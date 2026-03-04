손흥민 '연봉 삭감+욕받이 주장' 탈출→美친 판단 대적중…토트넘 5000억 손실 '강등 시 재기 불능'

기사입력 2026-03-04 06:58


손흥민이 지난 여름 토트넘 홋스퍼를 떠난 결정은 탁월했다. AP연합뉴스

[스포츠조선 강우진 기자]손흥민이 지난 여름 이적시장에서 토트넘 홋스퍼를 떠난 것은 결과적으로 훌륭한 선택이었다. 남아 있었다면 주장으로서 팀 강등에 대한 책임을 짊어졌을 수도 있다. 여기에 더해 주급 삭감이라는 치욕적인 경험까지 피할 수 있게 됐다.

영국 스퍼스웹은 3일(한국시각) '토트넘의 잉글랜드 프리미어리그(EPL) 잔류 싸움은 단순한 자존심이나 위상의 문제가 아니다'며 '최악의 상황이 벌어질 경우, 구단과 선수들 모두에게 막대한 재정적 결과를 초래할 수 있다'고 전했다.


사진=LAFC
올시즌 잉글랜드 프리미어리그(EPL) 경기가 진행될 때마다 토트넘의 강등 가능성은 커지고 있다. 토트넘은 현재 잉글랜드 프리미어리그(EPL) 16위에 자리하고 있다, 18위 웨스트햄 유나이티드와의 승점차는 단 4점이다. 남은 경기는 단 10경기뿐이다.

올 시즌 이미 리그에서 13패를 기록했고, 홈 성적은 리그 최악 수준이다. 토트넘보다 홈성적이 나쁜 팀은 번리와 울버햄튼 원더러스 뿐이다.


로이터연합뉴스
토트넘이 강등된다면 구단과 선수들에게는 막대한 피해가 돌아온다. 토트넘은 리그 부진으로 인해 시즌 종료 후 한 스폰서가 떠나면서 수백만 파운드의 손실을 볼 것으로 알려졌다. 강등될 경우 약 2억5000만파운드(약 5000억원)의 손실이 발생할 수 있다는 이야기도 나온다.


선수들도 예외는 아니다. 다니엘 레비 전 토트넘 회장은 토트넘이 강등될 경우 선수들이 임금 삭감을 감수하도록 계약에 명시했다. 1군 대부분의 선수들은 강등 시 자동 급여 삭감 조항이 포함된 계약을 맺고 있으며, 상당수는 주급이 절반으로 줄어든다. 코너 갤러거와 소우자의 경우에는 레비 회장이 퇴임한 뒤 영입됐기에 같은 조항이 반영돼 있는지는 불분명하다. 이들을 제외하고는 임금 삭감이 불가피한 상황이다.


AFP연합뉴스
전체적으로 50% 삭감이 적용된다면, 토트넘의 임금 총액은 크게 줄어든다. 현재 토트넘은 EPL 1군 선수단에 주급 총 263만파운드(약 52억원)를 지출하고 있다. 강등될 경우 약 26억원 수준으로 줄어드는 셈이다. 물론 강등 된다면 미키 반더벤, 크리스티안 로메로 등 핵심 선수들은 매각될 가능성이 크다. 이렇게 된다면 토트넘의 전력 하락이 불가피하며 EPL로의 복귀는 힘들어질 수도 있다.


로이터연합뉴스
결과적으로는 지난 여름 이적시장 토트넘을 떠난 손흥민의 선택은 적중했다. 지난 시즌 유럽축구연맹(UEFA) 유로파리그에서 우승한 토트넘이지만, 팀 전체적으로 침체기에 빠져 있었던게 사실이다. 이번 시즌에는 경기력이 더욱 악화했다. 손흥민이 이번 시즌까지 남아 있었다면 주장으로서 모든 책임과 비판을 감당했을 것으로 보인다.


강우진 기자 kwj1222@sportschosun.com





