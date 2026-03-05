"손흥민, 지금 토트넘 오면 최고 선수일 것" 쏘니 유령에 시달린다…몰락의 원인→캡틴손 나가니 믿을 선수 없어

|
[스포츠조선 강우진 기자]토트넘 홋스퍼가 강등 위기에서 손흥민을 그리워하고 있다.
토트넘은 손흥민이 떠난 후 공격진에서 어려움을 겪었다. 에이스를 내보낸 뒤 제대로 빈자리를 메우지 못했다.
매체는 '토트넘은 어리석은 실수를 저질렀다. 손흥민을 MLS로 보내면서 경험 많은 왼쪽 윙어를 영입하지 않은 것'이라며 '심지어 완전 영입한 마티스 텔조차 선발로 기용하지 않고 있다'고 주장했다.
토트넘은 말 그대로 강등이라는 벼랑 끝 상황에 놓였지만, 여전히 믿을 수 있는 선수가 없다. 전 주장 손흥민만큼 신뢰할 선수를 찾기 어렵다는 것이다.
홋스퍼 HQ는 '히샬리송은 몇 년 전 에버턴을 잔류로 이끌었을 수는 있다. 하지만 큰 무대에서 검증된 슈퍼스타는 손흥민뿐이었다'며 '손흥민이 UEFA 챔피언스리그 결승까지 팀을 이끈 것의 의미는 히샬리송이 해낸 일보다 훨씬 더 놀랍다'고 설명했다.
강등이 코앞에 다가온 상황에서 손흥민의 이적은 토트넘의 몰락을 가져온 원인 중 하나로 지목된다. 손흥민이 잔류했다면 올바른 리더십을 바탕으로 토트넘이 지금보다는 나은 성적을 낼 가능성이 컸다. 또한 손흥민 정도의 퍼포먼스를 보일 수 있는 선수를 데려오지 못한 것도 원인이다. 아데몰라 루크먼 등 당시 거론됐던 선수들 중 하나라도 영입했어야 했다.
매체는 '손흥민은 LAFC 소속으로 MLS 시즌 첫 두 경기에서 2도움을 올리는 등 맹활약하고 있다'며 '토트넘이 그리워하는 것은 단지 득점과 경험만이 아니다. 그는 기회를 창출하고, 공을 전진시키고, 상대를 제치고, 팀 전체를 끌어올릴 수 있는 선수였다'고 전했다. 이어 '토트넘에는 그런 선수가 없다. 그리고 쿠두스의 부상은 왼쪽 측면에서의 공백을 더욱 심화시키고 있다'고 덧붙였다.
강우진 기자 kwj1222@sportschosun.com