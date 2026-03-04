자기팀 아니라고 막말? '맨유 레전드'의 황당 주장 "올 시즌 우승 트로피 주면 안돼!"...분노한 아스널 팬들 "최악의 챔피언은 1997년 맨유!"

기사입력 2026-03-05 04:40


자기팀 아니라고 막말? '맨유 레전드'의 황당 주장 "올 시즌 우승 트로…
사진캡처=더선

자기팀 아니라고 막말? '맨유 레전드'의 황당 주장 "올 시즌 우승 트로…
<저작권자(c) 연합뉴스, 무단 전재-재배포, AI 학습 및 활용 금지>

[스포츠조선 박찬준 기자]"올해는 우승 트로피를 주면 안돼!"

'레전드' 폴 스콜스의 뼈있는 농담이었다. 그는 최근 'The Good, The Bad & The Football' 팟캐스트에 출연해, "나는 우승할 자격이 있는 팀을 찾지 못했다. 어떤 팀도 자신이 잉글랜드 프리미어리그(EPL) 챔피언이 되어야 한다는 확신을 주지 못했다"며 "올해는 우승 트로피를 주지 말아야 한다고 생각한다. 어떤 팀도 받을 자격이 없다. 솔직히 보는게 훌륭하지 않았다"고 했다.

올 시즌 EPL 우승 레이스는 아스널과 맨시티의 2파전이다. 현재는 아스널이 유리한 상황이다. 승점 64로 2위 맨시티(승점 59)에 5점 앞서 있다. 통계 매체 옵타는 아스널의 리그 우승 확률이 83.56%에 달한다고 했다. 하지만 맨시티가 아직 한 경기를 덜 치른만큼, 우승경쟁은 마지막까지 갈 전망이다. 특히 4월18일로 예정된 두 팀의 맞대결은 사실상의 결승전으로 불리고 있다.


자기팀 아니라고 막말? '맨유 레전드'의 황당 주장 "올 시즌 우승 트로…
<저작권자(c) 연합뉴스, 무단 전재-재배포, AI 학습 및 활용 금지>
이처럼 치열한 경쟁이 펼쳐지고 있음에도, 스콜스가 우승권 팀들의 경기력, 특히 아스널을 비판하는 이유가 있다. 득점 방식 때문이다. 아스널은 최근 득점의 대부분을 세트피스에 의존하고 있다. 올 시즌 한 득점의 40%가 넘을 정도다. 골닷컴에 따르면, 스콜스는 우승 경쟁의 압박이 선수들의 창의성을 질식시키고 있다고 생각하는 것으로 알려졌다. 스콜스는 현역 시절 잉글랜드 선수 답지 않은 창의적인 패스로 유명했다.

스콜스는 "아스널에게는 엄청난 압박이 있다. 왜냐하면 그들은 수년간 정말 좋은 위치에 있었지만, 끝내 우승을 차지하지 못했다"며 "이제 물 흐르듯 매끄러운 축구는 보기 힘들 것이다. 이 시점에서 아스널이 어떻게 선을 넘느냐가 중요하다"고 말했다.


자기팀 아니라고 막말? '맨유 레전드'의 황당 주장 "올 시즌 우승 트로…
<저작권자(c) 연합뉴스, 무단 전재-재배포, AI 학습 및 활용 금지>
스콜스의 발언에 아스널 팬들은 분노했다. 세시즌 연속 준우승을 차지한 아스널은 아르센 벵거 시대 이후 처음으로 우승 기회를 잡았다. 아스널뉴스는 '스콜스가 아스널이 최악의 챔피언이 될 수 있다고 이야기했지만, 우리의 관점에서 최악의 챔피언은 1996~1997시즌 우승을 차지한 맨유였다'며 '당시 맨유는 뉴캐슬, 아스널, 리버풀을 골득실로 제치고 트로피를 들어올렸다'고 꼬집었다. 이어 '아스널이 승리를 챙기는 방식에 대해 여러 이야기가 있지만, 가장 중요한 것은 결국 결과'라고 했다.


박찬준 기자 vanbasten@sportschosun.com

Copyright (c) 스포츠조선 All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지.

Copyright (c) 스포츠조선 All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지.

:) 당신이 좋아할만한 뉴스

연예 많이본뉴스
1.

산다라박, 박봄 폭로에 참담한 심경 "마약 한 적 없어, 그녀가 건강하길"

2.

이휘재, 캐나다 아니었다…"한국에 머물고 있는 중, ♥문정원만 떠났다"

3.

'최동석과 이혼' 박지윤, '56kg' 인생 최저 몸무게 인증 "매일 아침 뛴다"

4.

박미선, 가발 쓰고 방송 복귀 "평생 유방암과 싸워야 하니까"

5.

'충주맨 떼면 망할 것' 예상 깼다...김선태, 채널 개설 이틀 만에 '충주시' 추월

스포츠 많이본뉴스
1.

'최약체인데 정우주까지?' 한국, 체코 반드시 잡는다, 선발은 소형준…"첫 단추 잘 끼우겠다"

2.

손흥민 있었으면 노렸을텐데..."토트넘 제발 강등" 기도하는 팀 있다, "예의주시 중"

3.

"한국, 절대적인 축이 없다" C조 1위 자신 日, 류지현호에 차가운 시선 …대만에는 경계심

4.

"팬들은 이래서 미친다" 사우디 '돈방석'에 이어 주급 40만파운드 인상도 사인 미룬 맨유 캡틴..'돈 보다 우승 야망이 먼저다'

5.

기적의 회복 속도, 불굴의 의지...김원중 불펜 피칭도 했다, 개막전 가능할까

스포츠 많이본뉴스
1.

'최약체인데 정우주까지?' 한국, 체코 반드시 잡는다, 선발은 소형준…"첫 단추 잘 끼우겠다"

2.

손흥민 있었으면 노렸을텐데..."토트넘 제발 강등" 기도하는 팀 있다, "예의주시 중"

3.

"한국, 절대적인 축이 없다" C조 1위 자신 日, 류지현호에 차가운 시선 …대만에는 경계심

4.

"팬들은 이래서 미친다" 사우디 '돈방석'에 이어 주급 40만파운드 인상도 사인 미룬 맨유 캡틴..'돈 보다 우승 야망이 먼저다'

5.

기적의 회복 속도, 불굴의 의지...김원중 불펜 피칭도 했다, 개막전 가능할까

  • 등록번호 : 서울 아01720
  • 등록일자 : 2011년 7월 29일
  • 발행일자 : 2000년 11월 1일
  • 주소 : 서울 양천구 목동동로 233-1
  • 전화번호 : 02-3219-8114,8266

  • 발행인 : 박진형
  • 편집인 : 박재호
  • 청소년보호책임자 : 이재훈
Copyright (c) 스포츠조선 All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지.