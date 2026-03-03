'월드컵 준비 착착' 유럽파 만나고 온 홍명보 감독 "외부 변수에도 흔들림 없다, 우리 할일만 최선"

|
[스포츠조선 박찬준 기자]수많은 외부 변수 속에도 홍명보 감독은 흔들림이 없었다.
먼저 영국 런던으로 간 홍 감독은 잉글랜드 챔피언십(2부리그)에서 뛰는 엄지성(스완지시티), 배준호(스토크시티), 양민혁(코번트리 시티)의 소속팀 경기를 차례로 현장에서 관전했다. 이후 이들을 포함해 영국에서 활약하는 백승호(버밍엄 시티), 전진우(옥스퍼드), 황희찬(울버햄턴)과 한자리에서 만나 면담을 한 것으로 알려졌다.
이후 프랑스 파리로 이동한 홍 감독은 '골든보이' 이강인(파리생제르맹)을 면담하며 이번 유럽 방문 일정을 마무리했다. 그는 지난 1일 귀국했다.
일정 때문에 홍 감독이 직접 점검하지 못한 조규성과 이한범(이상 미트윌란), 이태석(아우스트리아 빈), 이현주(아로카), 양현준(셀틱) 등은 포르투갈 코치진들이 경기를 관전했다. 이들은 선수들과 면담도 가졌다.
홍 감독은 포르투갈 코치진들로부터 공유받은 리포트 외에도 유럽 일정 중 직접 면담하지 못한 선수들과도 연락을 주고받으며 몸 상태를 점검한 것으로 알려졌다.
월드컵 개막을 100여일여 앞두고 개최국 멕시코를 비롯해, 출전국인 이란까지 정세가 불안하며, 북중미월드컵에 대한 우려가 높아지고 있다. 멕시코는 마약과의 전쟁으로 홍명보호의 베이스캠프지인 과달라하라가 혼돈의 소용돌이 속에 있고, 이란은 미국과 이스라엘의 공습으로 최고 지도자가 사망하며 월드컵 보이콧까지 거론한 상황이다.
대표팀은 28일 영국 런던에서 코트디부아르, 4월 1일 오스트리아 빈에서 오스트리아와 친선경기를 치를 예정이다. 코트디부아르는 남아공, 오스트리아는 유럽 플레이오프D 승자를 대비하기 위해서다. 홍 감독은 17일 A대표팀 명단을 발표할 예정이다. 대한민국 대표팀은 멕시코, 남아공, 유럽 플레이오프D 승자와 함께 A조에 속했다. 홍명보호는 16강 이상의 성적에 도전한다.
박찬준 기자 vanbasten@sportschosun.com