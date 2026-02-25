"녹색으로 염색"→"물어뜯는 좀비" '입담' 대결부터 후끈…화끈한 공약&각양각색 출사표[K리그1 미디어데이]

하나은행 K리그1 2026 개막 미디어데이가 25일 오전 서울 홍은동 스위스그랜드호텔 컨벤션센터에서 열렸다. 대전 황선홍 감독이 주민규와 대화하고 있다. 정재근 기자 cjg@sportschosun.com/2026.2.25/
'넥타이색 염색'부터 '물어뜯는 좀비'까지 목표도, 공약도 12색으로 가득했다. '하나은행 K리그1 2026 미디어데이'가 25일 서울 홍은동 스위스그랜드호텔에서 열렸다. 12개팀 감독과 대표선수가 참석, 새 시즌 각오를 다졌다.
'디펜딩챔피언' 정정용 전북 현대 감독은 "'새로운 별'을 원한다. 유니폼을 보면 큰 별이 하나 있다. 그 옆에 하나 꼭 더 새겨졌으면 좋겠다. 그게 내 바람"이라며 웃었다. 지난해 6위를 기록, 아쉬움을 남겼던 김기동 FC서울 감독은 각오부터 달랐다. '완연한 서울의 봄'을 외쳤다. 그는 "지난 시즌 많은 기대속에 출발했지만 부응하지 못한 부분에 대해 죄송하게 생각한다. 우리가 2024년 아시아챔피언스리그 엘리트(ACLE)에 참가하면서 많은 팬이 '아, 이제 서울에 봄이 오는구나' 생각하셨을 것이다. 봄이 오기 전에 꽃샘추위가 있듯이 완연한 봄을 만들지 못했다. 올해는 다를 것이다. 납득할 수 있는 성적, 강팀과 경쟁하는 시즌이 됐으면 좋겠다. 완연한 FC서울의 봄을 만들기 위해 최선을 다하겠다"고 목소리에 힘을 줬다.
생존에 성공한 유병훈 FC안양 감독은 "올해는 물어뜯는 좀비가 될 것이다. 기존 경기 스타일은 '버티는 좀비'였다면 올해는 먼저 성난 이를 드러내면서 '물어뜯는 좀비'로 상대가 우리를 만나기 싫어하는 팀으로 만들겠다"고 자신했다. '승격팀' 윤정환 인천 유나이티드 감독은 "우리는 변화를 택했고, 한 단계 더 성장해 탄탄해졌다고 말씀드릴 수 있을 것 같다. 큰 도전을 목표로 한다. 우리의 가치를 걸고 도전하겠다. 성장하는 모습을 많은 분께 보여드릴 수 있도록 노력하겠다"고 결연하게 말했다. 이영민 부천FC 감독도 "1부로 처음 올라온 시즌이다. 첫 걸음을 잘 떼야한다고 생각한다. 모두가 더 성장할 수 있는 첫 발을 만들기 위해 꼭 목표인 잔류를 해내겠다"고 했다.
이밖에 황선홍 대전하나시티즌 감독 'K리그 중심의 팀으로서 타이틀에 도전하겠습니다', 주승진 김천 상무 감독 '증명', 박태하 포항 스틸러스 감독 '스틸 스트롱'(steel strong), 정경호 강원FC 감독 '하나를 위한 모두, 모두를 위한 하나', 이정규 광주FC '수적천석'(물방울이 바위를 뚫는다), 김현석 울산 HD 감독 '모든 팬 여러분께 기쁨과 자부심을 안겨드리겠습니다', 세르지우 코스타 제주 SK 감독 '프로세스' 등을 키워드로 내세웠다.
다소 딱딱한 분위기 속 이어졌던 미디어데이는 '공약 발표 시간' 허물을 벗어 던졌다. 올 시즌 공공의 적으로 떠오른 황선홍 감독은 "지난해 2위했다. 다른 목표가 될 수 없다. 우승을 목표로 열심히 달리겠다. (목표 달성시) 넥타이가 하나금융그룹 고유의 색인데 이 색으로 염색하겠다. 빵도 덤으로 드리겠다"고 말해 뜨거운 박수를 받았다. 김기동 감독도 '염색 카드'를 꺼내들었다. 목표를 ACLE 진출권으로 잡았다는 그는 "나는 '검', (주장) 김진수는 '빨'로 하겠다"고 공약을 걸었다. 서울의 시그니처인 검붉은색을 온몸으로 표현하겠단 의지다.
김현석 감독은 정승현에게 공약 마이크를 넘겼다가 '혼쭐'이 났다. 정승현은 울산 팬들이 목표로 '우승'을 외치자 "우승을 목표로 하겠다. 달성하면 감독님이 내 유니폼 1000벌을 팬들께 사드리겠다"고 했고, 옆에 있던 김 감독은 웃으며 박수로 화답했다. 코스타 감독은 "파이널A에 드는 것이 목표다. 공약을 이루기 위해 열심히 일할 것이다. 파이널A에 간다면 좋은 돼지고기 식당이나 치킨집에 가서 나온 금액을 내도록 하겠다"고 약속했다.
긴장감과 유쾌함이 공존한 K리그1 미디어데이는 끝났다. 이제는 경쟁이다. K리그1은 28일 대장정에 돌입한다.