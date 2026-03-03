[현장인터뷰] 강원에 꽁꽁 묶인 '日 최강' 마치다...쿠로다 감독 "무실점 긍정적, 홈에서 더 잘할 것"

기사입력 2026-03-03 21:33


[현장인터뷰] 강원에 꽁꽁 묶인 '日 최강' 마치다...쿠로다 감독 "무…
사진=한국프로축구연맹

[춘천=스포츠조선 김대식 기자] 쿠로다 구 마치다 젤비아 감독은 아쉬운 경기력에도 여유가 있었다.

강원은 3일 송암스포츠타운에서 열린 마치다 젤비아(일본)와의 2025~2026시즌 아시아챔피언스리그엘리트(ACLE) 16강 1차전에서 0대0 무승부를 거뒀다. 2차전은 오는 10일 마치다 홈에서 열린다.

ACLE 동아시아 리그 스테이지 마치다는 강원 원정에서 기대 이하의 경기력을 보였다. 마치다는 리그 스테이지에서 강원을 1대3으로 격파한 적이 있다. 그때는 높이와 세컨드볼 싸움에서 강원을 압도했다. 강원이 맞춤 대응을 들고 나오자 이에 대응하지 못했다.

쿠로다 감독은 "경기 내용은 예상했다. 강원에서 보여준 열정이 인상 깊었다. 상대보다는 더 나아야 한다고 했는데 0대0으로 끝났다. 무실점은 한 건 긍정적이다. 홈에서의 2차전에서는 발전해야 한다. 기회를 살리지 못했다. 골키퍼가 좋은 선방을 보였다. 홈에서 더 잘할 것"이라고 평가했다.

이어 쿠로다 감독은 "원정이라 무실점이 중요했다. 찬스가 나와서 골을 넣으면 좋았겠지만 무실점이라 이점을 챙겼다. 강원 오기 전에 리그 경기에서 수비적인 문제가 있었다. 수비수의 공간 커버가 문제였다. 강원전에서는 보완이 됐다. 위험적인 기회가 있었지만 골키퍼가 잘 막아냈다. 강원이 3백으로 빌드업했는데, 마치다의 라인이 너무 높았다. 다음 경기에서 대응하겠다"고 언급했다.

마지막으로는 "강원은 원래 선수들이 잘한다. 빠른 선수들이 많다. 두 팀은 볼소유를 지향하는 팀이다. 그때 강원과 오늘의 강원을 비교하기는 어렵지만 투지를 더 잘 내세우는 팀이 승리할 가능성이 높다"고 했다.

Copyright (c) 스포츠조선 All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지.

Copyright (c) 스포츠조선 All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지.

:) 당신이 좋아할만한 뉴스

연예 많이본뉴스
1.

'이휘재♥' 문정원, '자숙 4년' 캐나다 근황 전했다…훌쩍 큰 쌍둥이

2.

정국, 주거지 23차례 찾아간 브라질女 구속기소…"사랑이었다" 주장

3.

김혜영, 사구체신염 투병 고백 "신장에 구멍나 이식해야 한다고…하늘 무너져"

4.

홍석천 딸 결혼식, 변우석·추영우 온다…초특급 하객 리스트 공개

5.

김선태, '충주맨' 내려놓더니 결국…"돈 더 벌고 싶었다" 퇴직 속내 고백

스포츠 많이본뉴스
1.

"땀날 만큼 긴장" 25년 차 최고참에게 쏟아진 '칭찬 세례', 진땀 났던 10년 만의 '친정' 복귀전

2.

[현장인터뷰]'뒤늦은 합류' FC서울 야잔 "이적 시장 다 말할 수 없지만…나는 프로 선수, 게을리하지 않았다"

3.

'韓 9볼넷 진화' 고마운 日 투수들에게 큰 실수할 뻔…"승리 지켜줘 고맙다"

4.

"KBO 역수출 신화 개봉박두!" MLB도 인정! 폰세, 캠프 인상적 12人 선정 "구위 확 달라졌다"

5.

[현장인터뷰]'이정효 매직'에 눈물 펑펑 日, FC서울과 '리턴 매치'…"한일전 흥미진진"→"좌절의 결과, 목표는 亞 1등 클럽"

스포츠 많이본뉴스
1.

"땀날 만큼 긴장" 25년 차 최고참에게 쏟아진 '칭찬 세례', 진땀 났던 10년 만의 '친정' 복귀전

2.

[현장인터뷰]'뒤늦은 합류' FC서울 야잔 "이적 시장 다 말할 수 없지만…나는 프로 선수, 게을리하지 않았다"

3.

'韓 9볼넷 진화' 고마운 日 투수들에게 큰 실수할 뻔…"승리 지켜줘 고맙다"

4.

"KBO 역수출 신화 개봉박두!" MLB도 인정! 폰세, 캠프 인상적 12人 선정 "구위 확 달라졌다"

5.

[현장인터뷰]'이정효 매직'에 눈물 펑펑 日, FC서울과 '리턴 매치'…"한일전 흥미진진"→"좌절의 결과, 목표는 亞 1등 클럽"

  • 등록번호 : 서울 아01720
  • 등록일자 : 2011년 7월 29일
  • 발행일자 : 2000년 11월 1일
  • 주소 : 서울 양천구 목동동로 233-1
  • 전화번호 : 02-3219-8114,8266

  • 발행인 : 박진형
  • 편집인 : 박재호
  • 청소년보호책임자 : 이재훈
Copyright (c) 스포츠조선 All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지.