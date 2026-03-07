[오피셜]"韓 축구 '아찔'했는데…" SON 향한 살인태클 '레드카드 과한 판정' 황당 비판→MLS '퇴장은 옳은 판정' 공식 확인

'대한민국 캡틴' 손흥민은 최근 아찔한 상황과 마주했다. LA FC는 1일(이하 한국시각) 미국 텍사스주 휴스턴의 쉘 에너지 스타디움에서 휴스턴 다이너모FC와 2026년 메이저 리그 사커(MLS) 2라운드 원정 경기에 나섰다. 손흥민은 전반 추가 시간 중원에서 휴스턴의 중앙 수비수 안토니오 카를로스에게 왼쪽 발목 부위를 차여 쓰러졌다. 주심은 카를로스에게 레드카드를 꺼내 들었다. 손흥민은 후반 31분 또 한 번 레드카드를 유도했다. 그는 후방에서 투입된 전진 패스를 중원에서 받아 쇄도하려던 순간 휴스턴의 아구스틴 부사트에게 밀려 넘어졌다. 주심은 완벽한 골 기회를 저지했다며 부사트에게 퇴장 명령을 내렸다. 다만, 이 과정에서 손흥민은 아찔한 부상 상황과 마주했다. MLS 소식을 주로 다루는 MLS 무브는 '손흥민의 발목이 카를로스에게 당한 거친 태클로 피를 흘리고 있는 것 같다. 다이렉트 퇴장이 나온 부분에 동의한다'고 했다. 또 다른 매체 올레도 '손흥민의 발목 부상 우려'라는 영상을 공개하며 '손흥민은 휴스턴전 뒤 발목에 얼음찜질을 했다'고 전했다.
사진=Getty Images via AFP-GETTY IMAGE 연합뉴스
사진=IMAGN IMAGES via Reuters Connect 연합뉴스
벤 올슨 휴스턴 감독은 동의하지 않는 모습이었다. 그는 "퇴장 판정은 과한 것 같다. 내가 보기엔 접촉이었다. 심해야 경고 수준"이라고 했다.
MLS가 나섰다. MLS는 공식 동영상 채널을 통해 카를로스의 퇴장 장면을 '그는 퇴장에 불만을 표했다. 하지만 그는 손흥민의 아킬레스건을 강하게 가격했다. 볼과는 무관한 접촉이었다. 손흥민은 충돌을 피할 방법이 없었다. 퇴장은 옳은 판정'이라고 평가했다.
MLS 징계위원회도 2026시즌 2라운드 이후 휴스턴 다이너모FC의 듀오에게 벌금을 부과한다고 발표했다. 이에 따라 휴스턴의 카를로스와 부사트는 벌금 징계를 받게 됐다. 두 선수 모두 억울함을 호소했지만, 오히려 시간 지연으로 추가 징계를 받게 됐다.