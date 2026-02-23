미쳤다! 해리 케인의 바르셀로나 이적? 선거용 거짓 공약일까…뮌헨 공격진 핵심→"현재 시즌에 집중하겠다"

[스포츠조선 강우진 기자]스페인 라리가의 명문 팀 바르셀로나가 해리 케인(32) 영입에 관심을 보이고 있다는 소식이다. 바이에른 뮌헨의 핵심 선수인 케인이 이적을 선택할 지 관심이 모아진다.
스페인 피차헤스는 22일(한국시각) '케인은 다가오는 여름 이적시장을 앞두고 바르셀로나 차기 회장 후보 여러 명의 리스트에 올라 있다'며 '케인은 바르셀로나 회장 예비 후보인 사비에르 빌라호아나의 발언 이후 자신을 바르셀로나와 연결 짓는 추측에 대해 직접 입장을 밝혔다'고 보도했다.
EPA연합뉴스
지금으로서 케인은 뮌헨에서의 잔류를 선호하고 있다. 독일에서의 생활에 전적으로 집중하고 있다고 전했다.
매체는 '케인은 논쟁에 휘말리는 것을 피했고, 구체적으로 전달받은 내용은 없다고 설명했다'며 '뮌헨에서 행복하게 지내고 있으며, 지금 시즌에 집중하는 것이 최우선 과제라고 강조했다'고 전했다.
AFP연합뉴스
빌라호아나는 케인 영입에 적극적인 모습을 보이고 있다. 케인이 지금의 바르셀로나가 필요로하는 조건에 완벽히 부합하는 선수라는 주장이다. 그는 케인을 연계 능력을 갖춘 골잡이이자 좁은 공간에서도 위협적인 선수라고 평가했다. 이러한 발언이 선거에서 유리한 고지를 점할 수도 있다. 세계적인 스타를 거론하는 것만으로도 미디어의 관심을 끌고 지지율을 높일 수 있기 때문이다.
EPA연합뉴스
뮌헨에서는 공격진의 핵심인 케인의 이탈을 원하지 않는다. 그는 단기간에 분데스리가에 완벽히 적응했으며 팀의 공격을 이끄는 중심이자 리더로 자리 잡았다.
매체는 '바르셀로나는 득점과 리더십을 보장할 검증된 스트라이커를 찾고 있으며, 그런 점에서 케인은 매력적'이라면서도 '이 거래는 복잡할 것이다. 뮌헨은 매각할 필요가 없고, 선수는 계약을 유지하고 있다'고 전했다. 이어 '그는 시즌을 우승과 함께 마무리하고, 뮌헨에서 자신의 업적을 공고히 하길 원한다'고 덧붙였다.