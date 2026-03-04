"나도 SON처럼 떠날래!" 토트넘 5년 재계약 '단칼' 거절, '1억 파운드 스타' FC바르셀로나→레알 마드리드 '관심 폭발'

기사입력 2026-03-04 02:44


사진=Action Images via Reuters-REUTER 연합뉴스

사진=Action Images via Reuters-REUTER 연합뉴스

[스포츠조선 김가을 기자]미키 판 더 펜이 결국 토트넘(잉글랜드)을 떠나는 모습이다.

영국 언론 기브미스포츠는 3일(이하 한국시각) '토트넘은 판 더 펜에게 새로운 5년 계약 제안을 원한다. 그러나 판 더 펜은 계약 협상에 참여하고 싶어하지 않는다'고 보도했다.

토트넘의 상황은 심각하다. 2025~2026시즌 잉글랜드 프리미어리그(EPL) 28경기에서 7승8무13패(승점 29)를 기록했다. 20개 팀 가운데 16위에 머물러 있다.

기브미스포츠는 '토트넘은 두 시즌 연속 EPL 강등권에서 싸우고 있다. 토트넘의 많은 선수단은 부진한 성적을 거뒀다. 판 더 펜은 고개를 들 수 있는 몇 되지 않는 선수 중 한 명이다. 그는 지난 몇 년 동안 토트넘에서 꾸준히 활약한 선수 중 한 명이다. 판 더 펜은 EPL 최고 수비수 중 한 명이다. 현재 토트넘이 어려움을 겪고 있는 상황에서 많은 구단이 그의 움직임을 지켜보고 있다'고 했다.


사진=AFP 연합뉴스

사진=AP-PA 연합뉴스
이 매체는 스포츠붐의 보도를 인용해 '판 더 펜은 레알 마드리드와 FC바르셀로나(이상 스페인)의 관심으로 인해 토트넘과의 계약 협상을 거절했다. 토트넘이 5년 재계약을 제안했음에도 새 계약 논의에 관심이 없다'고 전했다.

기브미스포츠는 '토트넘 출신 제이미 오하라는 판 더 펜을 세계적인 수준으로 묘사했다. 토트넘이 올 여름 그를 매각한다면, 이적료로 1억 파운드를 요구할 것으로 보인다. 판 더 펜은 토트넘을 떠나 자신의 미래를 바라보고 있다. 다만, 챔피언십(2부)으로 강등된다면 1억 파운드를 요구하는 것은 쉽지 않다. 토트넘이 가격을 낮춰야 할 수도 있다'고 했다.

한편, 판 더 펜은 2023년 여름 이적 시장을 통해 볼프스부르크(독일)를 떠나 토트넘에 합류했다. 그는 EPL에서 가장 빠른 센터백으로 등극했다. 2024년 1월 시속 37.38㎞의 놀라운 기록을 세웠다. 2024년 5월에는 토트넘의 올해의 선수로 선정됐다.

김가을 기자 epi17@sportschosun.com

Copyright (c) 스포츠조선 All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지.

