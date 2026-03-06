'흥민아 우리 정말 망했다' 패패패패패 토트넘, 판 더 펜 퇴장+와르르 3실점 크리스털에 충격적인 1-3 역전패..승점 1점차 강등이 코앞

[스포츠조선 노주환 기자]EPL 토트넘이 또 졌다. 리그 5경기 연속 패배다. 구단 사상 첫 2부 강등 위험이 계속 커지고 있다. 승리하는 법을 완전히 잃어버렸다. 부주장 판 더 펜이 퇴장 당했다. 수적 열세에서 무기력하게 3실점했다. 망연자실한 토트넘 팬들은 분노를 쏟아냈다.
토트넘은 6일(한국시각) 영국 런던 토트넘 홋스퍼 스타디움에서 벌어진 크리스털 팰리스와의 2025~2026시즌 잉글랜드 프리미어리그 29라운드 홈 경기서 1대3 역전패를 당했다. 토트넘은 최근 리그 5연패를 당했다. 올해 들어 단 한번도 승리하지 못했다. 임시 감독 이고르 투도르는 부임 이후 3경기(아스널-풀럼-크리스털) 연속으로 졌다. 토트넘은 승점 획득에 실패, 승점 29점에 머물러 리그 16위를 기록했다. 토트넘과 강등권의 승점차는 단 1점. 17위는 노팅엄(승점 28), 강등권 시작 18위는 웨스트햄(승점 28)이다.
토트넘 '소방수' 이고르 투도르 임시 감독은 3-4-2-1 전형으로 나섰다. 최전방에 솔란케, 2선에 마티스 텔-콜로 무아니, 중원에 소우자-파페 사르-그레이-페드로 포로, 스리백에 판 더 펜-단소-팔리냐, 골키퍼로 비카리오를 먼저 투입했다.
경기는 전반전에 크리스털 쪽으로 확 기울었다. 기선 제압을 한 쪽은 토트넘이었다. 전반 34분 솔란케가 그레이의 도움을 받아 선제골을 터트렸다. 이때까지는 나쁘지 않았다. 그런데 4분 후 토트넘 센터백 판 더 펜이 전반 38분 상대 이스마일라 사르에 홀딩 반칙으로 레드카드를 받고 퇴장 당했다. 수적 열세에 놓인 토트넘 수비는 이후 순식간에 와르르 무너졌다. 전반 40분 이스마일라 사르에게 동점 페널티킥골(1-1)을 내줬다. 0-1로 끌려간 토트넘은 전반 추가시간에 라르센과 사르에게 연속으로 두 골을 더 얻어맞았다.
전반전을 1-3으로 마친 토트넘은 후반전 반전 드라마를 쓰지 못했다. 히샬리송, 시몬스 등을 조커로 투입했지만 만회골을 뽑지 못했다. 페드로 포로는 교체되는 과정에서 불만을 대놓고 드러냈다. 경기가 맘먹은 대로 풀리지 않은 토트넘 선수들의 감정선은 날카로웠다.
실망한 토트넘 팬들은 후반전 경기가 끝나기 전부터 경기장을 떠났다. 토트넘은 파상공세를 퍼부었지만 두터운 수비벽을 세운 크리스털을 뚫지 못했고, 경기는 1대3으로 끝났다. 토트넘에 강등 그림자가 짙게 드리우고 있다. 실망한 토트넘 팬들의 표정은 나라를 잃은 것 보다 더 어두웠다.
토트넘은 이제 리그 9경기를 남겨두고 있다. 게다가 아틀레티코 마드리드(스페인)와의 유럽챔피언스리그 16강 두 경기를 갖는다. 당장 11일 오전 5시 아틀레티코 마드리드 원정 경기가 열린다. 그리고 16일 리버풀과 리그 원정, 19일 홈에서 아틀레티코와 16강 2차전을 갖는 매우 힘든 일정이다. 경기가 꼬일 경우 유럽챔피언스리그 일정이 리그 강등 싸움에 독이 될 수도 있다. 노주환 기자 nogoon@sportschosun.com