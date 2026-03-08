'이겨야 한다' 시즌 첫 승을 노리는 안양-제주, 선발 명단 공개[안양 현장라인업]

기사입력 2026-03-08 15:39


'이겨야 한다' 시즌 첫 승을 노리는 안양-제주, 선발 명단 공개[안양 …

'이겨야 한다' 시즌 첫 승을 노리는 안양-제주, 선발 명단 공개[안양 …

[안양=스포츠조선 이현석 기자]2026시즌 첫 승을 노리는 FC안양과 제주SK가 격돌한다.

안양과 제주는 8일 안양종합운동장에서 '하나은행 K리그1 2026' 2라운드 맞대결을 벌인다.

지난 시즌 K리그1에서 저력을 발휘하며 잔류에 성공한 안양, 리그 8위라는 기대 이상의 성적과 함께 1부에 어울리는 팀으로 거듭났다. 우려도 있었으나, 유병훈 안양 감독과 선수단은 특유의 '좀비 축구'로 힘을 발휘했다. 상위 스플릿 문턱까지 향하는 등 모두를 놀라게 하며 K리그1에 남았다.

올 시즌은 업그레이드에 도전한다. 버티는 좀비가 아닌 물어뜯는 좀비를 예고한 안양은 이미 1라운드부터 예고편을 보여줬다. '우승 후보' 대전을 상대로 위협적인 경기력을 선보였다. '신입생' 김정훈의 페널티킥 선방 활약까지 겹치며 개막전부터 승점을 챙겼다. 최건주와 엘쿠라노 등 다른 신입생들도 대전전에서 첫 선을 보이며 기대감을 높였다.

제주는 세르지우 코스타 감독과 함께 새 시즌을 준비했다. 권창훈, 박창준, 김신진, 기티스, 네게바, 세레스틴 등 즉시 전력감과 유망주들을 영입했고 탄탄한 동계전훈으로 조직력을 끌어올렸다. 탄탄한 조직력을 바탕으로 공격적인 제주, 빠른 제주를 목표로 한다.

첫 경기였던 광주와의 경기에서는 이탈로가 전반 30분 퇴장당하는 변수에도 불구하고 끈끈한 조직력으로 수적 열세를 극복했다. 다만 위협적인 공격 장면을 거의 만들지 못한 것이 아쉬웠다.

유병훈 감독은 3-4-3 포메이션을 꺼내들었다. 유키치-마테우스-최건주가 공격진을 구성한다. 미드필드에는 김동진 최규현 김정현 이태희가 선다. 스리백은 이창용-권경원-토마스가 자리한다. 김정훈이 골키퍼 정갑을 낀다.

코스타 감독은 4-4-2 포메이션을 꾸렸다. 남태희와 신상은이 최전방에 서고, 네게바, 장민규, 이창민, 권창훈이 미드필드에 자리한다. 포백은 김륜성-세레스틴-김건웅-유인수가 꾸린다. 김동준이 골문을 지킨다.


이현석 기자 digh1229@sportschosun.com

Copyright (c) 스포츠조선 All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지.

Copyright (c) 스포츠조선 All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지.

:) 당신이 좋아할만한 뉴스

연예 많이본뉴스
1.

이주승, 조부상 이어 또 비보 "연이어 슬픈 소식 죄송, 추모해달라" [전문]

2.

'52세' 정혜영, ♥션 보다 더 운동하는 이유 "근육 할머니가 될려면"

3.

'김승현 큰딸' 수빈, 새엄마 장정윤 지적에 "훈수 두는 사람 제일 싫어"

4.

“발목에 전자발찌”..장성규, “그건 시체” 중고마켓 매너온도 0도 정체에 충격

5.

"1인 기획사, 안하면 바보?"…★들에 급속히 퍼진 트렌드, 제도적 허점 있나(스트레이트)[고재완의 K-ShowBIZ]

스포츠 많이본뉴스
1.

'통한의 피홈런' 류현진 땀 뻘뻘 3이닝 1실점…'2G 17득점' 방망이 침묵, 4회 곽빈 투입[도쿄 현장]

2.

손흥민답지 않았다, 10분 만에 할리우드 액션 경고→퇴장 조심...댈러스전 아직 슈팅 1회(전반 종료)

3.

'외쳐 김도영!' 대만전 역전 투런포 작렬, 4만 대만팬들 침묵시켰다

4.

소삼가몹 수장→강력 6강 다크호스. 소노 FEVER! 이정현+나이트+켐바오. 빅3는 어떻게 팀을 변화시켰나

5.

'삼성 에이스 걱정없네' 후라도 56개로 5이닝 무실점 쾌투! 하지만 파나마, 푸에르토리코에 3대4 끝내기 역전패. 후라도 조기귀국 가능성UP[WBC]

스포츠 많이본뉴스
1.

'통한의 피홈런' 류현진 땀 뻘뻘 3이닝 1실점…'2G 17득점' 방망이 침묵, 4회 곽빈 투입[도쿄 현장]

2.

손흥민답지 않았다, 10분 만에 할리우드 액션 경고→퇴장 조심...댈러스전 아직 슈팅 1회(전반 종료)

3.

'외쳐 김도영!' 대만전 역전 투런포 작렬, 4만 대만팬들 침묵시켰다

4.

소삼가몹 수장→강력 6강 다크호스. 소노 FEVER! 이정현+나이트+켐바오. 빅3는 어떻게 팀을 변화시켰나

5.

'삼성 에이스 걱정없네' 후라도 56개로 5이닝 무실점 쾌투! 하지만 파나마, 푸에르토리코에 3대4 끝내기 역전패. 후라도 조기귀국 가능성UP[WBC]

  • 등록번호 : 서울 아01720
  • 등록일자 : 2011년 7월 29일
  • 발행일자 : 2000년 11월 1일
  • 주소 : 서울 양천구 목동동로 233-1
  • 전화번호 : 02-3219-8114,8266

  • 발행인 : 박진형
  • 편집인 : 박재호
  • 청소년보호책임자 : 이재훈
Copyright (c) 스포츠조선 All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지.