손흥민 '연봉 삭감+욕받이 주장' 탈출→美친 판단 대적중…토트넘 5000억 손실 '강등 시 재기 불능'

[스포츠조선 강우진 기자]손흥민이 지난 여름 이적시장에서 토트넘 홋스퍼를 떠난 것은 결과적으로 훌륭한 선택이었다. 남아 있었다면 주장으로서 팀 강등에 대한 책임을 짊어졌을 수도 있다. 여기에 더해 주급 삭감이라는 치욕적인 경험까지 피할 수 있게 됐다.
영국 스퍼스웹은 3일(한국시각) '토트넘의 잉글랜드 프리미어리그(EPL) 잔류 싸움은 단순한 자존심이나 위상의 문제가 아니다'며 '최악의 상황이 벌어질 경우, 구단과 선수들 모두에게 막대한 재정적 결과를 초래할 수 있다'고 전했다.
올시즌 잉글랜드 프리미어리그(EPL) 경기가 진행될 때마다 토트넘의 강등 가능성은 커지고 있다. 토트넘은 현재 잉글랜드 프리미어리그(EPL) 16위에 자리하고 있다, 18위 웨스트햄 유나이티드와의 승점차는 단 4점이다. 남은 경기는 단 10경기뿐이다.
올 시즌 이미 리그에서 13패를 기록했고, 홈 성적은 리그 최악 수준이다. 토트넘보다 홈성적이 나쁜 팀은 번리와 울버햄튼 원더러스 뿐이다.
토트넘이 강등된다면 구단과 선수들에게는 막대한 피해가 돌아온다. 토트넘은 리그 부진으로 인해 시즌 종료 후 한 스폰서가 떠나면서 수백만 파운드의 손실을 볼 것으로 알려졌다. 강등될 경우 약 2억5000만파운드(약 5000억원)의 손실이 발생할 수 있다는 이야기도 나온다.
선수들도 예외는 아니다. 다니엘 레비 전 토트넘 회장은 토트넘이 강등될 경우 선수들이 임금 삭감을 감수하도록 계약에 명시했다. 1군 대부분의 선수들은 강등 시 자동 급여 삭감 조항이 포함된 계약을 맺고 있으며, 상당수는 주급이 절반으로 줄어든다. 코너 갤러거와 소우자의 경우에는 레비 회장이 퇴임한 뒤 영입됐기에 같은 조항이 반영돼 있는지는 불분명하다. 이들을 제외하고는 임금 삭감이 불가피한 상황이다.
전체적으로 50% 삭감이 적용된다면, 토트넘의 임금 총액은 크게 줄어든다. 현재 토트넘은 EPL 1군 선수단에 주급 총 263만파운드(약 52억원)를 지출하고 있다. 강등될 경우 약 26억원 수준으로 줄어드는 셈이다. 물론 강등 된다면 미키 반더벤, 크리스티안 로메로 등 핵심 선수들은 매각될 가능성이 크다. 이렇게 된다면 토트넘의 전력 하락이 불가피하며 EPL로의 복귀는 힘들어질 수도 있다.
결과적으로는 지난 여름 이적시장 토트넘을 떠난 손흥민의 선택은 적중했다. 지난 시즌 유럽축구연맹(UEFA) 유로파리그에서 우승한 토트넘이지만, 팀 전체적으로 침체기에 빠져 있었던게 사실이다. 이번 시즌에는 경기력이 더욱 악화했다. 손흥민이 이번 시즌까지 남아 있었다면 주장으로서 모든 책임과 비판을 감당했을 것으로 보인다.