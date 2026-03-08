'깜짝 독점 보도' 음바페 키스하다 들켰다, 2500만 팔로워 미녀 배우와 역대급 열애설...'빼박' 사진도 찍혀

스타들의 가십을 다루며 140만 팔로워를 보유하고 있는 SNS 매체인 'Aqababe'는 6일(이하 한국시각) '음바페와 에스터 엑스포시토가 현재 교제 중이라는 소문이 돌고 있다. 그들은 지난달 25일 마드리드에서 함께 있었고, 어제 바에서 여러 여성이 그들이 밤새도록 키스하는 모습을 목격했다고 한다'고 보도했다.
음바페는 폭발적인 스피드와 뛰어난 득점력을 갖춘 프랑스 공격수로, 어린 나이에 세계 축구의 중심에 올라선 선수다. 파리 생제르맹(PSG) 시절 팀의 핵심 공격수로 활약하며 프랑스 리그1 득점왕을 여러 차례 차지했다. 리그 우승과 각종 국내 컵 대회 우승을 이끌며 구단 역사상 가장 상징적인 공격수 중 한 명으로 자리 잡았다. 꾸준한 득점 기록과 개인 수상으로 리그 최고의 선수 중 하나로 평가받았다.
사진=Aqababe
프랑스 국가대표팀에서도 중요한 역할을 해왔다. 2018년 월드컵에서 팀의 우승에 크게 기여하며 세계적인 스타로 떠올랐다. 2022년 월드컵에서는 득점왕을 차지하며 결승전 해트트릭이라는 역사적인 기록을 남겼다. 이후에도 대표팀의 에이스로서 주요 대회에서 공격을 이끌고 있다.
현재는 레알 마드리드로 이적하며 새로운 도전에 나섰다. 세계 최고 수준의 클럽에서 공격의 중심 역할을 맡으며 자신의 커리어를 한 단계 더 확장하려는 목표를 갖고 활약을 이어가고 있다. 이번 시즌에도 38골 16도움이라는 괴랄한 성적으로 발롱도르를 향해 나아가고 있는 중이다.
음바페는 워낙 슈퍼스타라 많은 스캔들이 있었다. 4년 전에는 유명 트랜스젠더 모델 이네스 라우로 보이는 여성과 함께 찍힌 사진이 돌아다녔다. 음바페는 당시 스캔들에 대해서 별다른 입장을 내놓지 않았다. 2024년에는 미국에서 모델 다니 그레이스 알메이다와 클럽에서 손을 잡고 있는 모습이 포착된 적도 있다.
최근에는 비교적 열애설이 없었던 음바페인데 음바페와 유명 배우인 엑스포시토가 바에서 입맞춤을 하고 있는 사진이 퍼지고 있다. 엑스포시토는 2000년생으로 스페인 배우이자 모델이다. 넷플릭스 유명작인 엘리트들에서 많은 인기를 누렸다. SNS 팔로워만 2500만명에 육박한다. 두 사람의 열애가 사실이라면 축구선수와 배우 슈퍼스타 커플이 탄생한다.
Aqababe
한편 음바페는 현재 무릎 부상 중이다. 2026년 북중미 월드컵을 앞두고 부상에서 회복하기 위해 힘쓰는 중이다. 아직까지 음바페가 언제 돌아올 것인지는 밝혀지지 않고 있다.