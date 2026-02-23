'韓 축구 초대박, 코리안 황소 제대로 미쳤다' 오현규 3경기 연속골 대폭발→베식타시 2연승+4위 도약..'감독이 대포알슛에 감탄, 무릎 꿇었다'

[스포츠조선 노주환 기자]'베식타시의 신무기' 오현규(25)가 이적 이후 3경기 연속골을 터트렸다. 이번에는 대포알 중거리슛으로 팀 승리에 쐐기를 박았다. 환상적인 골에 베식타시 감독이 놀라 무릎을 꿇고 말았다. 홈팬들은 '오 오'를 연호했다. 베식타시는 리그 2연승을 달렸다.
오현규가 이끈 베식타시가 23일(한국시각) 튀르키예 이스탄불 홈 경기장에서 벌어진 괴즈테페와의 2025~2026시즌 튀르키예 쉬페르리그 23라운드 홈경기서 4대0 대승을 거뒀다.
원톱으로 선발 출전 90분을 뛴 오현규는 팀이 3-0으로 앞선 후반 29분 드리블 돌파 후 골박스 오른쪽 구석에서 강력한 오른발 중거리슛으로 상대 골문 왼쪽 구석 골망을 흔들었다. 이번 겨울 이적시장에서 헹크에서 튀르키예 무대로 옮긴 후 3경기 연속이며 리그 3호골이다. 그는 첫 알라냐스포르전에서 1골(1페널티킥 유도), 두번째 바샥세히르전에서 1골-1도움 그리고 세번째 괴즈테페전에서 1골을 터트렸다. 역대 한국인 유럽파 중에서 이적 후 바로 3경기 연속골로 초강력 임팩트를 준 선수는 없었다.
캡처=오현규 SNS
2연승을 달린 베식타시는 승점 43점으로 괴즈테페(승점 41)를 5위로 끌어내리며 리그 4위로 한계단 올라갔다. 바로 앞 3위 트라브존스포르(승점 48)와 승점 5점차다.
베식타시 얄친 감독은 이날 괴즈테페를 맞아 4-1-4-1 전형을 썼다. 최전방에 오현규를, 바로 뒷선에 오라이탄-코크추-아슬라니-체르니, 수비형 미드필더로 은디디, 포백에 일마즈-토프추-아그바두-무리요, 골키퍼 데스타노글루를 세웠다. 베식타시는 전반 2골을 터트리며 기선을 잡았다. 전반 9분 무리요가 코너킥 상황에서 헤더 결승골을 터트렸다. 전반 36분에는 무리요가 오른발 슛으로 두번째 골을 뽑았다. 오라이탄은 후반 14분 단독 드리블 후 세번째골을 보탰다. 그리고 후반 29분 오현규가 대포알 슛으로 쐐기골을 박았다. 베식타시 얄친 감독은 오현규 골에 믿기지 않는 듯 벤치 앞에서 무릎을 꿇고 머리를 감싸며 기뻐했다. 홈팬들은 오현규의 '오 오'를 연호하며 축하를 보냈다.
베식타시 감독이 오현규 골에 놀라 무릎을 꿇었다. 캡처=오현규 SNS
오현규는 지난 5일 전 소속팀 벨기에 헹크를 떠나 튀르키예 리그에서 새로운 도전을 시작했다. 오현규의 이적료는 1400만유로(약 241억원)로 베식타스 구단 역사상 다섯 손가락 안에 들 정도의 거액이다. 그만큼 오현규에 대한 기대가 크다. 또 오현규와 베식타스의 계약 기간은 앞으로 3년6개월이다. 이미 현지에선 오현규의 영입은 성공한 것이라는 평가가 나오고 있다. 이적료가 아깝지 않은 선수라는 호평이다. 오현규의 앞서 베식타스 공격을 이끌었던 잉글랜드 국가대표 출신 태미 애브러햄은 겨울 이적시장에서 EPL로 컴백했다.