 리버풀은 대대적인 개편을 준비하고 있으며 살라는 더이상 에이스가 아니다.
리버풀 입장에서는 기량이 떨어졌음에도 고액 연봉을 받고 있는 살라를 최대한 빠르게 내보내야 하는 상황이다. 그러면서도 살라가 오는 2027년 자유계약으로 떠나는 일을 막기 위해 오는 여름 이적시장에서 매각에 성공해야 하는 리버풀이다.
|AP연합뉴스
매체는 '최근 재계약 이후 살라의 경기력은 눈에 띄게 하락했으며, 과거의 득점 기록과는 거리가 있는 모습을 보이고 있다'며 '코칭스태프와의 공개적인 불화와 논란의 발언들은 예견됐던 이적 절차를 가속화했다'고 설명했다.
리버풀은 살라의 시장 가치가 여전히 높다는 점을 알고 있다. 사우디아라비아 프로리그는 과거에 관심을 보였던 것처럼, 이번에도 가장 유력한 행선지로 떠오르고 있다. 리버풀은 과거 사우디 리그의 제안을 거절한 바 있지만, 이제는 입장을 바꿨다. 사우디 리그로의 거액 이적이 살라를 매각할 수 있는 유일한 방안이라는 것을 알고 있다.
|AP연합뉴스
매체는 '살라와 리버풀의 이별은 막대한 연봉 절감과 함께 슬롯 감독이 자신의 구상에 맞게 팀을 재편할 수 있는 자금 유입을 의미한다'며 '리버풀은 이렇게 구단 100년 역사에서 가장 빛났던 장을 마무리하고, 새로운 세대의 시작을 맞이하게 될 것'이라고 전했다.
강우진 기자 kwj1222@sportschosun.com
