'튀르키예는 너무 좁다' 베식타시 에이스 오현규, 다시 득점포 가동 FA컵서 45분만 뛰고 시즌 4호골 폭발..이적생 '크레이지' 모드

[스포츠조선 노주환 기자]'베식타스의 신무기' 오현규(25)가 이번엔 컵대회에서 득점포를 가동했다. 직전 리그 경기에서 무득점했던 그는 FA컵에서 한골(시즌 4호)을 터트리며 이적 후 5경기에서 4골-1도움을 기록했다.
오현규의 베식타시는 5일(한국시각) 튀르키예 이스탄불 튀프라쉬 스타디움에서 벌어진 리제스포르와의 2025~2026시즌 튀르키예 쿠파스컵(FA컵) C조 4라운드 홈 경기서 4대1 대승을 거뒀다. 3승1무로 승점 10점을 쌓은 베식타시는 페네르바체(승점 9)를 제치고 C조 선두를 달렸다.
최전방 공격수로 선발 출전한 오현규는 팀이 2-0으로 앞선 전반 42분 세번째 골을 터트렸다. 팀 동료 쾨크취가 때린 중거리 슛을 상대 골키퍼가 쳐내자 오현규가 가볍게 마무리해 넣었다. 이날 베식타시는 오라이탄-오현규-라시카 공격 삼격 편대를 선발로 내보냈다.
베식타시는 전반 27분 무리요의 선제골과 전반 38분 우찬의 두번째골로 경기 주도권을 잡았다. 전반전을 3-0으로 앞선 베식타시는 후반 시작과 함께 오현규를 비롯 주전급 선수들에게 휴식을 줬다. 베식타시 얄친 감독은 선발로 출전 1골을 기록한 오현규를 헤키모글루로 교체했다. 베식타시는 후반 36분 일마즈가 한골을 더 보태 4-0으로 앞섰고, 후반 40분 상대 파파니코라오우에게 한골을 내주며 4대1로 경기를 마쳤다.
오현규 캡처=베식타시 SNS
베식타시는 오는 주말인 8일 오전 2시 연고 라이벌 갈라타사라이와의 홈 빅매치를 앞두고 있다. 지난 2월초 베식타시로 이적한 오현규가 만나는 가장 강한 상대다.
오현규는 겨울 이적시장에서 벨기에 헹크에서 베식타시로 무대를 옮겼다. 베식타시가 오현규의 이적료로 헹크에 1400만유로, 한화로 약 241억원을 지불하기로 했다. 그는 새로운 리그에 금방 적응했다. 이적 후 첫 알라냐스포르전에서 1골, 바샥세히르전에서 1골-1도움, 괴즈테페전에서 환상적인 대포알 슛을 기록 구단 역사상 처음으로 이적 후 바로 3경기 연속골을 기록했다.
오현규는 직전 코자엘리스포르와의 리그 원정 경기에선 상대의 집중견제를 받아 무득점, 잠시 숨고르기를 했다. 그리그 그는 이번엔 컵대회에서 득점포를 가동, 갈라타사라이전을 앞두고 감각을 끌어올렸다. 갈라타사라이는 승점 58점으로 리그 선두를 달리고 있다. 베식타시는 승점 46점으로 리그 4위다. 기본 전력에서 베식타시가 밀린다. 갈라타사라이전은 오현규의 리그 경쟁력을 다시 확인할 수 있는 최고의 무대가 될 것이다.