'8경기 만에 첫 패 뼈아프다' 멈춰버린 '캐릭 마법' 맨체스터 유나이티드, 뉴캐슬 원정 막판 극장골 허용 1-2 패..수적 우세를 누리지 못했다

[스포츠조선 노주환 기자]맨체스터 유나이티드의 '캐릭 마법'이 8경기 만에 멈췄다. 뉴캐슬 원정에서 첫 패를 당했다. 맨유는 수적 우세에도 경기 막판 극장골을 얻어맞고 무너졌다. '소방수' 마이클 캐릭 감독은 6승1무 후 1패다. 하지만 맨유는 승점 51점, 제자리 걸음이지만 리그 3위를 유지했다. 4위 애스턴빌라도 이날 첼시에 1대4 대패를 당해 순위 변동이 없었다.
맨유는 5일(한국시각) 영국 뉴캐슬 세인트 제임스파크에서 벌어진 뉴캐슬 유나티이드와의 2025~2026시즌 잉글랜드 프리미어리그 29라운드 원정경기에서 1대2로 졌다.
로이터<저작권자(c) 연합뉴스, 무단 전재-재배포, AI 학습 및 활용 금지>
지난 1월 아모림에 이어 임시 감독으로 맨유 지휘봉을 잡은 캐릭은 뉴캐슬전 전까지 6승1무 무패행진을 달렸다. 전문가들은 이번 뉴캐슬 원정이 큰 고비가 될 거라고 전망했고, 그 예상은 맞아 떨어졌다. 뉴캐슬의 에너지 레벨이 맨유를 앞섰다. 맨유 선수들은 다소 지쳐보였고 생각처럼 경기가 풀리지 않았다. 전반 추가시간 경기가 요동쳤다. 뉴캐슬 램지가 경고누적으로 퇴장당하며 맨유가 수적 우세에 놓였다. 그런데 전반 추가 시간 6분 만에 맨유가 페널티킥 기회를 헌납했다. 뉴캐슬 에이스 고든이 차넣으면서 0-1로 끌려갔다. 맨유는 실점 3분 만에 카세미루가 동점골(1-1)을 뽑아 승부를 원점으로 돌렸다.
EPA<저작권자(c) 연합뉴스, 무단 전재-재배포, AI 학습 및 활용 금지>
전반전을 1-1로 마친 맨유는 후반 우카르테, 달롯, 디알로, 지르크지, 말라시아를 교체 투입하며 추가골을 노렸다. 뉴캐슬 에디 하우 감독도 윌록, 머피, 오술라, 보트만을 조커로 넣었다. 맨유가 주도권을 쥐고 공격하면, 뉴캐슬이 '선수비 후역습'으로 대응하는 흐름이 이어졌다. 무승부로 끝날 것 같은 경기 양상은 뉴캐슬의 역습 한방으로 끝나버렸다. 발이 빠른 오술라의 역습 한방에 맨유를 침몰시켰다. 후반 45분, 조커 오술라가 투입 5분 만에 오른쪽 측면 돌파에 이은 왼발 감아차기로 결승골을 터트렸다. 맨유 골키퍼 라먼스가 손을 쓸 틈도 없는 환상적인 골이었다. 맨유는 상대 골키퍼 램스데일과 뉴캐슬 선수들의 두터운 수비벽을 끝내 뚫지 못하며 한골차 패배를 당했다.
맨유의 다음 상대는 15일 홈에서 벌어지는 애스턴빌라전이다. 제법 긴 시간 여유가 있다.
어려운 상황에서도 홈팬들 앞에서 극적인 승리를 따낸 뉴캐슬 하우 감독은 BBC와의 인터뷰에서 "환상적인 밤이다. 정말 우리 선수들이 잘 해줬다.멋진 퍼포먼스였다. 수적 열세였지만 우리가 승리할 자격이 있다. 램지 퇴장은 정말 가혹했다. 후반전에 어떻게 대처할 지 고민했고, 우리 팀이 하나로 똘똘 뭉쳐서 승리할 수 있었다"고 말했다.
패장 맨유 캐릭 감독은 TNT스포츠와의 인터뷰에서 "우리의 오늘 경기 방식은 마음에 들지 않는다. 실망스럽다. 상대가 10명이었는데 우리가 잘 풀어내지 못했다. 이건 패배에 대한 변명이 될 수 없다. 모두 우리 책임이다. 뉴캐슬이 승리할 자격이 있다. 우리는 한 경기를 졌다. 더욱 잘 했어야 한다. 우리는 다음에 더 잘 해야 한다. 오늘 패배를 통해 배워야 한다"고 말했다.